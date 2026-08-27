UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar UEFA'nın gündemine taşındı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde başlayan ve tünele kadar taşınan gerginliğin yanı sıra tribünlerde de olaylar yaşanmıştı. Fransız basını, UEFA'nın yaşananlarla ilgili harekete geçmeye hazırlandığını yazdı.

UEFA'DAN İKİ KULÜBE SORUŞTURMA İDDİASI

RMC Sport'un haberine göre UEFA'nın Groupama Stadyumu'nda yaşanan olaylar nedeniyle Lyon ve Fenerbahçe hakkında disiplin soruşturması başlatması bekleniyor. Karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşananların UEFA yetkilileri tarafından raporlanacağı belirtildi.

ÇOK SAYIDA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Haberde hem saha içinde hem de tribünlerde UEFA'nın disiplin talimatlarına aykırı çok sayıda ihlal tespit edildiği aktarıldı. RMC Sport, özellikle tribünlerde yaşanan olayların ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle tribün olayları, turnuvalarında bu tür görüntüleri görmekten kesinlikle hoşlanmayan UEFA tarafından en ağır şekilde cezalandırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUNDA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyümüş, olaylar soyunma odası tüneline kadar taşınmıştı. Protokol tribününde de Aziz Yıldırım ile bazı Lyon taraftarları arasında gerilim yaşanmıştı. UEFA'nın hazırlanacak raporların ardından iki kulüple ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.