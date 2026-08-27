Gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış'ın evinden servet çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Manifest” olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında işlem başlatıldı. Akış, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR AĞIR

Tolga Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

EVİNDE ALTIN, PARA VE 10 MİLYON LİRALIK SENET BULUNDU

Soruşturma kapsamında Akış’ın evinde de arama yapıldı. Aramada altın, TL ve döviz cinsi parar ile 10 milyon lira değerinde senet bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTI ANI KAMERADA

Öte yandan Tolga Akış’ın polis ekiplerince gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde ekiplerin Akış’ı gözaltına aldığı görüldü.

MANİFEST

2024 yılında yayımlanan “Big5 Türkiye” yarışmasıyla müzik kariyerine başlayan Manifest grubu; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşuyor.

Kaynak: Haberler.com