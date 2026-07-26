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Baygın kadın helikopterle kurtarıldı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Belgon Yaylası'nda baygın halde mahsur kalan kadın, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla Hava Kuvvetleri helikopteriyle güvenli bölgeye tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Belgon Yaylasında baygın halde mahsur kalan kadın, AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle bulunduğu noktadan alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyü kırsalındaki Belgon Yaylasında bir kadının baygın halde mahsur kaldığı ihbarı üzerine Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi alarma geçti. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kadının bulunduğu bölgenin sarp arazi yapısı ve karadan ulaşıma elverişsiz olması nedeniyle tahliyenin kara ekipleriyle gerçekleştirilemeyeceği belirlendi. Bunun üzerine Şırnak Valiliği koordinasyonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan arama kurtarma donanımına sahip helikopter talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter, zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirdiği hassas manevrayla baygın haldeki kadını bulunduğu noktadan alarak güvenli alana taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Zorlu coğrafyada zamanla yarışan ekiplerin koordineli çalışması sayesinde başarılı bir şekilde tamamlanan kurtarma operasyonu, muhtemel bir faciayı önledi. Kadının sağlık durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkan vatandaşların olası sağlık sorunları ve acil durumlara karşı dikkatli olmaları, bulundukları bölge hakkında yakınlarına bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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