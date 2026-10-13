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Sikorski, dondurulmuş Rus varlıklarının iadesine 'cesedimizi çiğnemeden' izin vermez

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Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, dondurulmuş Rus varlıklarının Moskova'ya iadesine 'cesedimizi çiğnemeden' izin vermeyeceklerini söyledi. Sikorski, Rusya'nın dava açması halinde Belçika'nın tek başına sorumluluk altında bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, dondurulmuş Rus varlıklarının, Moskova'ya iadesine "cesetlerini çiğnemeden" izin vermeyeceklerini belirtti.

Sikorski, Varşova Güvenlik Forumu kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırgan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de saldırıya uğrayan taraf olduğunu belirten Sikorski, "Savaşı, saldırgana hedeflerini sınırlaması için baskı yaparak sona erdirirsiniz, saldırıya uğrayan taraftan teslim olmasını isteyerek değil." dedi.

Sikorski, dondurulmuş Rus varlıkları konusunda yıllardır hayal kırıklığı yaşadıklarını aktararak, Rusya'nın dava açması durumunda Belçika'nın tek başına sorumluluk altında bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Varlıkların kullanımının karmaşık bir konu olduğunu kabul eden Sikorski, "Bunun üzerinde çalışıyoruz ancak bazı kişilerin 'bu varlıkların yeniden Rusya'ya iade edilmesini beklediğine' dair söylentiler de var. Sanırım yalnızca kendi adıma konuşmuyorum; cesedimizi çiğnemeden olmaz." diye konuştu.

"Tehlikede olan, Avrupa'nın küresel güç dağılımındaki konumu"

Putin'in Donbas'ta 13 yıldır savaştığını ve bölgeyi halen ele geçiremediğini vurgulayan Sikorski, değerlendirmelerine göre Rusya'nın Donbas'ta geriye kalan savunma hatlarını ele geçirmek için yüz binlerce askere daha ihtiyaç duyacağını dile getirdi.

Sikorski, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere ve veri merkezlerine yönelik saldırılarının etkili olduğunu ifade ederek Rusya'nın ise Ukrayna şehirlerini terörize etmeye çalıştığını kaydetti.

Şehirlere yönelik saldırıların savaşın sona ermesini sağlamayacağına işaret eden Sikorski, "Çok sayıda insanı öldürebilir, çok sayıda savaş suçu işleyebilirsiniz ama bunlar savaşı sona erdirmez." dedi.

Sikorski, Rusya konusunda orta vadede paniğe kapılmaya gerek olmadığını ancak tehdidin gerçek olduğunu söyleyerek Rusya'nın gücünün göründüğü kadar büyük olmadığının altını çizdi.

NATO'nun Lahey ve Ankara zirvelerinde verilen taahhütlerin yerine getirilmesi halinde Avrupa ülkelerinin 2030'a kadar Putin'in karşı karşıya gelemeyeceği ordulara sahip olacağına dikkati çeken Sikorski, "Tehlikede olan şey, işgal edilip edilmeyeceğimiz değil. Tehlikede olan, Avrupa'nın küresel güç dağılımındaki konumu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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