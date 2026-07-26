Haberler

Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni

Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi çağrısı yaptı. Valilik, dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşmasının beklendiğini belirterek, boğulma vakalarının önüne geçilmesi için vatandaşları uyardı. Sahil, dronla görüntülenirken, dalgaların kıyıya vurduğu ve bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Samsun Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi yönünde uyarıda bulunduğu Karadeniz sahili, dronla görüntülendi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda il genelinde dalga yüksekliği 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşması beklendiğini belirterek, denize girmemeleri çağrısında bulundu. Valilik açıklamasında, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla denize girilmemesinin önem taşıdığı ifade edildi. 

SAHİL, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Valiliğin uyarısının ardından sahil, dronla görüntülendi. Görüntülerde; kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga yüksekliğinin arttığı, dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Sahilde zaman zaman vatandaşların yürüyüş yaptığı dikkat çekti. 

Valilik, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan can güvenlikleri açısından denize girmemelerini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek

Kritik görev NATO'dan geldi! Türk F-16'lar alarm durumuna geçiyor
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti

Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı