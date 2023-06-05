AFAD'dan 3 bölge için haritalı uyarı! Şiddetli yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek

Günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar hafta sonundan itibaren özellikle Karadeniz bölgesini etkisi altına aldı. Amasya'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise aranıyor. Samsun'da da sel nedeniyle 1 can kaybı var. Şiddetli yağışların süreceğini belirten AFAD; İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgesi için uyarı yaptı.

Yurdun birçok bölgesinde devam eden sağanak yağışlar, özellikle Karadeniz bölgesinde hayatı felç etti. Sel ve su baskınlarına nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken, bazı araçlar da suya kapıldı. Amasya ve Samsun'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

METEOROLOJİ'DEN 3 BÖLGEYE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yağışlar nedeniyle 14 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Afad'dan yapılan açıklama şöyle:

"Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir

ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

SAMSUN'DA 6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı. Yağışların etkili olduğu 19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık kararıyla eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

İNEBOLU ÇAYI TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı.

AMASYA'DA OTOMOBİLLE SELE KAPILAN 1 KİŞİ CAN VERDİ

Amasya'nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Otomobille sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

SAMSUN'DA DA 1 CAN KAYBI VAR

Öte yandan Samsun'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak birçok ilçede zarara yol açtı. Şehir merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da göle dönerken, Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.