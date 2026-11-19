Oppenheimer, Dune ve Küçük Kadınlar filmlerinin yıldızı Florence Pugh, Hollywood'daki Governors Awards törenine katılımının ardından sosyal medyada yayılan kilo verme ilacı ve yüz ameliyatı iddialarını yalanladı. BBC'nin haberine göre İngiliz oyuncu, Instagram'da paylaştığı sekiz sayfalık açıklamada binlerce kişinin görünüşünü konuşmasından "rahatsız olduğunu" yazdı.

Pugh, sabah uyandığında insanların kendisi ve bedeni hakkında "akıl almaz biçimlerde" konuştuğunu görmenin çok yıpratıcı olduğunu söyledi.

"HİÇ OZEMPIC KULLANMADIM"

"Hiç Ozempic kullanmadım. Hiç yüz ameliyatı olmadım" diyen Pugh, burnuyla ilgili iddialara da esprili bir yanıt verdi: "Burnumu kendim yapmadım demeyin, o kayak pisti gibi güzel burun bende hep vardı. Bebekken bile!"

Oyuncu, kariyerinde ilk kez dinlenme, düzenli uyuma, spor yapma ve sağlıklı beslenme fırsatı bulduğunu anlattı. "Kendime bakıyorum, hepsi bu" diyen Pugh, kilo vermenin hedefi olmadığını ve yalnızca "iki pound" (yaklaşık 900 gram) verdiğini belirtti.

ALTI BARFİKS ÇEKİYOR, 110 KİLO KALDIRIYOR

Pugh, kendisi ve antrenörü için en önemli şeyin kas olduğunu vurguladı: "Bence bir kadının yapabileceği en önemli şey bu. Kas yapmak ve güçlü olmak. Artık altı barfiks çekebiliyorum ve 110 kilo kaldırabiliyorum. Bu birçoğunuza az gelebilir ama benim için her şey."

Sektöre adım attığı andan itibaren "şişmanlık utandırmasına" maruz kaldığını söyleyen oyuncu, kilosuyla ilgili uygunsuz yorum yapanlara her seferinde bunu söylemekten keyif aldığını ve şimdi de bundan vazgeçmeyeceğini yazdı.

YAPAY ZEKA FOTOĞRAFLARI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Pugh, bu yıl başında estetik dolgu yaptırırken gösterildiği yapay zekayla üretilmiş görüntüleri gerçek fotoğraf gibi yayımlayan bazı yayın organlarına dava açtığını da hatırlattı. Oyuncu, bu haberlerin itibarını zedelediğini ve "dehşete düştüğünü" söyledi.

Açıklamasını takipçilerine çağrıyla bitiren Pugh, "Güzellik standartlarının değiştiği, yetişmenin giderek zorlaştığı bir dönemdeyiz. Ama insanların görünüşü hakkında konuşurken kendinize ve başkalarına karşı nazik olun" dedi. Oyuncunun yorumlara kapalı paylaşımı, beden olumluluğu savunucusu Ashley James ve sunucu Carol Vorderman gibi isimlerden beğeni aldı.

Kaynak: BBC