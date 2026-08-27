Haberler

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar Haber Videosunu İzle
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor. Fransız basını, UEFA'nın saha ve tribünlerde yaşananlar nedeniyle Lyon ile Fenerbahçe hakkında disiplin soruşturması başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek Devler Ligi'ne yükseldi.
  • RMC Sport'a göre UEFA, Lyon-Fenerbahçe maçında yaşanan saha içi ve tribün olayları nedeniyle iki kulüp hakkında disiplin soruşturması başlatmayı planlıyor.
  • Maç sonunda Lyon ile Fenerbahçe arasında başlayan gerginlik soyunma odası tüneline taşındı ve protokol tribününde Aziz Yıldırım ile Lyon taraftarları arasında gerilim yaşandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar UEFA'nın gündemine taşındı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde başlayan ve tünele kadar taşınan gerginliğin yanı sıra tribünlerde de olaylar yaşanmıştı. Fransız basını, UEFA'nın yaşananlarla ilgili harekete geçmeye hazırlandığını yazdı.

UEFA'DAN İKİ KULÜBE SORUŞTURMA İDDİASI

RMC Sport'un haberine göre UEFA'nın Groupama Stadyumu'nda yaşanan olaylar nedeniyle Lyon ve Fenerbahçe hakkında disiplin soruşturması başlatması bekleniyor. Karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşananların UEFA yetkilileri tarafından raporlanacağı belirtildi.

ÇOK SAYIDA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Haberde hem saha içinde hem de tribünlerde UEFA'nın disiplin talimatlarına aykırı çok sayıda ihlal tespit edildiği aktarıldı. RMC Sport, özellikle tribünlerde yaşanan olayların ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle tribün olayları, turnuvalarında bu tür görüntüleri görmekten kesinlikle hoşlanmayan UEFA tarafından en ağır şekilde cezalandırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUNDA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyümüş, olaylar soyunma odası tüneline kadar taşınmıştı. Protokol tribününde de Aziz Yıldırım ile bazı Lyon taraftarları arasında gerilim yaşanmıştı. UEFA'nın hazırlanacak raporların ardından iki kulüple ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı

Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı! 3 kurşunla vuruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti

2. kattan düşen adamdan kahreden haber
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı!

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim