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Cezaevinden izinli çıkan sürücü ortalığı birbirine kattı! Drift atıp kaçtı, 10 araca çarptı, polise bıçakla yürüdü

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Cezaevinden izinli çıkan sürücü ortalığı birbirine kattı! Drift atıp kaçtı, 10 araca çarptı, polise bıçakla yürüdü
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz (30), drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı; biri ekip otosu 10 araca çarptı, araçtan inip bıçakla polislerin üzerine yürüdü. Lastiklerine ateş açılarak durdurulan sürücüye 365 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Mahkemeye çıkarılan Aldırmaz tutuklandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz (30), drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı ve biri ekip otosu olmak üzere 10 araca çarptı.
  • Sürücü, polislerin lastiklere ateş açması ve takviye ekiplerin müdahalesiyle yakalandı; araçtan inip elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüdü.
  • Aldırmaz'a 'dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'drift atmak' suçlarından toplam 365 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKSARAY'da cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz (30), otomobiliyle drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, polislerin lastiklere ateş açmasıyla yakalandı. 365 bin lira para cezası uygulanan Aldırmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DUR İHTARINA UYMADI, POLİSE BIÇAKLA YÜRÜDÜ

Olay, saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri drift atan 68 DV 715 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis aracı ve 9 araca çarpan sürücüyü polis ekipleri biber gazı sıkıp durdurmak istedi. Araçtan inen sürücü elindeki bıçakla polis ekiplerinin üstüne yürüdü. Polis ekiplerinden kurtulan sürücü tekrar otomobiline binip kaçarken, polis ekibi otomobilin lastiğine ateş etti. Bir süre sonra takviye gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen sürücü gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

365 BİN LİRA CEZA VE TUTUKLAMA

Servet Aldırmaz'a 'dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'drift atmak' suçlarından toplam 365 bin lira, para cezası kesilip ehliyetine el konuldu. Aracı ise çekici ile otoparka çekildi. Servet Aldırmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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