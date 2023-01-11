Leauge of Legends 13.1 yama notları paylaşıldı!
Gamegar Haberleri
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler MOBA oyunu League of Legends'ın 2023 sezonu nihayet başladı. Yeni sezon ve dereceli tırmanışın başladığı 13.1 güncellemesinde oyunda yapılan değişiklikler yayınladı.
League of Legends'ın 13.1 yamasında şampiyonlar, eşyalar, rünler, ARAM düzenlemeleri, rekabet sistemleri, iade biletleri, ihtişamlı içerikler, giderilen hatalar ve yakında gelecek kostüm ve renkler açıklandı. İşte League of Legends 13.1 yama notları…
Jax
Q - Sıçrama Saldırısı
- FİZİKSEL HASAR: 65/105/145/185/225 (+%100 İlave SG) (+%60 YG) > 65/105/145/185/225 (+%100 İlave SG) (+%0 YG)
E - Karşı Saldırı
- ASGARİ HASAR: 55/80/105/130/155 (+%50 İlave SG) Fiziksel Hasar > 55/85/115/145/175 (+ hedefin azami canının %4'ü) (+%100 YG) Büyü Hasarı
- KAÇINILAN SALDIRI BAŞINA İLAVE HASAR: Toplam hasarın %20'si > Taban hasarın %20'si
R - Büyük Ustanın Kudreti
- BEKLEME SÜRESİ: 80 saniye > 100/90/80 saniye
- 3. VURUŞUN PASİF İLAVE BÜYÜ HASARI: 100/140/180 (+%70 YG) > 80/120/160 (+%60 YG)
- BİR DE GERÇEK ANİMASYONUM OLSAYDI: Jax'in R'sinin pasifinin artık güncellenmiş animasyonları, ses efektleri ve görsel efektleri var.
- YENİ AKTİF: Jax fenerini etrafında sallayarak yakınındaki rakiplere 150/250/350 (+%100 YG) Büyü Hasarı verir. Bu yetenek bir şampiyona isabet ederse 8 saniyeliğine 25/45/65 (+%40 İlave SG) artı isabet alan şampiyon başına %15/20/25 (+%10 İlave SG) Zırh ve bu miktarın %60'ı kadar büyü direnci kazanır. Bu süre boyunca pasif hasarı her 3. vuruş yerine 2. vuruşta uygulanır.
Diğer
- BİR DE GERÇEK SİMGEM OLSAYDI: Jax'in tüm yetenek simgeleri güncellendi.
- BİR DE GERÇEK OLTAM OLSAYDI: Jax'in gizli pasifi balıkçılık oyuna eklendi.
Aatrox
Pasif - Ölümün Ulağı
- YÜZDELİK AZAMİ CANA BAĞLI İLAVE HASAR: Seviyeye bağlı olarak %5-12 > Seviyeye bağlı olarak %4-10
E - Karanlık Hücum
- PASİFİN DÜNYALARIN SONU SIRASINDA ARTAN İYİLEŞTİRME ORANI: %25/30/35/40/45 > %20/24/28/32/36
R - Dünyaların Sonu
- İLAVE HAREKET HIZI: %60/80/100 > %50/65/80
Dr. Mundo
Taban nitelikler
- TABAN CAN: 653 > 613
- ZIRH BÜYÜME ORANI: 4,2 > 3,7
E - Beyin Sarsıntısı
- İLAVE SALDIRI GÜCÜ: Azami canın %2,5/3/3,5/4/4,5'i > Azami canın %2/2,5/3/3,5/4'ü
Fiora
Pasif - Düellocunun Dansı
- AZAMİ CANA BAĞLI HASARIN SALDIRI GÜCÜ ORANI: 100 SG başına azami canlarının %4,5'ine eşdeğer miktarda gerçek hasar > 100 SG başına azami canlarının %4'üne eşdeğer miktarda gerçek hasar
Q - Hamle
- FİZİKSEL HASAR: 70/80/90/100/110 (+%95/100/105/110/115 İlave SG) >70/80/90/100/110 (+%90/95/100/105/110 İlave SG)
Jayce
Taban nitelikler
- TABAN SALDIRI GÜCÜ: 54 > 57
Q (Çekiç Hali) - Göklere!
- TABAN FİZİKSEL HASAR: 55/100/145/190/235/280 > 60/110/160/210/260/310
W (Çekiç Hali) - Şimşek Sahası
- SANİYE BAŞINA BÜYÜ HASARI: 25/40/55/70/85/100 > 35/50/65/80/95/110
K'Sante
Taban nitelikler
- TABAN HAREKET HIZI: 335 > 330
Pasif - Cesur Yürek
- TABAN HASAR: Seviyeye bağlı olarak 10-25 > Seviyeye bağlı olarak 5-20
W - Yolaçan
- ASGARİ FİZİKSEL HASAR: Hedefin azami canının %4,25/4,5/4,75/5/5,25'i > Hedefin azami canının %2/2,25/2,5/2,75/3'ü
- AZAMİ FİZİKSEL HASAR: Hedefin azami canının %8,25/8,5/8,75/9/9,25'i > Hedefin azami canının %7/7,25/7,5/7,75/8'i
Lissandra
Taban nitelikler
- CAN BÜYÜME ORANI: 104 > 110
Q - Keskin Buz
- YAVAŞLATMA: %16/19/22/25/28 > %20/24/28/32/36
W - Kırağı Çemberi
- BEKLEME SÜRESİ: 14/13/12/11/10 saniye > 12/11/10/9/8 saniye
Rammus
Taban nitelikler
- TABAN SALDIRI GÜCÜ: 56 > 53
- TABAN CAN: 634 > 614
W - Tortop
- SABİT ZIRH: 40 > 25
- YÜZDELİK ZIRH: %60/70/80/90/100 > %40/55/70/85/100
- TAMATEMATİK: Rammus'un W'sunun sağladığı sabit zırh ve büyü direnci artık W'sunun sağladığı yüzdelik zırh ve büyü direnci artışlarından etkileniyor.
Shaco
Q - Kandırmaca
- MANA BEDELİ: 60 > 40
- ARKADAN VURUŞ'UN İLAVE KRİTİK VURUŞ HASARI: %30 > %40
W - Çift Zehirli Bıçak
- BÜYÜ HASARI: 70/95/120/145/170 (+%75 İlave SG) (+%60 YG) > 70/95/120/145/170 (+%80 İlave SG) (+%60 YG)
- CANI %30'UN ALTINDA OLAN HEDEFLERE YÖNELİK BÜYÜ HASARI: 105/142,5/180/217,5/255 (+%112,5 İlave SG) (+%90 YG) > 105/142,5/180/217,5/255 (+%120 İlave SG) (+%90 YG)
Sion
Taban nitelikler
- TABAN CAN: 615 > 655
Q - Kırıp Geçir
- TAM GÜCE ULAŞTIĞINDA HASARI: 70/135/200/265/330 > 90/155/220/285/350
Twisted Fate
Q - Koz: Ölüm
- BEKLEME SÜRESİ: Bütün yetenek seviyelerinde 6 saniye > 6/5,75/5,5/5,25/5 saniye
W - Bir Kart Seç
- MAVİ KARTIN BÜYÜ HASARI: 40/60/80/100/120 (+%100 SG) (+%90 YG) > 40/60/80/100/120 (+%100 SG) (+%115 YG)
- KIRMIZI KARTIN BÜYÜ HASARI: 30/45/60/75/90 (+%100 SG) (+%60 YG) > 30/45/60/75/90 (+%100 SG) (+%70 YG)
Xayah
Taban nitelikler
- TABAN SALDIRI HIZI/SALDIRI HIZI ORANI: 0,625 > 0,658
Yuumi
Q - Sinsi Atış
- TABAN HASAR: 50/90/130/170/210/250 > 50/80/110/140/170/200
- GÜÇLENDİRİLMİŞ TABAN HASAR: 60/110/160/210/260/310 > 60/100/140/180/220/260
Zeri
Taban nitelikler
- SALDIRI GÜCÜ BÜYÜME ORANI: 1,5 > 1,3
Q - Taramalı
- TOPLAM TABAN FİZİKSEL HASAR: 15/18/21/24/27 > 15/17/19/21/23
Aksiyom Akımı
- ZIRH DEŞME: 10 > 18
Ufukgetiren
- YETENEK GÜCÜ: 85 > 100
Şahbaz Jak'Sho
- TOPLAM BEDEL: 3100 >3200
- HİÇLİKDOĞAN DİRENCİ YÜKLERİ: Her saniye 2 yük (azami yüke ulaşınca +%15 İlave Zırh ve Büyü Direnci) > Her saniye 2 yük (azami yüke ulaşınca +%20 İlave Zırh ve Büyü Direnci)
- SÖMÜRÜ HASARI: Azami canın %3'ü > 80 (+%7 İlave Can)
- ŞAMPİYONLARA ÖZEL: Hiçlikdoğan Direnci'nin sömürü hasarı artık minyonları ve canavarları etkilemiyor.
Asırlık Sopa
- GÖRDÜKLERİNİZE İNANABİLİRSİNİZ: Artık Antik Dönüşüm'ün hareket hızı ilavesi tetiklendiğinde bu güçlendirme oyuncunun arayüzünde beliriyor.
- ÜSTÜ KALMASIN: Artık can veya mana tam doluyken gerçekleştirilen can veya mana yenilemesi de Antik Dönüşüm'ün hareket hızı tetiklenmesi sayacına etki ediyor.
- YÜK KONTROLÜ: Antik Dönüşüm azami yüke ulaşınca azami iyileştirme sınırının artmamasına yol açan hata giderildi.
- CAN: 300 > 400
- ANTİK DÖNÜŞÜM'ÜN HAREKET HIZININ TETİKLENME GEREKSİNİMİ: 250 Can veya Mana Yenilenmesi > 200 Can veya Mana Yenilenmesi
- ANTİK DÖNÜŞÜM İLAVE HAREKET HIZI: %25 > %35
- HAREKET HIZI SÜRESİ: 2 saniye >3 saniye
- HAREKET HIZI AZALMASI: Antik Dönüşüm'le elde edilen hareket hızı artık daha yavaş azalıyor.
Pasif - Antik Dönüşüm
- (Not: Bu pasif değişiklikleri Antik Dönüştürücü'yü ve Cehennem Maskesi'ni de etkiliyor.)
- AZALTMA ETKİLERİ ÖNCESİ HASARIN MANA OLARAK YENİLENEN YÜZDESİ: %8 > %7
- HARCANAN MANA BEDELİNİN CAN OLARAK YENİLENEN YÜZDESİ: %20 > %25
- YETENEK KULLANIMI BAŞINA (AÇIP KAPATILABİLEN YETENEKLER İÇİN SANİYEDE) ELDE EDİLEBİLEN AZAMİ İYİLEŞTİRME: 15 > 20
Başmelek Asası/Seraph'ın Şefkati
Başmelek Asası
- TOPLAM BEDEL: 2600 > 3000
- YETENEK GÜCÜ: 60 > 80
- YETENEK HIZI: 0 > 10
- PASİF - HAŞMET: İlave mananın %0,5'i kadar yetenek hızı sağlar > İlave mananın %1'i kadar yetenek gücü sağlar
Seraph'ın Şefkati
- PASİF - ARŞEJDERİ: Seraph'ın Şefkati'nin Arşejderi pasifi kaldırıldı ve onun yerine Can Simidi pasifi eklendi.
- PASİF - CAN SİMİDİ: Canını %30'un altına düşürecek miktarda hasar aldığında 250 (+%20 Mevcut Mana) Kalkan sağlar (90 saniye bekleme süresi).
- PASİF - HAŞMET: İlave mananın %1,3'ü kadar yetenek hızı sağlar > İlave mananın %2,5'i kadar yetenek gücü sağlar
Yaklaşan Kış
- TOPLAM BEDEL: 2700 > 2600
- CAN: 350 > 400
Son Kış
- CAN: 350 >400
Efsane: Sıvışma
- EFSANE YÜKÜ BAŞINA SIVIŞMA: %5 (Efsane yükü başına +%2,5) > %5 (Efsane yükü başına +%1,5)
- AZAMİ YÜKE ULAŞINCA ELDE EDİLEN SIVIŞMA: %30 > %20
Güçlendirmeler
- MİNYONLARA KARŞI CAN ÇALMA ETKİSİ: %50 > %60 (Not: Değişiklerin ardından en çok nişancılar zayıfladığı için tüm sınıfı güçlendirmek adına can çalma etkisinin bir kısmını geri veriyoruz. Nişancıları av belleyen ezergeçerleri ve suikastçıları da bu yamada değiştirdiğimiz için şimdilik bu değişikliği küçük tutuyoruz. Kim bilir, belki ileride nişancıları daha da güçlendiririz.)
- DİRİLİŞ SÜRELERİ: 1-18. seviyelerdeki diriliş sürelerinin tümü 1 saniye kısaltıldı (Not: 12.23 Yaması'nda diriliş sürelerini ileri safhalarda 3 saniye daha uzun olacak şekilde değiştirmiştik. Bu değişikliğin bir kısmını geri alıyoruz ve farklı değişiklikleri değerlendirirken oyun sürelerini yakından takip etmeye devam ediyoruz.)
- Draven: Verdiği Hasar : %100 > %105
- Kai'Sa: Verdiği Hasar: %100 > %105, Saldırı Hızı Artışı: %100 > %102,5
- Kalista: Verdiği Hasar: %105 > %110
- Lucian: Verdiği Hasar: %103 > %105, Sıvışma: %0 > %20
- Lulu: Kalkan Çarpanı: %100 > %110
- Nunu ve Willump : Verdiği Hasar: %108 > %110, Aldığı Hasar: %92 > %90, Sıvışma: %0 > %20
- Udyr: Verdiği Hasar: %100 > %105, Sıvışma: %0 > %20
- Yuumi: İyileştirme Çarpanı: %100 > %110
- Zeri: Verdiği Hasar: %105 > %110
Zayıflatmalar
- Bel'Veth: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %95 > %100
- Darius: Aldığı Hasar: %95 > %100, İyileştirme Çarpanı: %120 > %100
- Ekko: Aldığı Hasar: %95 > %100
- Elise: Verdiği Hasar: %110 > %105
- Illaoi: Aldığı Hasar: %95 > %100
- Irelia: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %95 > %100
- Kassadin: Aldığı Hasar: %95 > %100, Sıvışma: %20 > %0
- Katarina: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %90 > %100
- Kha'Zix: Verdiği Hasar: %110 > %105, Aldığı Hasar: %85 > %90
- Kled: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %90 > %100
- Maokai: İyileştirme Çarpanı: %100 > %80
- Mordekaiser: Verdiği Hasar: %100 > %95, Aldığı Hasar: %100 > %105
- Nilah: Verdiği Hasar: %100 > %95, İyileştirme Çarpanı: %100 > %90
- Rek'Sai: Verdiği Hasar: %110 > %100
- Rengar: Verdiği Hasar: %108 > %100, İyileştirme Çarpanı: %120 > %100
- Sett: Verdiği Hasar: %95 > %90
- Sion: Verdiği Hasar : %92 > %90, Aldığı Hasar: %108 > %110
- Talon: Verdiği Hasar : %110 > %105, Aldığı Hasar: %92 > %95
- Teemo: Yetenek Hızı: %0 > -%20, Verdiği Hasar: %90 > %85
- Urgot: Aldığı Hasar: %100 > %110
- Zed: Verdiği Hasar: %110 > %100
- Ziggs: Yetenek Hızı: %0 > -%20
- Tırmandıkça kazanabileceğiniz yeni dereceli ödülleri eklendi! Bu ödülleri oyun tamamlayıp mevsim puanı kazanarak elde edebilirsiniz. Galibiyet başına 10, mağlubiyet başınaysa 6 Mevsim Puanı kazanırsınız. İstemcinin Dereceli sekmesinden ödüllere göz atabilirsiniz.
- 1. Mevsim'in dereceli kostümünü herhangi bir derecedeki tüm oyuncular kazanabilir fakat kostüm için gereken mevsim puanı dereceye göre değişiyor: Gümüş ve altı için 1600 puan gerekirken Altın ve üstü için 80 puan yeterli oluyor. Ayrıca bu kostümü kazandıktan sonra bir alttaki kademeye düşseniz bile kostümünüzü koruyorsunuz. Kostüm, 2023 Sezonu - 1. Mevsim bittikten sonra dağıtılacak.
- Terfi serisi artık 5 değil, 3 karşılaşma üzerinden oynanıyor.
- Ustalık Aşaması veya üstündeki bir derecede MMR'a sahip oyunculara uygulanan Dereceli Tekli/Çiftli sırasına çift olarak girememe kısıtlamasını 13.3 Yaması'na kadar devre dışı bıraktık. Fakat görünür dereceye bağlı olarak uygulanan kısıtlama hâlâ yürürlükte, yani Ustalık Aşaması'na ulaşan bir oyuncu hâlâ çift olarak sıraya giremiyor.
- Artık eşleştirme kriteri olarak görünür derece değil, sadece MMR kullanılıyor (Not: Bu değişiklik aslında 12.23 Yaması'nda yürürlüğe konmuştu).
- Yeni dereceli sezonu için kariyer istatistikleri sıfırlandı.
2023'ün başında her oyuncunun azami iade bilet miktarı kadar, yani 3 tane bilet sahibi olması sağlanacak. Geçmişte bu sistemi sürdürürken yaşanılan bazı karmaşıklıklar yüzünden yıllık bilet yenilenmelerinde gecikmelerle karşılaşıldığı için bu kez tüm League of Legends oyuncularının en fazla 3 bilete sahip olacağı bildirildi.
İhtişamlı Mağaza'ya Merhaba Diyenler
- Prestij Denge Ejderi Volibear
- Prestij K/DA Ahri
- Fırtına Ejderi Lee Sin İhtişamlı Rengi
İhtişamlı Mağaza'ya Veda Edenler
- Prestij Arcade Caitlyn
- Prestij KOD ADI: Sylas
- Prestij Uzayın Ritmi Nami
- Galaksi Katili Zed İhtişamlı Rengi
- Anima Timi 2022 Tut-Çek Çantası
- Yıldız Muhafızı 2022 Tut-Çek Çantası
- Anima Timi 2022 İhtişamlı Öz Simgesi
- Yıldız Muhafızı 2022 İhtişamlı Öz Simgesi
- MSI Vahşi Batılı 2022 İhtişamlı Öz Simgesi
- Çelik Kanatlar 2022 İhtişamlı Öz Simgesi
- 2022 Dünya Şampiyonası İhtişamlı Öz Simgesi
- Tutulma Şövalyeleri 2022 İhtişamlı Öz Simgesi
- Okyanus Şarkısı 2022 İhtişamlı Öz Simgesi
Önerilen Rünler
- Artık aynı ekranda önerilen rünler ve rün düzenleme sayfaları arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
- Çarp, artık en popüler rolleri orman olsa da orman rolünde oynamayan şampiyonlara sihirdar büyüsü olarak önerilmiyor.
Şampiyon Seçimi
- ARAM şampiyon seçiminde artık şampiyon isimleri görünüyor.
- Netliği arttırmak adına şampiyon değiştirme görselleri güncellendi.
Diğer
- Sıralı seçimler için konum tercihleriniz (birincil ve ikincil seçim) artık istemciyi kapatıp açtığınızda veya farklı bir sıraya girmek istediğinizde korunuyor.
Giderilen Hatalar
- ARAM'da kule molozunun üstünde beliren Azir'in pasifi Güneş Kursu'na saldırılmasını zorlaştıran ve bunların bazen rakip takıma görünmemesine yol açan hata giderildi.
- Yıldız Muhafızı Ezreal ve Pijamalı Muhafız Ezreal kostümlerinin sığınak efektlerinin doğru görünmemesine yol açan hata giderildi.
- K'Sante'nin R - Hodri Meydan yeteneğinin Vi'ın R'sine doğru kullanıldığında animasyonunun bir kısmının oynatılmamasına yol açan hata giderildi.
- Karthus'un Ölüm Tanımaz pasifi tetiklendiğinde altındaki zeminde bir küpün belirmesine yol açan hata giderildi.
- Viego'nun sığınaktan yürümeye geçme animasyonu düzeltildi.
- Bard'ın bazen W - Koruyucunun Mabedi yeteneğini arka arkaya iki kere kullanabilmesine yol açan hata giderildi.
- Mundo'nun E - Beyin Sarsıntısı yeteneğinin canavarlara olması gerekenden yüksek hasar vermesine yol açan hata giderildi.
- K'Sante R - Hodri Meydan yeteneğini kullandıktan sonra ARAM'da kameranın bazen yüksekte takılı kalmasına yol açan hata giderildi.
- Braum'un W - Yettim Gari yeteneğiyle asist alamamasına yol açan hata giderildi.
- Braum'un W - Yettim Gari yeteneğinin hiçbir görsel efekt oynatmamasına yol açan hata giderildi.
- Amumu'nun E - Sinir Krizi ölüm özetinin, bu yeteneğin bekleme süresinin alınan hasarlarla ne kadar azaltıldığını doğru göstermemesine yol açan hata giderildi.
- Denge Örtüsü'nün ihtişamlı eşya etiketinin dükkânda görüntülenmemesine yol açan hata giderildi.
- Yeni geçildiğinde Dizginsiz Büyü Kitabı'nın Çarp büyüsünün 0 Hasar vermesine yol açan hata giderildi.
- Mordekaiser'in yetenek kullandığında Karanlık Azap pasifinin küçük orman canavarları üstünde tetiklenmesine yol açan hata giderildi.
- Lee Sin ve Yone'nin yetenek göstergelerinde ve ölüm özetlerinde hata ayıklama metninin belirmesine yol açan hata giderildi.
- Ekko'nun W - Paralel Yakınsama yeteneğinin bazen etki alanında olmayan rakipleri de sersemletmesine yol açan hata giderildi.
- Kalista'nın Guinsoo'nun Hiddeti sayesinde iki şampiyona aynı anda saldırabilmesine imkân tanıyan hata giderildi.
- Syndra'nın üstünde Işınlan büyüsü kullanılan minyonları W - İrade Gücü yeteneğiyle tutup fırlatabilmesine yol açan hata giderildi.
- Kassadin'in E - Güç Darbesi yeteneği bekleme süresindeyken W - Cehennem Kılıcı bekleme süresinin azalmamasına rağmen azalmış gibi görünmesine yol açan hata giderildi.
- Kassadin'in E - Güç Darbesi yeteneği kullanıma hazır olduğunda ses efektlerinin oynatılmamasına yol açan hata giderildi.
- Orman canavarlarının üst üste konan iki adet Heimerdinger H-28G Evrim taretine saldırırken devamlı olarak sıfırlanmalarına yol açan hata giderildi.
- Buzdoğan Eldiven ve Bami'nin Alevi'nin Alev Kusan etkilerinin iki farklı güçlendirme olarak görünmesine yol açan hata giderildi.
- Kimliğini Kişiselleştir menüsünün tutarlı şekilde filtrelenmemesine yol açan hata giderildi.
- Kırık Kronometre'ye sahip olduğunuzda Zhonya'nın Kumsaati tarifindeki Kuvvet Kitabı eşyasının bazen dükkânda satın alınmış gibi görünmesine yol açan hata giderildi.
- Vex'in pasifinin simgesinin güçlendirme göstergesinde görüntülenmemesine yol açan hata giderildi.
- Efsanebaz Irelia
- Efsanebaz Galio
- Efsanebaz Garen
- Efsanebaz Sivir
- Efsanebaz Zyra
- Ay Hanımı Ashe
- Ay Muhafızı Kha'Zix
- Ay Muhafızı Malphite
- Ay Hanımı Qiyana
- Ay Lordu Thresh
- Prestij Porselen Lissandra
- Prestij Efsanebaz Sivir
Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan— Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023