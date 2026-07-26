Gürsel Tekin'den 'figüran üye' iddialarına ilişkin açıklama: 'Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalı'

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'ye katılım törenine ilişkin ortaya atılan iddiaların "kumpas" olduğunu savunarak, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Tekin, "Açık ve net söylüyorum; başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olmak üzere hiçbir kirli işin tarafı olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse kardeşim de olsa savcılar dibine kadar sonuna gitsin. Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, partinin dün gerçekleştirdiği katılım törenine ve "figüran üyeler" taşındığı haberine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'ye yoğun katılım olduğunu belirten Tekin, son törene Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığını ve farklı siyasi partilerden yüzlerce kişinin partisine üye olduğunu söyledi.

Tekin, partiye katılan kişilerin geçmişlerini araştırma imkanlarının bulunmadığını belirterek, organizasyonlarda yalnızca katılımcı isimlerinin alındığını ifade etti. Salon kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle katılımcı sayısının önceden bildirildiğini kaydeden Tekin, "Başta DEVA Partisi olmak üzere, İYİ Parti ve İşçi Partisi'nden belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim partimize katıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum, baba ocağını büyüttüler" dedi.

"10 AYDIR BERMUDA ÜÇGENİYLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Göreve geldikleri günden bu yana çeşitli girişimlerle karşı karşıya kaldıklarını öne süren Tekin, "10 aydır burada adeta bir Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bunun ne olduğunu belgeleriyle açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Katılım törenine gelen gençlerin zaman zaman ulaşım desteği talep ettiğini belirten Tekin, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını savundu ve "Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizden ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok, böyle bir olanağımız da olsa yapmayız. Çünkü partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir" dedi.

"SALONU VEREN BELEDİYE BAŞKANI LİNÇ EDİLDİ"

Katılım töreninin düzenlendiği salonun tahsis edilmesi nedeniyle Sarıyer Belediye Başkanı ve yöneticilerinin hedef alındığını söyleyen Tekin, belediyeye ait salonların ücretini ödeyen herkes tarafından kiralanabileceğini belirtti.

Tekin, "Kendi partinizin belediyesine ait salonu kiralıyorsunuz, belediye başkanı salonu verdiği için linç ediliyor. Kimler tarafından yapıldığını, o çeteleri biraz sonra açıklayacağım" dedi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Cast ajanslarından figüran kiralanarak katılım törenine üye getirildiği iddiasına ilişkin konuşan Tekin, katılım töreni öncesinde ulaşım desteği talebinde bulunan kişilerin tek tek arandığını anlattı. Tekin, bazı isimlerin kendileri tarafından tanınmadığının tespit edildiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Dün kast mı ne diyorlar ona, ajans… Vallahi şeytanın aklına dahi gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradık. Odak da Şişli olunca Şişli Gençlik Kolları Başkanımıza, 'Tanıyor musunuz' dedik, 'Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı?', 'Abi tanımıyoruz' dedi. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var, iki kişi bilebilir. Bir bu kirli medya, tuzak kuran medya ile ikincisi devletimizin savcıları soruşturma yapabilir."

Bu durum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Tekin, şunları söyledi:

"Burada açık ve net söylüyorum; başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olmak üzere hiçbir kirli işin tarafı olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse kardeşim de olsa savcılar dibine kadar sonuna gitsin. Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalıdır."

Tekin, söz konusu organizasyonda salon kapasitesinin çok üzerinde katılım olduğunu belirterek, "Koskoca salonda 70 kişi eksik ya da fazla olsa ne olur?" diye konuştu.

"YAPACAĞINIZ HER TÜRLÜ REZİLLİĞİN AĞIR BEDELİ OLUR"

Yaptıkları araştırmalarda yeni iddialarla karşılaştıklarını öne süren Tekin, toplantıya gelen bazı kişilerin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken olumsuz slogan atmak amacıyla yönlendirildiğini iddia etti. Bu girişimin son anda engellendiğini savunan Tekin, "Buradan açıkça söylüyorum, nezaketimizin sınırına geldik. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedelleri olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Başkanlığı görevine geldikleri günden bu yana belirli çevrelerle mücadele ettiklerini öne süren Tekin, özellikle "itirafçılar" gündeme geldiğinde bazı medya kuruluşlarının tutumunun değiştiğini savundu.

"ÖZGÜR KARABAT" VE "BURHANETTİN BULUT" İDDİASI

"Ne zaman itirafçılarla ilgili laf etse, kirli medyanın kimyasının bozulduğunu" söyleyen Tekin, "suç örgütü" davasında yargılanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın fotoğrafını gösterdi. İş insanlarının kamu kurumlarında varlıklarını sürdürebilmek için siyaset üzerinde etkili olmaya çalıştıklarını ifade eden Tekin, Aktaş'ın CHP'den iki genel başkan yardımcısını "satın aldığını" iddia etti. Tekin, "Bunlardan biri mali işlerden sorumlu Özgür Karabat, diğeri ise medya satın almaya bakan Burhanettin Bulut'tur" dedi.

MEDYA KURULUŞLARINA TEPKİ

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BirGün gazetesine çok üzüldüm. Nedeni şu; ben de o gelenekten geldim. Nasıl kirlendiniz ya? Bu nedir? Yani Aziz İhsan Burhanettin'i satın alıyor, Burhanettin de parasıyla sizlerin haberlerini satın alıyor. Ben de o gelenekten geldim. Evime BirGün'den başka gazete girmiyordu. Düştüğünüz duruma bakın. Yine uzun süredir bütün bu medya üçgeni merkezinde olan, gözüm hepinizin üstünde, çok açık söylüyorum. Buraya girerken arkadaşlarıma dedim ki 'Kelle vermeye hazır mısınız, kefenlerimizi giyerek geldik buraya' diye. Sizden korkan sizler gibi olsun.

Dün 2 haber nereden çıktı biliyor musunuz? Gazete Pencere ve BirGün Gazetesi."

"BirGün ve Gazete Pencere'nin durumuna bakın" diyerek elindeki dekontları gösteren Tekin, "Birinci fatura 50 milyon, ikincisi 294 milyon, üçüncüsü 240 milyon lira. Elbette saldırı ile karşı karşıya kalacağız. İlk geldiğimiz günden itibaren nasıl bir suç ortaklığı ile mücadele ettiğimizi arkadaşlarıma söyledim. Onun için 'Hazır olun içeride de dışarıda da bu çete ile mücadeleye var mısınız' dedim. 'Varız' dedi arkadaşlarımız. Ama bu üçlü çok güçlü, hepinizi yenecektir" dedi.

"TURGUT KOÇ HAKKINDA NEDEN İŞLEM YAPILMADI?"

Tekin, CHP kurultay delegesi olduğunu söylediği iş insanı Turgut Koç hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürerek, Aziz İhsan Aktaş'ın bazı CHP yöneticilerine rüşvet verdiğini iddia ettiğini ancak bu konuda dava açılmadığını ifade etti. Tekin, "Gelin sorun, yüreğiniz yatıyorsa bunu haber yapın, Turgut Koç'u haber yapın. Sayın Özgür Özel'in kankası. Bakın hani böyle sıradan yoldan geçerken birilerinin yanında fotoğraf çekmiş insanlar değil, aynı anda tatil yapabilecek, birbirlerine hediye alabilecek yakınlıkta olan insanlar. Neredesiniz? Size kirli medya deyince kızıyordunuz" diye konuştu.

Halk TV'ye de çağrıda bulunan Tekin, "Niye gelmediniz? Burada karşımda oturup gözlerimin içine bakarak sorularınızı sormanız varken neden kaçıyorsunuz?" diye konuştu.

Tekin, bazı televizyon kanallarının ve gazetelerin haber dilini de eleştirerek, CHP içinde yaşanan tartışmaların belirli yayın organları tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

"Gürsel Tekin bu partinin öz evladıdır" diyen iki milli hakemin kısa sürede CHP üyeliğinden çıkarıldığını savunan Tekin, bu kişileri yeniden partiye üye yaptıklarını anlattı ve "30 yıllık CHP'liye yeniden rozet takıldı" şeklindeki haberleri eleştirdi. Tekin, "Dün baba ocağına geri döndüler. Desteklediğiniz yapılar yüzünden 5 dakikada partiden atıldılar. Bugüne kadar birçok iftiraya rağmen yargıya gitmedim. Ama bu saatten sonra her iftiranızda sizi yargıya götüreceğim. Doğru haber yapıyorsanız hiçbir itirazım yok. Gelin sorun, en ağır soruları sorun, hepsine cevap verelim" diye konuştu.

"BİZ BEYANI ESAS ALIRIZ"

Partiye katılan kişilerle ilgili eleştirilere de yanıt veren Tekin, CHP'nin üyelik sürecinde kişilerin beyanını esas aldığını söyledi.

Tekin, "Biz sizin gibi MİT'e ya da başka bir kuruma sorarak kimseyi partiye alacak değiliz. Bizde beyan esastır. Gelir, CHP ailesinin bir parçası olur" ifadelerini kullandı.

Katılım törenine ilişkin ortaya atılan iddiaların organize bir girişimin ürünü olduğunu savunan Tekin, bu olayın Cumhuriyet savcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarla aydınlatılacağını belirtti. Toplantıya katılan bazı kişilere para verildiği yönündeki iddiaları reddeden Tekin, ulaşım desteği verilen kişilerin tamamının tek tek arandığını ve hiçbirinin bu iddiaları doğrulamadığını söyledi.

"BU TEZGAHI O KİRLİ GAZETELER VE YARGI ÇÖZECEKTİR"

Tekin, bazı gazetecilerin de organizasyon içinde yer aldığı yönünde duyum aldıklarını belirterek, "Bu tezgahı o kirli gazeteler ve yargı çözecektir" dedi.

Katılım törenine hemşehrilerini taşıdığı yönündeki iddiaları da reddeden Tekin, "Hemşehrilerim gelirlerse bu benim için şereftir. İstesem sadece akrabalarımı çağırsam 10 bin kişi toplarım. Biz öyle bir anlayış içinde değiliz" diye konuştu.

Törene katılanların yağmura rağmen kendi imkanlarıyla geldiklerini belirten Tekin, farklı siyasi partilerden CHP'ye katılan isimlerin de aynı şekilde herhangi bir maddi destek almadan organizasyona katıldıklarını söyledi. Parti içinde geçmişte yaşanan ihraçlara da değinen Tekin, çok sayıda CHP'linin haksız şekilde partiden uzaklaştırıldığını savundu.

Aziz İhsan Aktaş, siyaset ve medya arasında ilişki ağı bulunduğunu söyleyen Tekin, "Aziz İhsan Aktaş, onun siyasi arkadaşları ve onların kurduğu medya düzeniyle oluşan bir şeytan üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede başarılı olacağız" dedi.

Tekin, bugüne kadar parti içindeki tartışmaların büyümemesi için bazı konuları kamuoyu önünde dile getirmediklerini belirterek, bundan sonra bildikleri konuları açıklamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA