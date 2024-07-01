22 sanıklı Sinan Ateş davası bugün başladı! MHP'nin katılma talebi reddedildi

30 Aralık 2022 günü Ankara Çukurambar'da katledilen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava başladı. 22 tutuklu sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi'nde görülüyor.

HANGİ SİYASİLER TAKİP EDİYOR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Sinan Oğan duruşmada hazır bulunan siyasiler oldu. Sinan Ateş'in annesi ve kız kardeşi de duruşma salonunda hazır bulundu.

3 SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklardan 'silahlı eylemi organize ettiği' iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise 'suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın 'istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hapis cezası isteniyor. İddianamede olayda Ülkü Ocaklarının rolü, cinayetin nedeni ve azmettiriciden bahsedilmiyor. Ayşe Ateş'in ifadesi de yer almıyor. Sincan'daki duruşmaya ilk olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ geldi.

ÖZDAĞ: UMUDUMUZ SUÇLULARIN ADALETE TESLİM EDİLMESİ

Davayı takip eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cinayetin gerçekleşmesinden bu yana ülkede yaşananların hukuk devletini nasıl tasfiye edildiğinin açık kanıtı olduğunu söyledi. Özdağ "Başından sonuna kadar yaşanan bütün gelişmeler hukukun üstünlüğü ilkesinin askıya alındığını göstermiş ve neticede Ayşe Ateş Hanımefendi davayla ilgili hiçbir görevi ve yetkisi olmayan altını çizerek söylüyorum; görevi ve yetkisi olmayan Cumhurbaşkanından yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu durum bile olayın geldiği noktanın vahametini göstermek için yeterlidir. Umudumuz; bundan sonra mahkeme sürecinin, hiç olmazsa belirli temel ilkeler çerçevesinde anayasaya ve yasalara uygun yürümesi ve gerçek suçluların adalete teslim edilmesidir. Bu olmaz ise kamu vicdanında çok derin bir yara açılacak, hiçbirimiz can güvenliğimiz konusunda güven içerisinde olamadığımız, olamayacağımız gibi katillerin cezalandırılacağı hususunda da bir güvenceyle halk karşı karşıya olmayacaktır" dedi.

ARAÇLAR ARANDI

Sinan Ateş cinayeti davası öncesinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi kampüsüne giden yolda trafik ve çevik kuvvet polisleri tarafından bazı araçlara arama işlemi uygulandı. Cezaevine giden yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kenarında TOMA araçları bekletildi. Cezaevi kampüsünde 10 kilometre çapında güvenlik önlemleri alındı. Kampüs önünde onlarca çevik kuvvet aracı ve çevik kuvvet polisleri beklerken basın için ayrı bir alan hazırlandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davayı çok sayıda gazeteci de izliyor.

AYŞE ATEŞ: BEKLENTİMİZ YENİ BİR İDDİANAMENİN YAZILMASI

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma öncesi yaptığı açıklamada beklentisini şöyle açıkladı; "Ayrılan dosyadaki 17 kişinin hakkında gerekli işlemlerin yapılarak bu dosyanın da bizim dosyamıza eklenmesi ve yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması. Eksik deliller var. Bazı arkadaşların ifadeleri eklenmedi. İddianamedeki boşlukların doldurulması ve yargılanmanın başlamasını istiyoruz."

"CEZAEVİ HAYATINI BİZE LAYIK GÖRDÜLER"

Ateş, bir basın mensubunun "Bugün yoğun güvenlik önlemleri var, yanınızda da korumaları görüyoruz, bu korumalarınız uzun süredir var mı?" sorusu üzerine, "Yaklaşık bir buçuk ay oldu sanırım koruma talebinde bulunalı, uzun süredir korumalarım var. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde, kızlarımla akşama kadar, çok gerekli haller dışında dışarıya çıkmadan. Bazılarının halen yaşamadığı ancak yaşaması gereken cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler." ifadelerini kullandı.

ÇELİK YELEK İDDİASI

Diğer taraftan Ayşe Ateş'in duruşmaya çelik yelek ile geldiğini ileri sürüldü. Duruşmayı Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özel ve önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yan yana oturarak izliyor.

DOĞUKAN ÇEP SALONDAN ATILDI

Duruşma öncesi, sanıklardan Doğukan Çep, müşteki sıralarında oturanlara yönelik sözleri nedeniyle kolluk personeli tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmanın başında mahkeme başkanı, taraflara, "Herhangi bir sataşma, laf atma olmasın. Gerek sanıklar gerek müşteki tarafından. Bunlara gerek yok. Bırakın işimizi yapalım. Tahrik etmeye çalışanlar olabilir. Meseli şahsileştirmeyin. Aşağıda bir sanığımız varmış. salona gelmeden önce bazı sözleri olmuş, olabilir. Sabırlı olacaksınız, sakin olacaksınız, tahriklere kapılmayın." uyarısında bulundu. Mahkeme başkanının uyarılarının ardından Çep, duruşma salonuna getirildi.

MHP'NİN TALEBİNE RET

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) adına avukatlar İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Can Pak, davaya katılma talebinde bulundu. Sanıklar da MHP'li avukatların katılma talebini kabul etti. Savcılık makamı MHP'nin 'suçtan zarar görmediği' gerekçesiyle MHP'nin katılma talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme Başkanı da bu yönde karar verdi.

ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

CHP lideri Özgür Özel de duruşma salonunda fotoğraf paylaştı. Özel, Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı; "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız..."