Adıyaman'daki Çekirge Dağı'nda yarık ve yer kayması oluştu

CÜNEYT ÇELİK/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Adıyaman'ın Tut ilçesindeki Çekirge Dağı'nda, fay hattının geçtiği bölgelerde oluşan yarıklar ve yer kayması, depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Adıyaman'da da can kayıpları ve hasara neden oldu.

Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünün güneyinde bulunan Çekirge Dağı'nda da depremin etkisiyle yarıklar oluştu, bazı yerlerde ise toprak kayması yaşandı. Deprem sonrası toprak kayması ve sel nedeniyle yayaların kullanımına kapanan bölge dronla görüntülendi.

Köy sakinleri, 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen depremde dağdan gelen gürleme sesiyle uyandıklarını ifade etti.

Yaylımlı köyünde yaşayan 76 yaşındaki depremzede Bayram Tunç, AA muhabirine, ilk defa böyle bir felaketle karşılaştıklarını söyledi.

Deprem şiddetinin çok fazla olduğunu ayakta durmakta bile güçlük çektiklerini ifade eden Tunç, "Büyüklerimiz böyle bir olayın yaşanmadığını söyler, anlatırlardı. Deprem anında kendimi dışarı attıktan sonra, karşıdaki dağdan bir gürültü geldi, o sırada domuzlar, geyikler oradaki hayvanların bağrışma sesi geliyordu. Köydeki köpekler de korkularından boş arazilere kaçtılar." dedi.

Tunç, yol ve kırsal kesimlerde yarıkların görüldüğünü anlatarak, "Depremle birlikte dağ yıkılmaya başladı, köyde 'bu dağ üstümüze gelecek, buradaki barajın önünü kapatıp su altında kalıp boğulacağız' dedik, o korku vardı. Dağdan gelen sesi anlatmak mümkün değil, dozer, panzer sesi gibi kıyamet kopuyor zannettik. Bu dağ normaldi, deprem olunca fay hattı oradan geçmiş, patlatmış." diye konuştu.

Depremden sonra dağdan zaman zaman seslerin geldiğini ve halen kaymanın devam ettiğini anlatan Tunç, "Yollarda da yarıklar oluştu, bunlar hep depremden sonra oldu. Sel öncesinde köyden gençler gitti, yarıkların oluştuğu yerlerden 'tank geçer' diyorlar. Depremden sonra sesler geliyor, dağ halen iniyor. Dağın eteklerinde de fıstık bahçeleri vardı, oralara da sel vurdu, her yere taş geldi. Bu dağın adı Çekirge, buralarda Karadağ derler, bu dağ depremden sonra beyaza dönüştü, ağardı." ifadelerini kullandı.