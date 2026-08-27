Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezlerinde tatil sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte dönüş hareketliliği başladı.

DÖNÜŞ YOLLARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça'da tatil yapan vatandaşların aynı anda yollara çıkması, kent genelindeki kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Bodrum'dan ayrılan tatilciler nedeniyle özellikle Bodrum-Milas kara yolunun Güvercinlik istikametinde araç yoğunluğu yaşandı. Marmaris'te Datça kara yolu ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nin Muğla yönünde trafik artarken, Fethiye'de Ölüdeniz-Fethiye kara yolu yoğunluğun görüldüğü güzergâhlardan oldu.

Marmaris ve Datça'dan dönüş yapan tatilcilerin kullandığı Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçe girişinde de araç hareketliliği arttı. Bazı noktalarda araçların yavaş ilerlediği ve uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

TRAFİK EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Artan araç yoğunluğu nedeniyle polis ve jandarma trafik ekipleri, özellikle kavşak ve kritik geçiş noktalarında önlem aldı. Ekipler, trafik akışının düzenli şekilde devam etmesi için sürücülere yönlendirmelerde bulundu.