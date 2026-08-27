Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması için geri sayım sürüyor.

BEŞİKTAŞ KURAYA 4. TORBADAN KATILACAK

Avrupa Ligi'nde kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monaco’da TSİ 14.00’te yapılacak. Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak.

BEŞİKTAŞ'IN 8 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, dokuzar ekipten oluşan dört farklı torbaya ayrılacak. UEFA'nın 2026/27 sezonu talimatına göre her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Böylece Beşiktaş'ın lig aşamasındaki sekiz rakibi kura sonucunda belirlenecek. Siyah-beyazlılar, her torbadan çekilecek iki rakibin biriyle sahasında, diğeriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş lig aşamasında toplam sekiz maça çıkacak; bunların dördünü iç sahada, dördünü ise deplasmanda oynayacak. Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

1. TORBA

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

Milan

Lyon

AZ Alkmaar

Olympiakos

Real Sociedad

Marsilya

2. TORBA

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Union Saint-Gilloise

Dinamo Zagreb

Salzburg

Celtic

Sparta Prag

Rennes

Anderlecht

3. TORBA

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagiellonia Bialystok

Omonia

Celta Vigo

4. TORBA