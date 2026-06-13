Hastalığı için Almanya ve Çin'deki yan etkisiz tedavi arayışına Erzurum umut oldu

Almanya ve Çin'de kronik meme iltihabına ameliyatsız ve yan etkisiz tedavi arayan avukat Derya Şen Schröter'e, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper'in uyguladığı yöntem umut oldu.

Almanya'da yaşayan bir çocuk annesi 38 yaşındaki Şen, yaklaşık 3 ay önce göğsünde şişlik ve ağrı hissetmeye başlayınca doktora başvurdu. Antibiyotik tedavisine başlanan Şen'e, hastalık ilerleyince meme kanserinden şüphelenilerek biyopsi yapıldı.

Almanya'da kronik meme iltihabı tanısı konulan Şen'e, ağızdan steroid ve diğer sitemik tedaviler önerildi. Bu tedavilerin yan etkileri olduğunu öğrenen Şen, ameliyatsız ve yan etkisiz hedefe yönelik tedavi arayışına girdi.

Çince bildiği için Çin'deki tedavileri de araştıran Şen, yaklaşık 1 ay önce sosyal medyada Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper'in bu hastalığı ameliyatsız ve yan etkisiz hedefe yönelik tedavi sürecini anlattığı videosuyla karşılaştı.

Alper ile iletişime geçerek Erzurum'a gelen Şen, burada tedaviye başladı. Tedavinin 2. seansında göğsündeki şişlik ve ağrı belirgin şekilde azalan Şen, ana vatanında sağlığına kavuşmanın mutluğunu yaşıyor.

" Türkiye'deki doktorlar bu konuda daha tecrübeli"

Avukat Şen, AA muhabirine, Almanya'da 3 kutu antibiyotik bitirdiğini söyledi.

Almanya'da bu hastalığın lokal tedavisi hakkında doktorların çok tecrübesinin olmadığını ifade eden Şen, Prof. Dr. Fatih Alper'e sosyal medyadan ulaştığını anlattı.

Tedavi süreciyle ilgili yaptığı araştırmalarda çokça yorumlar okuduğunu, ameliyat olan hastaları görünce risk almayıp Erzurum'a geldiğini belirten Şen, "Çin'de genel olarak ameliyat ve ağızdan ilaç tedavisi önerildi. Bu hastalıkta çocuğunuza bile sarılamıyorsunuz, acı veren bir hastalık. Şifa bulmak için Almanya'dan Erzurum'a gelmeye karar verdim. Avrupa'daki sağlık sistemi bence iyi değil, Türkiye'deki doktorlar bu konuda daha tecrübeli. Fatih hocanın yöntemi gibi tedavi uygulayanı bulamadım."

Şen, bu hastalığın tedavisini arayanlara Alper'i önererek, "İlk seans 15 dakika sürdü, başım bile ağrımadı. Tedavimi oldum, pansuman yapıldı evime gittim. İkinci seansta ağrılarım geçti, şişlik indi, gözle görülür iyileşme oldu. Eve gittiğimde çocuğum 'anne artık sarılabiliyorsun' deyince gözlerimiz doldu." diye konuştu.

Tedaviyi sosyal medyadan İngilizce ve Türkçe içeriklerle anlatıyor

Prof. Dr. Fatih Alper de 2020 yılında literatüre tanımladığı kronik meme iltihabı hastalığının yan etkisiz ve ameliyatsız tedavi yöntemini, sosyal mecralarda İngilizce ve Türkçe paylaşımlarla duyurmaya çalıştığını bildirdi.

Almanya'da yaşayan Şen ile ilk önce Instagram'dan görüştüklerini söyleyen Alper, Şen'in tedavi süreciyle ilgili çok yoğun araştırma yaptığını ifade etti.

Alper, bu hastalığın tedavisinde tecrübeli olduklarını ve dünyada bu hastalıkla ilgili tedavi ve tanı sürecinde çok gecikmeler yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan yurt içi ve dışından çok hastayla iletişim kuruyorum. Dünyada bu hastalığın çoğunluğunun mikrobik olduğu düşünülüp çoklu mikrobik örneklemeler yapılıyor ve bu durum hastaları yoruyor, travmatize ediyor ve hastalığın yayılmasını sağlıyor. Ayrıca hastalar bu nedenle gereksiz ve yararsız farklı antibiyotiklere maruz kalıyor. Bunlar sürecin yanlış yönlendirilmesine ve uzamasına yol açıyor."

Alper, süreçte stres yönetiminin önemli olduğuna işaret ederek "Derya Hanım ikinci seansa geldi, yaklaşık 5 seansta tedaviyi sonlandıracağız." dedi.

Bu hastalığı olanların sigaradan, halı yıkama, yün çırpma ve ağırlık kaldırma işlerinden, alerjen gıdalar ve stresten uzak durmalarını tavsiye eden Alper, hastalığın en önemli sebebinin memede süt birikmesi, stres ve travma olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Alper, strese maruz kalanların direkt meme bölgesinde hastalığın çıktığını söyleyerek "Özellikle sigara içenlerde seans sayısının çok uzun ve hastalığın daha yavaş düzeldiğini ve nüksetme ihtimalinin görüldüğünü tecrübe ettik. Çünkü sigara süt kanalında genişlemeye ve yüzey hücrelerinin ölümüne sebep oluyor." ifadelerini kullandı.