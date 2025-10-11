Alkollü Sürücüye Direnen Polisler Ödüllendirildi

AKSARAY'da, 2 gün önce polis tarafından durdurulup, yapılan kontrolünde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen ve "Valiyi arayacağım" diye tehditte bulunan Yusuf K.'ye (46) işlem yapan polisler, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Olay, geçen perşembe akşamı, Aratol Bahçeli Mahallesi Şehit Ali Er Caddesi'nde Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi yakınında meydana geldi. Merkezde görevli polisler, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle 68 ADR 707 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Yusuf K.'nin alkollü olduğunun anlaşılması üzerine, test yapılması için olay yerine trafik ve asayiş polis ekipleri çağrıldı. Sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi. Bu sırada gazetecilerin kendilerini çektiğini fark eden sürücü Yusuf K. ve yanındaki Döne D., küfredip, saldırmak istedi. Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Yusuf K. "Valiyi arayacağım" diye tehdit ederken, Döne D. ise "Babam hakim" diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Gözaltına alınan Yusuf K. ve Döne D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan kontrolde Yusuf K.'nin 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. İncelemede Yusuf K.'nin ehliyetine 'Alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Yusuf K.'nin bu kez ehliyetine 4 yıl süreyle el konulurken, 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yusuf K. ve Döne D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

VALİ KUMBUZOĞLU, POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Olayın ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Emniyet Müdürü Bekir Demir, Emniyet Müdür yardımcıları Zafer Öztürk, Ayhan Ataman Çelik, Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç ile olayda görev yapan polis memurlarına başarı belgesi takdim etti. Vali Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu olayda kendilerine gösterilen mukavemet ve çirkin ifadelere rağmen ekiplerimizin gösterdiği sabır ve sağduyulu yaklaşım takdire şayandır. Polislik çok zor bir görevdir. Hem kanunları yönetmelikleri uygulayacaklar hem de taşkın hallerde, saldırgan durumlarda, ağırbaşlılıklarını korumak gerçekten çok zor bir durumdur. Bunu başardıkları için kendilerini kutluyorum. Bu tavırlarıyla Anadolu'nun özünü temsil eden Aksaray'ımıza ve ülkemize örnek oldukları için kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA