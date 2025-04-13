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Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Samsun, Ordu, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildi.

Amasya'nın Taşova ilçesi 4.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

AMASYA'NIN TAŞOVA İLÇESİNDE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Amasya'nın Taşova ilçesinde saat 17.43'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının yerin 6.21 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Amasya'nın Samsun, Ordu, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amasya Taşova'da 4??.6?? büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AMASYA VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR YOK

Amasya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Nisan 2025 günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova İlçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCHP Savar:

Allah korusun

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıKara Ahmet:

Allah beterinden korusn ,gecen yil yazi afyonda hep depremle gecirdik gercekten pisikoloji kalmiyor.

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

baya yakınmış yüzeye Allah korusun

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Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

İyi salladı

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