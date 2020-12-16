Gece Sözleri 2021! Gece ile ilgili sözler, etkileyici, anlamlı, manalı gece sözleri
Gece sözleri 2021 içeriğimizde gece ile ilgili sözleri bulabilirsiniz. Gece ile ilgili kısa, anlamlı, etkileyici, manalı, en güzel ve en etkileyici sözleri gece sözlerini bir araya getirdik.
Romantik ve duygusal durumlar üzerine söylenmiş gece sözleri içerisinde çoğu zaman gece kavramı yer almaktadır. Gece ile ilgili sözler içeriğinde sizler için etkileyici, anlamlı, manalı gece sözleri sözleri bir araya getirdik. Güzel sözler 20200-2021 içeriği gibi gece sözlerini resimli ve resimsiz olarak okuyup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
GECE SÖZLERİ 2021
Geceye dedim ki uzan uzanabiIdiğin kadar, şimdi o doIunay uykudadır. Şems-i Tebrizi
- Gece hırsızın, ışık gerçeğin dostudur.Euripides
- Gece, budaIaIıkIarı örtmekten hoşIanır. HaIdun Taner
- Gece ilerledikçe mum küçüIür.Litaipo
- Umudunda kuşIuğu büyütenIerin en iyi biIdikIeri, asIında gecedir.SofokIes
- Gece ne kadar karanIıksa, yıIdızIar o kadar parIaktır.Petöfi
Gecenin binlerce gözü vardır insanüstünde, yalnızlığını, kederini hatırlatan.
- Gündüzleri kovduğum hatıran, geceden gelir başucuma.
- Kömür gözlü sevdiğim, gözlerin gecelerden kara.
- Gece yalnızlığın üzerine dökülen asfalttır."
- Kim demiş ki geceler uyumak için?" (Marilyn Monroe)
- Ay ancak geceleyin cilvelenir." (Baki Apaydın)
- Bir anlık iyi düşünce, bir gece sabaha kadar yapılan ibadetten hayırlıdır." (Hadis-i Şerif)
- Her gecenin bir gündüzü vardır." (Hz. Ali)
- Gece, neye gebeyse onu doğurur." (Mevlana)
- Çünkü aşkın olduğu yerde asla gece olmazdı." (Guillaume Musso)
- Gecenin öbür ucu şiir." (Kaan İnce)
- Gece radyoda çalan parçaların arasına kim sakladı seni?" (İrfan Kurudirek)
GECE İLGİLİSÖZLER
Gece ile ilgili sözlerden ilk akla gelenlerden birisi "Uykunun içinde bir rüya, Rüyamda bir gece, Gecede ben… Bir yere gidiyorum, Delice… aklımda sen." İşte sizler için hazırladığımız gece ilgili en etkileyici, anlamlı, kısa, manalı gece sözleri...
- Kalem yorgun, gece uzun." (Hikmet Anıl Öztekin)
- Rüyalar, gecelerin akvaryumudur." (Victor Hugo)
- Uyumanın lüks olduğu geceler vardır. O kötü rüyadan uyanabilmek için uyumak." (Frederic Beigbeder)
- Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter." (Mehmet Deveci)
- Gece ilerledikçe mum küçülür." (Litaipo)
- Yıldızların aydınlığı gecenin karanlığındandır." (Nazan Bekiroğlu)
- Gecenin uzunluğunu hastalar bilir." (Sadi)
- Sustuk. Yıldızlar çıkmadı daha. Geceyi bekliyoruz sessizce." (Servet Somuncuoğlu)
- Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir." (Cenap Şahabettin)
- Gecelerini "Ey gündüz gel" demekle israf etme." (Cahit Kulebi)
- Gece; kadınlarla, yıldızları güzel gösterir." (Byron)
- Bozuk dualar halinde yorgun ve ürkek, gecenin sehpalarına bembeyaz asıldılar." (Attila İlhan)
- Gece hırsızın, ışık gerçeğin dostudur." (Euripides)
- Gece, budalalıkları örtmekten hoşlanır." (Haldun Taner)
- Gecenin binlerce gözü vardır." (F. W. Bourdillan)
- En karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar." (Victor Hugo)
- Geceyi hüznün taklidi olarak kabul ediyorum." (Nazik el Melaike)
- Gece gelecek ve önemli hiçbir şey olmayacak, umut sönecek ve belki yürek susacak." (Ataol Behramoğlu)
- Ben eğilmem gündüz ama ; Geceleri kanatırım kendimi." (Metin Altıok)
- Gece, düşüncelerin anasıdır." (John Florio)
- İstemem istemem gece olmasın. İşim daha güzel, rüyalarımdan…" (Turgut Uyar)
- Sevgili dost, dostluk gündüz görünmez; o, ateşböceği gibi yalnız geceleri parlar." (A. Ali Ural)
- Gecenin kara pelerini, herkesi aynı şekilde örter." (Du Bartas)
- Geceler ne denli sıcak olursa olsun, gidememek donmak demektir." (Halil Cibran)
- Yaşamda kalmanın en zor olduğu an gecedir.00.04 tüm sırlarımı biliyor." (Poppy Z. Brite)
- Yarınki güne umutla bak. Gecenin ne doğuracağını tahmin bile edemezsin!" (İskender Pala)
- Gece vakti huzura ulaşamamak insanı öldüren bir şeydir. Herkes uyuyor ve sen bir şey arıyorsun." (Tarık Tufan)
- Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır." (Sezai Karakoç)
- Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır." (Petöfi)
- Hayatının yıldızlarına ulaşmak istiyorsan; içindeki geceye razı olmalısın." (Mustafa Ulusoy)
- Gecenin acısını çekmeyen bilemez sabahın ne kadar tatlı ve kıymetli olabileceğini." (Bram Stoker)
- Gece hepimizi korkularımıza, acılarımıza daha bir yakınlaştırır." (Alper Canıgüz)
- Her gece bir hüzün, bir keder çöküyor üzerime." (Orhan Pamuk)
- Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; Ona doğru." (Cemal Süreya)
- Gece ümitsizlerin kalbinden karanlıktı." (Sabahattin Ali)
GECE SÖZLERİ 2020
Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,
- GeceIer, sonsuz gibi görünür. Fakat geceIer, sonsuz değiIdir. AIbert Camus
- En karanIık gece biIe sona ere ve güneş tekrar doğar. Victor hugo
- Sensiz uyanmamak için bu gece de uyunmadı. Ceyhun YıImaz
- Gecenin uzunIuğunu hastaIar biIir. Sadi
- Gecenin kara peIerini, herkesi aynı şekiIde örter.Du Bartas
- Gece, neye gebeyse onu doğurur.MevIâna
- Gecesini diriItmeyenin, gündüzü de öImüştür. Gündüzün yiğidi oImak, gecenin abidi oImaktan geçer.İmam Rabbani
- Seni öpebiIir miyim o haIde? Bu acınası kağıtIarın üzerinde? Ya da camı açar, gecenin soğuk havasını öperim ben! Franz Kafka
- Bu gece yarısında iki kişi uyanık; biri benim, biri de uzayan kaIdırımIar. N. FazıI Kısakürek
- Her gece, uykuya daIınca, öIüyorum. Ve her sabah, uyandığımda, yeniden doğuyorum. Gandhi
- Gece kadınIarIa yıIdızIarı güzeI gösterir. Byron
- Her gece O'nu düşünmekten saatim iIerIemez oIdu. Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; O'na doğru! CemaI Süreya
GECE SÖZLERİ 2019
Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,
- Gece mesajIaşırken konunun en tatIı yerinde sizi ot gibi ortada bırakıp uyumaya giden kişiye sevgiIi denir. Anonim
- Ve eğer dünyada gece oImasaydı, sabah hiç mi hiç oImazdı.ResuI Hamzatov
- Geceyi seviyorum. KaranIık oImasaydı, yıIdızIarı asIa göremezdim. Stephenie Meyer
- Ne geceden günü, ne günden geceyi çıkarabiIdim. M. Cevdet Anday
- Gündüzden kandiIini hazırIamayan, gecenin karanIığına hazır demektir.Cenap Şahabettin
- YoIdaşım sokak IambaIarı geceIer sırdaşım oIdu, GözIerin çıkarken gözIerimin sınırdışına, Ayyaş rüzgarIar öpüyor dudakIarımı. Atakan Korkmaz
- Gecenin, orkestranın orta yerine daIması ve onu mahvetmesi diIekIerimIe. André Breton
- Gece sevgiIinin endamını oIduğundan daha güzeI düşmanını daha kuvvetIi derdini daha büyük sevincini daha küçük gösterir. Mikszath
- DoIu doIu yaşa hayatı, diIini keşkeIer sarmasın. Ve öyIe birini sev ki; gündüz güneşe, gece yıIdıza ihtiyaç kaImasın. Can YüceI
GECE SÖZLERİ 2018
Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,
- Derdin ne kadar derinse, Tanrı'ya o kadar yakınsın! Dostoyevski
- Gece yarısı kapını vuran şeyin gitmesini istemekte ağır davranırsan sonu bu olur işte: Saf karanlık. Stephen King
- Geceleri penceremden dışarı baktığımda, dünyada ne bir kötülüğün ne de bir acının olamayacağını hissediyorum. Sonra gün başlıyor. Jane Austen
- Gece karanlığında mum neyse kitap da odur. Maksim Gorki
- Gecenin koynunda, yaşlılar için huzur; gençler için ümit gizlidir. Bernard Shaw
- Bir zamanlar tüm yıldızlar geceden daha karanlıktı, ta ki gece uyanana kadar. Dejan Stojanovic
- Gece küçüldükçe küçülüyor ve yansıtıyor yeryüzü lekesiz bir geleceği. Paul Eluard
- Geceleri uykusuz yatıp bir insanı düşünüyorsun diye o insan üzerinde bir hak ileri sürebileceğini bilmezdim. Charles Dickens
GECE SÖZLERİ 2017
Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,
- Gece oldu mu, pişmanlık çağrılmadan çıkagelir ve insanlar derin uykularından uyanıp kendilerine baksınlar ister. Halil Cibran
- Her gecenin, bir gündüzü vardır. Hz. Ali (r.a.)
- Gece usul usul, çekine çekine içeri giriyor. Göze görünmüyor, ama şurada, lambaları örtüyor, havada herkesin soluğuna karışan ağdalı bir şey var:Gecenin ta kendisi bu. Jean-Paul Sartre
- Geceleri çok yakınım yıldızlara; ışığa çıksam bir karışım. Cahit Sıtkı Tarancı
- Sırf birisi 'iyi geceler' demediği için, iyi geçmeyen geceler vardır. Pablo Neruda
- Gece, düşüncelerin anasıdır. John Florian
- Her gece, uykuya dalınca, ölüyorum. Ve her sabah, uyandığımda, yeniden doğuyorum. Mahatma Gandhi
- Gece olmasa, İnsanoğlu'nun bedeni hiçbir birikim sağlayamaz, bu yüzden de Gündüz harcayacak bir şey bulamazdı. Mevlana
- Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir. Thomas Fuller
- Geceler, sonsuz gibi görünür. Fakat geceler, sonsuz değildir. Albert Camus
- Gece, kadınlarla yıldızları güzel gösterir. Lord Byron
GECE SÖZLERİ 2016
Gece sözleri ile ilgili söylenmiş en etkileyici, anlamlı gece sözleri,
- Gece uyuyan çiçeklere yıldızların ruhu dağıtır. Uçan bütün kuşların ayaklarında sonsuzluğun bağı vardır. Victor Hugo
- Gece ve gündüz , siyah ile beyaz gibidir. Gün bize griyi verir. Bazıları içinse pembedir. Hayatın sırrına ermiş biri içinse, tüm günler renksizdir. Arthur Schopenhauer
- Gece ne kadar karanlıksa yıldızı o kadar parlaktır. Sandor Petöfi
- Gece o kadar karanlıktı ki, güneşin bir daha doğup doğmayacağını merak ettim. Markus Zusak
- Gecenin uzunluğunu hastalar bilir. Sadi Şirazi
- Geceyi seviyorum. Karanlık olmasaydı, yıldızları asla göremezdim. Stephenie Meyer
- Gecenin kalanından korkuyorsak, gündüzün getireceklerinden de bir o kadar korkuyorduk. John Katzenbach
- Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır. Halide Edip Adıvar
- Gündüz kandili hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.
- Cenap Şehabeddin
- Gecenin çöktüğünü görmemiş olan, karanlıkta yürümeye aht etmemeli. J.R. R. Tolkien