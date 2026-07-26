Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi çağrısı yaptı. Valilik, dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşmasının beklendiğini belirterek, boğulma vakalarının önüne geçilmesi için vatandaşları uyardı. Sahil, dronla görüntülenirken, dalgaların kıyıya vurduğu ve bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.
Samsun Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarıda bulunduğu Karadeniz sahili, dronla görüntülendi.
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda il genelinde dalga yüksekliği 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşması beklendiğini belirterek, denize girmemeleri çağrısında bulundu. Valilik açıklamasında, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla denize girilmemesinin önem taşıdığı ifade edildi.
SAHİL, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Valiliğin uyarısının ardından sahil, dronla görüntülendi. Görüntülerde; kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga yüksekliğinin arttığı, dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Sahilde zaman zaman vatandaşların yürüyüş yaptığı dikkat çekti.
Valilik, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan can güvenlikleri açısından denize girmemelerini istedi.