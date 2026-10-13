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Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

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Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı Haber Videosunu İzle
Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı
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Batman merkezli 13 ilde jandarmanın yasa dışı bahise yönelik düzenlediği operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre şüphelilerin hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve elde edilen gelirleri finansal sisteme soktuğu ileri sürüldü.

  • Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 13 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis suçu kapsamında 102 şüpheli yakalandı.
  • Şüphelilerin hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
  • Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği ve suç gelirlerini elektronik para altyapıları ile finansal mekanizmalar üzerinden aklandığı belirlendi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yakalanan 102 şüphelinin hesaplarında milyarlarca liralık para hareketi belirlendi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda “yasa dışı bahis” suçu kapsamında 102 şüpheli yakalandı.

HESAPLARINDA 8,5 MİLYAR LİRA

Şüphelilerin hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Açıklamaya göre şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.

SUÇ GELİRLERİNİ AKLADIKLARI İDDİASI

Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin ayrıca bu gelirleri çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları öne sürüldü.

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com
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