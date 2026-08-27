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Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
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3 bin yıllık köklü tarihi, eşsiz koyları ve meşhur gastronomisiyle Batı Karadeniz'in incisi olan 6 bin 600 nüfuslu Amasra, 2026'nın ilk 8 ayında 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. Antik kent kazıları ve kruvaziyer turizmiyle yükselişini sürdüren ilçede, yıl sonuna kadar 1,5 milyon ziyaretçi sayısının aşılması hedefleniyor.

  • Bartın'ın Amasra ilçesi 2026'nın ilk 8 ayında 1 milyonun üzerinde turist ağırladı.
  • Amasra, 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.
  • 2026'da Astoria Grande gemisiyle 15 seferde 13 bin 351 Rus turist Amasra'yı ziyaret etti.

Bartın’ın 3 bin yıllık köklü tarihe ve eşsiz koylara sahip ilçesi Amasra, 2026 yılının ilk 8 ayında adeta ziyaretçi patlaması yaşadı. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, 8 aylık süreçte 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayarak Karadeniz turizminin gözdesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Amasra, 2026 yazında tarihinin en yoğun sezonlarından birini geride bırakıyor. Tarihi Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, simgeleşen Tavşan Adası ve meşhur deniz ürünleri mutfağıyla ziyaretçileri cezbeden ilçe, yılı yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor.

KRUVAZİYER TURİZMİ VE ANSTİK KAZILAR İVME KAZANDIRDI

2022 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bartın Üniversitesi ortaklığıyla sürdürülen "Amastris Antik Kenti" kazılarında çıkarılan "Su Perisi" gibi önemli eserler ilçenin tarih turizmine yeni bir boyut kazandırdı.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yolcu iskelesinin tamamlanmasıyla ivme kazanan kruvaziyer turizmi kapsamında, 2026 yılının ilk 8 ayında "Astoria Grande" gemisiyle düzenlenen 15 seferde 13 bin 351 Rus turist ilçeyi ziyaret etti. Karadeniz'deki bölgesel gelişmeler nedeniyle ara verilen kruvaziyer turlarının 2027 yılında yeniden ivme kazanması bekleniyor.

YIL SONU HEDEFİ: 1,5 MİLYON TURİST

İlçedeki turizm hareketliliğini değerlendiren Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, sezonun oldukça verimli geçtiğini vurguladı: "Amasra’mız 2026 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Bayram tatilleri ve güzel havanın etkisiyle ilk 8 ayda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Özellik bu sene palamudun bol çıkması ve coğrafi işaretli 'Amasra Salatası' ile gastronomide de öne çıktık. Antik kent kazılarımızın ve devletimizin desteğiyle 2026 yıl sonuna kadar ilçemizde 1,5 milyon turist sayısını aşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Derhal aponun dostlarına oradada bir saray yapıla

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