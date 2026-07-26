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Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü Haber Videosunu İzle
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
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Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda oğlu Cihan Yerlikaya'nın mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hakem kararlarına tepki göstererek tribünden mindere indi. Hakemin üzerine yürüyen Yerlikaya, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirilirken, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da karıştığı gerginlik yaşandı. Oğlu Cihan Yerlikaya'nın mağlup olduğu müsabakanın ardından hakem kararlarına tepki gösteren Yerlikaya'nın tribünden mindere indiği iddia edildi.

OĞLU MÜSABAKAYI KAYBETTİ

Geçmişte olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Hamza Yerlikaya'nın oğlu Cihan Yerlikaya, Haydarpaşa Spor Kulübü adına şampiyonada mindere çıktı. Yerlikaya, karşılaşmada rakibine mağlup oldu.

TRİBÜNDEN MİNDERE İNDİ İDDİASI

İddiaya göre oğlunun mağlubiyetinin ardından hakem kararlarını doğru bulmayan Hamza Yerlikaya, tribünden sahaya atlayarak mindere indi. Yerlikaya'nın, hatalı karar verdiğini düşündüğü hakemi kolundan tutup salonun dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü.

HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İddialara göre öfkesi dinmeyen Yerlikaya, hakemlerin üzerine yürüdü ve sinkaflı ifadeler kullandı. Dakikalarca süren gerginlik sırasında tribündekiler de yaşananlara tepki gösterdi. Yerlikaya'nın hakemlere yönelik tehditkâr davranışlarının çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle engellendiği öne sürüldü. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Yenilmiş işte daha ne kurcalıyorsun çalışsın kazansın.

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