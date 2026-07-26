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Otomobil, bağ evine daldı; sürücü öldü, nişanlısı yaralandı

Otomobil, bağ evine daldı; sürücü öldü, nişanlısı yaralandı
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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin bağ evine girdiği kazada sürücü Semih Uçar (27) hayatını kaybetti, nişanlısı Zeynep Yüksel (23) yaralandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin bağ evine girdiği kazada sürücü Semih Uçar (27) hayatını kaybetti, nişanlısı Zeynep Yüksel (23) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sularında Uğurlu Mahallesi Keskin virajında meydana geldi. Seydikemer'den Fethiye yönüne giden Semih Uçar, kullandığı 07 ADA 006 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan bir bağ evine daldı. Otomobilde sıkışan Uçar hayatını kaybetti, yanındaki nişanlısı Zeynep Yüksel yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KALVALTIYA GİDERKEN KAZA MEYDANA GELMİŞ

Yaralanan Yüksel, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yüksel'in durumun iyi olduğu bildirilirken, Uçar'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen ikilinin, kahvaltı için bir restorana giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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