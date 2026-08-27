Haberler

Bangladeş Mekke Savunma Anlaşması'na Davet Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmaya davet edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kabir, bu davetin olumlu karşılandığını ve katılımın değerlendirileceğini belirtti.

Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Humayun Kabir, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Bangladeş'in de davet edildiğini açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşmaya Bangladeş'in de katılması gündeme geldi. Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Humayun Kabir, pazartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bangladeş'in anlaşmaya davet edildiğini söyledi Kabir, " Orta Doğu'daki İslam ülkeleri arasında bir güvenlik anlaşması varsa, buna katılmayı düşünmemiz olağandışı bir durum değildir. Bu konu olumlu karşılanmaktadır. Bangladeş'i özellikle de Başbakan Tarık Rahman'ı katılmaya davet ediyorlar" dedi. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir kaynak da Suudi Arabistan'ın Dakka'yı anlaşmaya katılmaya davet ettiğini açıklayarak, davetin ne zaman yapıldığına dair bilgi vermedi.

Anlaşmaya göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırı üç ülkeye de yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Kürtçe, seçmeli ders olacak

Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Seçmeli ders olacak
Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...”

Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...”
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı!

Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik mezar bulundu

AİGEAİ’DE TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: 10 HELLENİSTİK MEZAR BULUNDU
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

2 gündür yaşam savaşı veren minik Halil'den acı haber
Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti

2. kattan düşen adamdan kahreden haber
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti