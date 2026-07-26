Haberler

Filenin Sultanları tarih yazmak için sahada

Filenin Sultanları tarih yazmak için sahada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi Milletler Ligi'nde Brezilya ile karşılaşıyor. Karşılaşmada setlerde 1-1 eşitlik var.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Galaxy Arena Macau'da oynanan karşılaşma, TSİ 14.30'da başladı Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP: 3. SET OYNANIYOR

TÜRKİYE: 2

BREZİLYA: 2

1.SET SONUCU: TÜRKİYE: 23-25 BREZİLYA

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 BREZİLYA

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Turk Kizlari haydi kizlar, milli erkek takiminin yapamadigini yapin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın kahramanlarından Vozinha, yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza

Düğün hayali yarım kaldı!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Bir ilde denize girmek yasaklandı: İşte nedeni