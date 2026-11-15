Galatasaraylı yıldızlara ''Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?'' sorusu soruldu! Cevaplar bomba

Galatasaraylı yıldızlara ''Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?'' sorusu soruldu! Cevaplar bombaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Kulübü, futbolcularına "Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusunu yöneltti. Sarı-kırmızılı oyuncuların verdiği yanıtlar dikkat çekti.
- İlkay Gündoğan futbolcu olmasaydı profesör olmak istediğini, Kaan Ayhan ise oyunculuk veya mankenlik yapabileceğini söyledi.
- Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo pilotluğu, Gabriel Sara şoförlüğü tercih etti.
- Kaleci Günay Güvenç MMA sporcusu olmak istediğini, Jankat Yılmaz ise doktorluğu seçeceğini belirtti.
Galatasaray Kulübü, futbolcularının katıldığı eğlenceli bir video yayımladı. Oyunculara "Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusu yöneltildi. Sarı-kırmızılı yıldızların birbirinden farklı yanıtları, futbol dışında nasıl bir hayat hayal ettiklerini ortaya koydu.
İLKAY GÜNDOĞAN PROFESÖRLÜĞÜ, KAAN AYHAN MANKENLİĞİ SEÇTİ
Takımın deneyimli isimlerinden İlkay Gündoğan, futbolcu olmasaydı profesör olmak istediğini söyledi. Kaan Ayhan ise oyunculuk ya da mankenlik yapabileceğini belirtti. Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo'nun ortak tercihi pilotluk olurken Gabriel Sara, futbol dışında şoförlük yapmak istediğini ifade etti.
GÜNAY GÜVENÇ'İN TERCİHİ DÖVÜŞ SPORLARI OLDU
Kaleci Günay Güvenç, futbolcu olmasaydı karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu olmak istediğini açıkladı. Genç kaleci Jankat Yılmaz ise doktorluğu tercih edeceğini dile getirdi.
İŞTE GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN MESLEK TERCİHLERİ
- İlkay Gündoğan: Profesör
- Kaan Ayhan: Oyuncu veya manken
- Kazımcan Karataş: Pilot
- Wilfried Singo: Pilot
- Gabriel Sara: Şoför
- Günay Güvenç: MMA dövüşçüsü
- Jankat Yılmaz: Doktor