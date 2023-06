15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA AVRUPA'YA SEYAHAT DÖNEMİ

YURT dışına çıkmak isteyenler son dönemde uçak yerine otobüsleri tercih etmeye başladı. Vatandaşlar bilet fiyatlarındaki artış ve bagaj rahatlığı için otobüsleri tercih ettiklerini söylerken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "İstanbul'da kalkan toplam bin 100 otobüs var, bunların yaklaşık 140 tanesi yurt dışına kalkıyor. Vize sorunu yaşanmasa bu seyahatler ikiye, üçe katlanacak" dedi.

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen vize sorununu çözenler, şimdi de uçak bileti fiyatlarından şikayetçi. Uçak bilet fiyatları, uçak korkusu, bagaj kolaylığı gibi nedenlerle son dönemde vatandaşlar otobüsle yolculuk yapmayı tercih etmeye başladı. İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Balkanlar, Kafkaslar, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Ukrayna gibi ülkelere onlarca yolcu taşınıyor. Ağırlıklı olarak Almanya'ya gidişlerin yoğun olduğu Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, vatandaşlar 100 Euro'dan başlayan fiyatlarla seyahat edebiliyor. Kilogram problemi olmadan 2 valiz hakkı olan yolculara, ek valizlerinde de 'göz kararı' tarife uygulanıyor. Bayrampaşa'dan Münih'e yolculuk yaklaşık 27 saat sürüyor.

AVRUPA SEYAHETLERİNDE VİZE SORUNU EN BÜYÜK ENGEL

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "70'li, 80'li yıllarda işçilerimizin çoğu otobüsle gidiyordu, uçakla gidemiyorlardı. Otobüsün tercih edilme nedeni çok büyük bagajla gittikleri için çok bagaj parası ödüyorlar. Kalabalık aileler, bugün fiyatlar 500-600 Euro. 5 kişilik bir aile gidiş dönüş 5 bin Euro. 5 bin Euro da bugün 100 bin liranın üzerinde bir rakam. Böyle bir rakamı ödeyemiyorlar. Onun için otobüsü tercih ediyorlar. Son zamanlarda talep arttı, artış var. Vize sorunu yaşanmasa bugün otobüslerde belki de son yılların rekor sayısına ulaşacağız Avrupa taşımalarında. Özellikle Almanya, Avusturya, Fransa'ya bile seferler başladı. Vize sorunu şu anda ulaşımın önündeki en büyük engel olarak görünüyor Avrupa seyahatlerinde" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OTOBÜS YOLCULARI DAHA DA ARTACAK Yıldırım, "Berlin var, Frankfurt var, Münih var, mesafelere göre 100 Euro'dan başlıyor, 150 Euro'ya kadar çıkıyor. Uçak fiyatları 500-600 Euro. Oradan eşya getiriyorlar, bunları uçaklara verdiklerinde çok ciddi paralar ödedikleri için uçaklar da fazla bagaj almadığı için otobüse bunu koyuyorlar ve çok düşük paralara seyahat etme imkanları oluyor. Yaz aylarında şu anda Almanya'ya her gün otobüs kalkıyor. Fransa'ya haftada 3 gün kalkıyor. Yaz aylarında her gün olacak bunlar. Belçika ve Hollanda da yaz aylarında olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde otobüs yolcusu daha da artacak. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda biz günde 100 otobüs kaldırdığımız vardı Almanya, Fransa'ya, İngiltere ve Danimarka'ya. Yurt dışına şu anda Balkanlar, Kafkaslar, Avrupa, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Ukrayna seferleri günde yaklaşık 140 sefer çıkıyor. İstanbul'da kalkan toplam bin 100 otobüs var, bunların yaklaşık 140 tanesi yurt dışına kalkıyor. Vize sorunu yaşanmasa bu seyahatler ikiye, üçe katlanacak" diye konuştu.

EN KISA MESAFE 100 EURO İşletmeci Fatih Bayrak da, "Talep çok, Almanya'da tarafından da dönüş taleplerimiz var. Sezonda karşılıklı seferlerimiz dolu. Ekstraları da hazırlamaya başladık. Buradan her yöne aracımız var ama yoğunluğumuz Almanya'da. 100 Euro'dan başlıyor en kısa mesafe, Münih'e. Uçaktan korkanlar var, yolu seven, geze geze gidelim diyenler var. İki bagaj hakkımız var, ekstra olduğu zaman yardımcı oluyoruz" dedi. 27 SAATLİK YOL 50 SAATE ÇIKABİLİYOR Bir otobüs firması çalışanı Aysel Demirkurt, "Sezon başladığında uçak biletleri şu anki gördüğünüzden çok daha fazla olacak. Şu an 300 Euro ise; 1 ay sonra 800, 1000 Euro'lara çıkıyor biletler. 500 Euro vermiş olsa 5 kişilik bir aile 2 bin 500 Euro'ya gelir. Burada, 600 Euro verip, geri kalanını da burada yiyorlar. 100 Euro'dan başlayıp, 160 Euro'ya kadar gidiyor. Sezonda da 130 Euro'dan başlayıp 175 Euro'ya kadar çıkıyor. Gidiş dönüş bilet fiyatları daha uygun. Bizde de bagaj ücreti var ama havalimanı gibi değil. Havaalanı 1 kilogram fazla bagaja 10 Euro alıyor, biz de göz kararı veriyorlar. Genelde otobüsü tercih edenler, eski gurbetçiler, şu anki şartlara göre uçak biletlerinin pahalılığından dolayı tercih edenler bir de uçak korkusu olanlar, bagajı çok olanlar gidip geliyor. Gurbetçilerin gelişi, tatili döneminde gümrüklerdeki kuyruk 70 kilometreyi bulduğu zaman 27 saatlik yol 50 saate çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

UÇAKTA VALİZLE HAREKET ETMEK DAHA PAHALI Yolculuk için otobüs bekleyen Nesrin Tavukçu, "Münih'e gidiyorum. Hem hesaplı hem de biraz uçak korkum var. Uçak bayağı sallandı ben gelirken o yüzden otobüsle gitmeye karar verdim. Otobüsle hem yük götürebiliyorsunuz hem de rahat. Uzun ve sıkıcı, yorucu ama keyifli geçiyor. Ben gelecek hafta uçakla gidecektim biletler 350 Euro arasıydı. İçinde yük de yoktu. Şimdi 100 Euro'ya gidiyorum. Uçakta 25 kilogram bagaj hakkın oluyor ama otobüste 2 dolu valiz götürebiliyorsun, el bagajın, torbaların oluyor. Daha rahat eşyalarını götürüyorsun" ifadelerini kullandı.

Selami Kırgil de, "Almanya'ya gidiyoruz. Otobüsle gidiyoruz, sebebi de uçak biletlerinin çok pahalı olması. Uçakta, valizle hareket ettiğinizde daha da pahalı olması. Otobüslerimiz son derece modern, konforlu. Bagaj farkı 1'e, 7 gibi. Burada bir lira veriyorsanız, uçakta 7 lira veriyorsunuz. Bu da tabii ki 100 Euro'larla baktığınız zaman 100 Euro'ya 700 lira gibi bir karşılık buluyor. Aynı valizle uçağa binseydim, 700 Euro'ydu" dedi. Almanya'ya giden bir vatandaş da, "20 saatin üzerinde sürüyor. Ben uçaktan korkuyorum ama fiyat yarı yarıdan çok. 2 valiz hakkım var" dedi.

