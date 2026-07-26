Almanya'da Penzberg kasabasının girişinde cuma namazı vaktini gösteren tabelaya boyalı saldırı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Penzberg kasabasının girişine 4 gün önce yerleştirilen, cuma namazı vaktini gösteren tabela siyah boyayla tahrip edildi.

Kimliği belirsiz kişiler, Penzberg kasabasındaki cuma namazı vaktinin yer aldığı bilgilendirme tabelasını siyaha boyadı.

Polis, belediye görevlilerinin bilgilendirilmesinin ardından tabelanın temizlenerek yeniden okunabilir hale getirildiğini açıkladı.

Kimliği belirsiz kişiler hakkında kamu malına zarar verme suçundan soruşturma başlatıldı.

"Aslında hedef alınan din özgürlüğü, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışıdır"

Penzberg Camisi'nin görevlisi Benjamin Idriz, Alman medyasına yaptığı açıklamada, hedef alınanın yalnızca tabela olmadığını söyledi.

Idriz, "Bu, sadece yarım metrelik bir metal parçası ancak bazılarını o kadar rahatsız ediyor ki gece boyayla ona saldırıyorlar. Aslında hedef alınan din özgürlüğü, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Penzberg Protestan Kilisesi Papazı Julian Lademann da tabelaların yıllardır gelişen kent kültürünün simgesi olduğunu, kasabada farklı inançlara rağmen karşılıklı saygı ve barış içinde birlikte yaşama anlayışının benimsendiğini vurguladı.

???????Penzberg Belediyesi, 21 Temmuz'da kasabanın girişlerinden birine Katolik ve Protestan kiliselerinin ayin vakitlerini gösteren tabelaların yanına Müslümanlar için cuma namazı vaktinin yer aldığı tabela da yerleştirmişti.

Belediyenin, kasabadaki 3 noktaya daha benzer bilgilendirme tabelalarını yerleştirmeyi planladığı, masrafların dini topluluklar tarafından ortaklaşa karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: AA