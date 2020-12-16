Gece Sözleri 2021! Gece ile ilgili sözler, etkileyici, anlamlı, manalı gece sözleri

Gece sözleri 2021 içeriğimizde gece ile ilgili sözleri bulabilirsiniz. Gece ile ilgili kısa, anlamlı, etkileyici, manalı, en güzel ve en etkileyici sözleri gece sözlerini bir araya getirdik.

Romantik ve duygusal durumlar üzerine söylenmiş gece sözleri içerisinde çoğu zaman gece kavramı yer almaktadır. Gece ile ilgili sözler içeriğinde sizler için etkileyici, anlamlı, manalı gece sözleri sözleri bir araya getirdik. Güzel sözler 20200-2021 içeriği gibi gece sözlerini resimli ve resimsiz olarak okuyup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

GECE SÖZLERİ 2021

Geceye dedim ki uzan uzanabiIdiğin kadar, şimdi o doIunay uykudadır. Şems-i Tebrizi

Gece hırsızın, ışık gerçeğin dostudur. Euripides

Gece, budaIaIıkIarı örtmekten hoşIanır. HaIdun Taner

Gece ilerledikçe mum küçüIür. Litaipo

Umudunda kuşIuğu büyütenIerin en iyi biIdikIeri, asIında gecedir. SofokIes

Gece ne kadar karanIıksa, yıIdızIar o kadar parIaktır. Petöfi

Gecenin binlerce gözü vardır insanüstünde, yalnızlığını, kederini hatırlatan.

Gündüzleri kovduğum hatıran, geceden gelir başucuma.

Kömür gözlü sevdiğim, gözlerin gecelerden kara.

Gece yalnızlığın üzerine dökülen asfalttır."

Kim demiş ki geceler uyumak için?" (Marilyn Monroe)

Ay ancak geceleyin cilvelenir." (Baki Apaydın)

Bir anlık iyi düşünce, bir gece sabaha kadar yapılan ibadetten hayırlıdır." (Hadis-i Şerif)

Her gecenin bir gündüzü vardır." (Hz. Ali)

Gece, neye gebeyse onu doğurur." ( Mevlana )

) Çünkü aşkın olduğu yerde asla gece olmazdı." (Guillaume Musso)

Gecenin öbür ucu şiir." (Kaan İnce)

Gece radyoda çalan parçaların arasına kim sakladı seni?" (İrfan Kurudirek)

Gece Sözleri

GECE İLGİLİSÖZLER

Gece ile ilgili sözlerden ilk akla gelenlerden birisi "Uykunun içinde bir rüya, Rüyamda bir gece, Gecede ben… Bir yere gidiyorum, Delice… aklımda sen." İşte sizler için hazırladığımız gece ilgili en etkileyici, anlamlı, kısa, manalı gece sözleri...

Kalem yorgun, gece uzun." (Hikmet Anıl Öztekin )

) Rüyalar, gecelerin akvaryumudur." ( Victor Hugo )

Uyumanın lüks olduğu geceler vardır. O kötü rüyadan uyanabilmek için uyumak." (Frederic Beigbeder)

Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter." (Mehmet Deveci)

Gece ilerledikçe mum küçülür." (Litaipo)

Yıldızların aydınlığı gecenin karanlığındandır." (Nazan Bekiroğlu)

Gecenin uzunluğunu hastalar bilir." (Sadi)

Sustuk. Yıldızlar çıkmadı daha. Geceyi bekliyoruz sessizce." (Servet Somuncuoğlu)

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir." ( Cenap Şahabettin )

) Gecelerini "Ey gündüz gel" demekle israf etme." (Cahit Kulebi)

Gece; kadınlarla, yıldızları güzel gösterir." (Byron)

Bozuk dualar halinde yorgun ve ürkek, gecenin sehpalarına bembeyaz asıldılar." (Attila İlhan)

Gece hırsızın, ışık gerçeğin dostudur." (Euripides)

Gece, budalalıkları örtmekten hoşlanır." (Haldun Taner)

Gecenin binlerce gözü vardır." (F. W. Bourdillan)

En karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar." ( Victor Hugo)

Geceyi hüznün taklidi olarak kabul ediyorum." (Nazik el Melaike)

Gece gelecek ve önemli hiçbir şey olmayacak, umut sönecek ve belki yürek susacak." (Ataol Behramoğlu)

Ben eğilmem gündüz ama ; Geceleri kanatırım kendimi." (Metin Altıok)

Gece, düşüncelerin anasıdır." (John Florio)

İstemem istemem gece olmasın. İşim daha güzel, rüyalarımdan…" (Turgut Uyar)

Sevgili dost, dostluk gündüz görünmez; o, ateşböceği gibi yalnız geceleri parlar. " (A. Ali Ural)

Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter." (Du Bartas)

Geceler ne denli sıcak olursa olsun, gidememek donmak demektir." (Halil Cibran)

Yaşamda kalmanın en zor olduğu an gecedir.00.04 tüm sırlarımı biliyor." (Poppy Z. Brite)

Yarınki güne umutla bak. Gecenin ne doğuracağını tahmin bile edemezsin!" (İskender Pala)

Gece vakti huzura ulaşamamak insanı öldüren bir şeydir. Herkes uyuyor ve sen bir şey arıyorsun." ( Tarık Tufan)

Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır." (Sezai Karakoç)

Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır." (Petöfi)

Hayatının yıldızlarına ulaşmak istiyorsan; içindeki geceye razı olmalısın." (Mustafa Ulusoy)

Gecenin acısını çekmeyen bilemez sabahın ne kadar tatlı ve kıymetli olabileceğini." (Bram Stoker)

Gece hepimizi korkularımıza, acılarımıza daha bir yakınlaştırır." (Alper Canıgüz)

Her gece bir hüzün, bir keder çöküyor üzerime." (Orhan Pamuk)

Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; Ona doğru." (Cemal Süreya)

Gece ümitsizlerin kalbinden karanlıktı." (Sabahattin Ali)

Gece Sözleri

GECE SÖZLERİ 2020

Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,

GeceIer, sonsuz gibi görünür. Fakat geceIer, sonsuz değiIdir. AIbert Camus

En karanIık gece biIe sona ere ve güneş tekrar doğar. Victor hugo

Sensiz uyanmamak için bu gece de uyunmadı. Ceyhun YıImaz

Gecenin uzunIuğunu hastaIar biIir. Sadi

Gecenin kara peIerini, herkesi aynı şekiIde örter. Du Bartas

Gece, neye gebeyse onu doğurur. MevIâna

Gecesini diriItmeyenin, gündüzü de öImüştür. Gündüzün yiğidi oImak, gecenin abidi oImaktan geçer. İmam Rabbani

Seni öpebiIir miyim o haIde? Bu acınası kağıtIarın üzerinde? Ya da camı açar, gecenin soğuk havasını öperim ben! Franz Kafka

Bu gece yarısında iki kişi uyanık; biri benim, biri de uzayan kaIdırımIar. N. FazıI Kısakürek

Her gece, uykuya daIınca, öIüyorum. Ve her sabah, uyandığımda, yeniden doğuyorum. Gandhi

Gece kadınIarIa yıIdızIarı güzeI gösterir. Byron

Her gece O'nu düşünmekten saatim iIerIemez oIdu. Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; O'na doğru! CemaI Süreya

Gece Sözleri

GECE SÖZLERİ 2019

Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,

Gece mesajIaşırken konunun en tatIı yerinde sizi ot gibi ortada bırakıp uyumaya giden kişiye sevgiIi denir. Anonim

Ve eğer dünyada gece oImasaydı, sabah hiç mi hiç oImazdı. ResuI Hamzatov

Geceyi seviyorum. KaranIık oImasaydı, yıIdızIarı asIa göremezdim. Stephenie Meyer

Ne geceden günü, ne günden geceyi çıkarabiIdim. M. Cevdet Anday

Gündüzden kandiIini hazırIamayan, gecenin karanIığına hazır demektir. Cenap Şahabettin

YoIdaşım sokak IambaIarı geceIer sırdaşım oIdu, GözIerin çıkarken gözIerimin sınırdışına, Ayyaş rüzgarIar öpüyor dudakIarımı. Atakan Korkmaz

Gecenin, orkestranın orta yerine daIması ve onu mahvetmesi diIekIerimIe. André Breton

Gece sevgiIinin endamını oIduğundan daha güzeI düşmanını daha kuvvetIi derdini daha büyük sevincini daha küçük gösterir. Mikszath

DoIu doIu yaşa hayatı, diIini keşkeIer sarmasın. Ve öyIe birini sev ki; gündüz güneşe, gece yıIdıza ihtiyaç kaImasın. Can YüceI

Gece Sözleri

GECE SÖZLERİ 2018

Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,

Derdin ne kadar derinse, Tanrı'ya o kadar yakınsın! Dostoyevski

Gece yarısı kapını vuran şeyin gitmesini istemekte ağır davranırsan sonu bu olur işte: Saf karanlık. Stephen King

Geceleri penceremden dışarı baktığımda, dünyada ne bir kötülüğün ne de bir acının olamayacağını hissediyorum. Sonra gün başlıyor. Jane Austen

Gece karanlığında mum neyse kitap da odur. Maksim Gorki

Gecenin koynunda, yaşlılar için huzur; gençler için ümit gizlidir. Bernard Shaw

Bir zamanlar tüm yıldızlar geceden daha karanlıktı, ta ki gece uyanana kadar. Dejan Stojanovic

Gece küçüldükçe küçülüyor ve yansıtıyor yeryüzü lekesiz bir geleceği. Paul Eluard

Geceleri uykusuz yatıp bir insanı düşünüyorsun diye o insan üzerinde bir hak ileri sürebileceğini bilmezdim. Charles Dickens

Gece Sözleri

GECE SÖZLERİ 2017

Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,

Gece oldu mu, pişmanlık çağrılmadan çıkagelir ve insanlar derin uykularından uyanıp kendilerine baksınlar ister. Halil Cibran

Her gecenin, bir gündüzü vardır. Hz. Ali (r.a.)

Gece usul usul, çekine çekine içeri giriyor. Göze görünmüyor, ama şurada, lambaları örtüyor, havada herkesin soluğuna karışan ağdalı bir şey var:Gecenin ta kendisi bu. Jean-Paul Sartre

Geceleri çok yakınım yıldızlara; ışığa çıksam bir karışım. Cahit Sıtkı Tarancı

Sırf birisi 'iyi geceler' demediği için, iyi geçmeyen geceler vardır. Pablo Neruda

Gece, düşüncelerin anasıdır. John Florian

Her gece, uykuya dalınca, ölüyorum. Ve her sabah, uyandığımda, yeniden doğuyorum. Mahatma Gandhi

Gece olmasa, İnsanoğlu'nun bedeni hiçbir birikim sağlayamaz, bu yüzden de Gündüz harcayacak bir şey bulamazdı. Mevlana

Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir. Thomas Fuller

Geceler, sonsuz gibi görünür. Fakat geceler, sonsuz değildir. Albert Camus

Gece, kadınlarla yıldızları güzel gösterir. Lord Byron

Gece Sözleri

GECE SÖZLERİ 2016

Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,

Gece uyuyan çiçeklere yıldızların ruhu dağıtır. Uçan bütün kuşların ayaklarında sonsuzluğun bağı vardır. Victor Hugo

Gece ve gündüz , siyah ile beyaz gibidir. Gün bize griyi verir. Bazıları içinse pembedir. Hayatın sırrına ermiş biri içinse, tüm günler renksizdir. Arthur Schopenhauer

Gece ne kadar karanlıksa yıldızı o kadar parlaktır. Sandor Petöfi

Gece o kadar karanlıktı ki, güneşin bir daha doğup doğmayacağını merak ettim. Markus Zusak

Gecenin uzunluğunu hastalar bilir. Sadi Şirazi

Geceyi seviyorum. Karanlık olmasaydı, yıldızları asla göremezdim. Stephenie Meyer

Gecenin kalanından korkuyorsak, gündüzün getireceklerinden de bir o kadar korkuyorduk. John Katzenbach

Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır. Halide Edip Adıvar

Gündüz kandili hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.

Cenap Şehabeddin

Gecenin çöktüğünü görmemiş olan, karanlıkta yürümeye aht etmemeli. J.R. R. Tolkien

Gece Sözleri

Gece Sözleri

Gece Sözleri

Gece Sözleri