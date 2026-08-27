Adalet Bakanı Gürlek, canlı yayında soruları yanıtladı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı." dedi.

Gürlek, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının hayata geçirilmesinin ardından nasıl bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin soruya Gürlek, Başkanlığın yaklaşık 4 aydır faaliyet gösterdiğini, şu ana kadar 46 olayın aydınlatıldığını bildirdi.

Bu Başkanlıkta özellikle faili meçhul cinayet ve toplumda derin iz bırakan cinayet dosyalarını ele aldıklarının, 690 civarında dosyanın bulunduğunun altını çizen Gürlek, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki, devlet ortada bir cinayet varsa bunun failini mutlaka bulmak zorundadır. Aslında vatandaşların adalete, devlete olan güveni de burada başlıyor. Biz kararlı olduğumuzu, sonuna kadar gitmesi gerektiğini başsavcı arkadaşlarımıza söylüyoruz. Çünkü kamuoyunda tatmin edici olmayan bir olay olduğu zaman mutlaka derin izler bırakıyor. Bizim amacımız burada devletin sonuna kadar bu işlerin peşini bırakmadığını, gün geldiği zaman bu şahısları adaletin önüne teslim etmek olduğu. Biz bunu yapıyoruz. Güzel şeyler de yaptık. Bu konuda toplumun her kesiminden de olumlu katkılar aldık. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden sadece dosya bazlı olarak çalışıyorlar. Teknik ekipler kurup olay yerinde inceleme ve araştırma yapıyorlar. Başsavcılarımızla zaten sürekli istişare halindeyiz. İnşallah yakın zamanda da bazı olaylar da çözülebilir."

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin olup olmadığını sorusuna Gürlek, Yazıcıoğlu'nun dosyasına geniş pencereden bakıldığında FETÖ'nün organizasyon halinde eylem yaptığını gördüklerini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun vefatının birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu örgütün mahrem imamlar toplantısının yapıldığını anımsatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Adil Öksüz, bu toplantıya katılıyor, Kemal Batmaz, bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz, Türkiye'den dışarı çıkıyor. 15 Temmuz'da da yaşanmıştı biliyorsunuz. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı. Bununla ilgili şu an yapılan ilk operasyon, birinci dalga, genelde FETÖ. Eylem yapan örgüt mensupları, askeri personelle ilgili. Başsavcılığımız çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir, soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Özellikle Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu nadir bir insandı. Ben de çok severdim, güçlü bir liderdi. Yani burada hem kamu vicdanını tatmin eden bir soruşturma yürütülüyor hem de ailenin vicdanını tatmin eden bir soruşturma yürütmeye çalışıyoruz. Ucu nereye dokunursa dokunsun biz sonuna kadar gideceğiz. Ama ilk baktığımız zaman bu FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem gözüküyor. Şu an tespitler onu gösteriyor."

"Devlet bu işlerin kararlılıkla takipçisi olacak"

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu ve Behçet Oktay'a ilişkin yürütülen soruşturmalara da değindi.

Mumcu'nun ve Oktay'ın aileleriyle görüştüğünü anımsatan Gürlek, onlara soruşturma süreçlerini anlattıklarını belirtti.

Oktay'ın dosyasına bakıldığında ilk başta intihar olarak tespit edildiğini aktaran Gürlek, ancak ölümünün intihar olmadığı konusunda tespitlerin bulunduğunu ifade etti.

Gürlek, "Aynı şekilde Uğur Mumcu'da devam eden bir yargılama süreci var. Şu an firari bir kişi var. Biz onun getirtilmesi için de uğraşıyoruz. Ama tabii Uğur Mumcu cinayetinin arkasında başka bir eylem var mı, olay var mı ya da karanlıkta kalan bir nokta var mı diye de çalışıyoruz." dedi.

Çağla Tuğaltay, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Gürlek, "Biz bu işlerin peşini bırakmayacağız. Adalet mutlaka bir gün ortaya çıkar. Devlet bu işlerin kararlılıkla takipçisi olacak. Bizler de takip ediyoruz." diye konuştu.

"Bazı işlenen suçlarda ebeveynler de suç işleyenler gibi sorumlu olacak"

Sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin soru üzerine Gürlek, en son İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 880 kişinin bütün mal varlıklarına el koyulduğunu belirtti.

Bu konuda tavizsiz olduklarını vurgulayan Gürlek, "Burada devlet demir yumruğunu vuracak. Ama bunları besleyen bir finansal yapı var. Bizim bu finansal ağı çökertmemiz lazım. Şimdi sokak çetelerinde ya da yeni nesil suç örgütlerinde sistem şu şekilde oluyor. Genelde örgüte başka yerlerden genç arkadaşları kazandırıyorlar, para veriyorlar, eylem yaptırıyorlar. Biz kesinlikle finansal ağların üzerine gideceğiz. Finansal ağlar konusunda tespitlerimiz var. Bunlar işte bazı sosyal medya yapılanmalarını kullanarak örgüt propagandasını yapıyor. Daha sonra da maalesef 18 yaşından küçük kişileri kullanıyor. Sokak çeteleriyle, yeni nesil suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Meclis'te kabul edilen bir paket var. Bu paketi yaşı küçük kişilerin cezalarının artırılması için hazırlamıştık. Bu paketin mutfağında biz vardık. Bu da Resmi Gazete'de yayımlandı, paket yürürlüğe girdi. Yani kesinlikle suça sürüklenen çocuk kavramı da değişti. Gençlerimizin geleceği bize emanet. Gençlerimizin bu örgütler tarafından kandırılmasına, bu örgütler tarafından kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben aile bireylerimizi, velilerimizi de uyarmak istiyorum. Bu kabul edilen pakette ebeveynlerle ilgili de bir düzenleme oldu. Bazı suçlarda ebeveynlerin özellikle görevlerini yapmamalarından dolayı cezai sorumluluk düzenlemesi yapıldı bu pakette. Bence önemli bir düzenleme. Ebeveynlerimizin çocuklarımıza sahip çıkması gerekiyor. Ebeveynlerin sorumlulukları da bu pakette geçti, yasalaştı. Özellikle bazı işlenen suçlarda ebeveynler de suç işleyenler gibi sorumlu olacak."

"Bilirkişilik, Türkiye'de maalesef çok kötüye kullanılıyor"

12. Yargı Paketi'ne ekim ayında yeni eklemelere ve yargılama sürelerinin kısalmasına yönelik çalışmaların yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin bir kısmının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Bunun yargının hızlandırılmasına ilişkin bir paket olduğunu söyleyen Gürlek, bu paketi uygulama yapan, karar veren hakim ve savcıların tavsiyeleri, telkinleri ve uygulamada karşılaştığı sorunlar kapsamında düzenlediklerine dikkati çekti.

Paketin ikinci kısmının ekim ayında TBMM'nin açılmasından sonra faaliyete geçeceğini aktaran Gürlek, şöyle konuştu:

"Özellikle yargılamaların hızlandırılması için bazı adımlar attık. Maalesef bazı davalar uzun sürebiliyor. Bilirkişilik kurumuyla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptık. Bilirkişilik, Türkiye'de maalesef çok kötüye kullanılıyor. Her dosyada, ilgili ilgisiz dosyada hakimlerimiz bilirkişi yoluna başvuruyor. Biz artık bunu kaldırdık. Hakim kesinlikle hukukun uygulanması ya da hukuki olayın tasnifi konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Bunun altını yasayla kesin olarak çizdik. Hakim bilirkişiye başvurursa hakkında bir idari soruşturma açılacak, bunu da yazdık. Çünkü bilirkişiye dosya gittiği zaman maalesef dosyanın 6 ay uzaması demek."

Gürlek, adli tatilin ardından 1 Eylül'de vatandaşların "Alo Adalet 135"i arayarak dosyasının hangi aşamada olduğunu öğrenebileceğinin altını çizdi.

Yargının etkinliği bürolarında hedef süre koyduklarını, böylelikle hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağının artık yazılı olduğunu söyleyen Gürlek, "Yani vatandaş iş davası, alacak davası açtığı zaman 9 ayda karar çıkacağını biliyor. 9 ayı aşarsa süre burada tabii bir makul gerekçe olması lazım. Yani hakimin şahsından kaynaklanmayan bir gerekçe yoksa burada bir şey demeyeceğiz ama eğer hakim 9 aylık sürede bu davayı karara bağlamamışsa hakimle ilgili artık gerekli işlemi yapacağız. Yapay zekayı da kullanıyoruz anlık olarak. Burada o dosyanın niye geciktiği, niye karara bağlanmadığı konusunda HSK ile bir irtibatımız var. Onlar da takip edebiliyor. 1 Eylül'de 3 ilde Alo Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz. Ekim ayında da tüm Türkiye'de faaliyete geçecek." diye konuştu.

"1-2 gün evli kalan bir şahsın ömür boyu nafaka ödemesi adaletsiz"

Bakan Gürlek, özellikle boşanma davalarının kısa sürmesi konusunda düzenlemelerinin bulunduğunu söyledi.

Düzenlemeyle ağır kusur halini kaldıracaklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Hakim tarafları dinleyip bu aşamadan sonra artık tarafların bu evliliği yürütemeyeceğine kanaat getirirse boşanma yönünden karar verecek. Ferileri dediğimiz, nafaka, velayet, diğer onlar konusunda ayıracak. Boşanma davası uzun sürdükçe eşlerin birbirine karşı şiddet eylemleri de oluyor. Özellikle bayanlarımız şiddet görüyor. Bunlar inşallah yaşanmayacak. Biz bu konuda hassasız. 12. Yargı Paketi'nde bir kısmını çözdük. Ekim ayındaki pakette de özellikle boşanma davalarında ağır kusur halini kaldırdığımız zaman ben inanıyorum ki 2-3 ayda boşanma davaları karara bağlanacak."

Süresiz nafakaya ilişkin bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruya Gürlek, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayı iptal ettiğini, 9 ay sonra bu maddenin uygulanmayacağını söyledi.

Ekim ayında yapılacak düzenlemeyle bunun yasalaşacağını kaydeden Akın Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süresiz nafaka gerçekten hem hakkaniyete hem de vicdanlara aykırı. 1-2 gün evli kalan bir şahsın ömür boyu nafaka ödemesi adaletsiz. Burada özellikle kadınlarımızı üzmeyecek, hakime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alınarak süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah ekim ayında Meclis'e sunulacak pakette var."

"Sosyal medya hesabını kimin açtığına dair bilgiler Siber Güvenlik Başkanlığımızda olacak"

Bakan Gürlek, sosyal medyaya kimlikle girilmesine ilişkin soruya, sosyal medyanın çok büyük bir güç olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden hesaplar açılarak itibar suikastleri yapıldığını dile getiren Gürlek, sahte veya anonim hesap açarak kimseye iftira atılmamasını istediklerini vurguladı.

Suç örgütlerinin de sosyal medyayı son zamanlarda çok yoğun şekilde kullandığına işaret eden Gürlek, "Burada bir sosyal medya hesabını kimin açtığına, özellikle anahtar modeliyle T.C. kimlikle kimin açtığına dair bilgiler Siber Güvenlik Başkanlığımızda olacak. Vatandaşlarımızda şöyle bir tereddüt var: 'Benim sosyal medya hesaplarım yabancı istihbaratının eline mi geçecek?' Öyle bir şey yok. Bunlar kesinlikle devlette kalacak. Biz katalog suçları belirledik. Bu suçlar işlendiğinde savcılıkta ya da mahkemede bir soruşturma ya da bir dava varsa savcılık ya da mahkeme Siber Güvenlik Başkanlığına yazdığı zaman o hesabın kimin kullanıldığının bilgileri gelecek." diye konuştu.

Gürlek, bu düzenlemenin de ekim ayında Meclis'e geleceğini söyledi.

"Bizim yıllardan beri beklediğimiz kardeşlik ortamı inşallah gelecek"

Bakan Gürlek, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında neler konuşulduğuna dair soru üzerine, kanunun yasalaşmasında emeği geçen milletvekillerine teşekkür etti.

Yasanın yürürlüğe girmesinde birinci maddenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Gürlek, "Burada terör örgütünün tamamen tasfiye olduğunun, silahları bıraktığının, artık Türkiye'de kalmadığının terör örgütü ve bağlantılarının tespit ve tasdiki mekanizması var. Bu MGK kararıyla tespit edilecek. Daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek." dedi.

Söz konusu kurulun altında 4 komisyon kurulduğunu hatırlatan Gürlek, yasa yürürlüğe girdikten sonra cezaevinde bulunanlar, tutuklu, hükümlü ya da dışarıda bulunup da gelip teslim olacaklarla ilgili hukuk sürecini Adalet Bakanlığının takip edeceğini söyledi.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Gerçekten özellikle terör, 40 yıldan beri gerçekten insanların artık bitsin dediği bir noktada. Şu ana kadar 2,3 trilyon dolar sadece maddi anlamda terörden dolayı kayıp var. Bu güvenlik ya da kamu düzeni açısından bir kayıp. Terörün olduğu bir yerde kesinlikle yatırım, istikrar, adalet sağlanamaz. Çok önemli bir yol katettik. Bu sürecin liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben doğu ziyaretleri yaptım, yasalaşma aşamasında birkaç ili ziyaret ettim. Vatandaşlarımız gerçekten çok memnun. Biz yıllardan beri Türk-Kürt kardeş gibi yaşıyoruz. Biz her yerde kardeşçe yaşıyoruz. Bu bir anlamda bunun tahkimi, kucaklaşması. İnşallah özellikle silahların bırakılmasından sonra bu yasa yürürlüğe girecek. İnşallah bu sürecin sağlıkla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bu süreci sabote etmek isteyen kişiler olabiliyor. Tribünlerde bunu gördük. İçişleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortak toplantı yaptık. Bu olayların yaşanmaması için süreci provoke etmek isteyenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Maalesef bir olay yaşandı Zonguldak'ta. Takip ettik, gerekenler adli anlamda yapıldı, sonuna kadar takip edeceğiz. Sürecin sabote edilmesine göz yummayacağız. Çünkü bizim yıllardan beri beklediğimiz kardeşlik ortamı inşallah gelecek."

"Yakın zamanda muhtemelen operasyonlar olabilir, soruşturmalar olabilir"

Bakan Gürlek, futbolda bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin soru üzerine, "temiz spor"dan yana olduklarını bildirdi.

Bu konuya yönelik bir birim kurduklarını anımsatan Gürlek, şöyle devam etti:

"Başsavcı arkadaşlarımız, başsavcıvekili arkadaşlarımız bunları inceliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun ayrı bir uygulaması var, bizim ayrı bir uygulamamız var. Mesela onların disiplin cezası verdiği şahıslara biz soruşturma açmıyoruz. Çünkü kendi maçında oynaması gerekiyor ya da kendi yöneticisi olduğu takımın maçında bahis oynaması gerekiyor. Bunların farklı kriterleri var. MASAK raporları gerekiyor, HTS kayıtları gerekiyor. Yakın zamanda muhtemelen operasyonlar olabilir, soruşturmalar olabilir. Çünkü biz sporun temiz kalmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız televizyondan izliyor, statlara gidiyorlar, tribünlerde seyircilerimiz var. Burada bir emek var, alın teri var. Bu emek ve alın terine şaibe karıştırılmasın. Yani bizim dikkat ettiğimiz, hassas olduğumuz konu bu."

(Bitti)

Kaynak: AA