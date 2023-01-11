Leauge of Legends 13.1 yama notları paylaşıldı!

League of Legends'ın 13.1 yamasında şampiyonlar, eşyalar, rünler, ARAM düzenlemeleri, rekabet sistemleri, iade biletleri, ihtişamlı içerikler, giderilen hatalar ve yakında gelecek kostüm ve renkler açıklandı. İşte League of Legends 13.1 yama notları…

ŞAMPİYONLAR

Jax

Q - Sıçrama Saldırısı

FİZİKSEL HASAR: 65/105/145/185/225 (+%100 İlave SG) (+%60 YG) > 65/105/145/185/225 (+%100 İlave SG) (+%0 YG)

E - Karşı Saldırı

ASGARİ HASAR: 55/80/105/130/155 (+%50 İlave SG) Fiziksel Hasar > 55/85/115/145/175 (+ hedefin azami canının %4'ü) (+%100 YG) Büyü Hasarı

KAÇINILAN SALDIRI BAŞINA İLAVE HASAR: Toplam hasarın %20'si > Taban hasarın %20'si

R - Büyük Ustanın Kudreti

BEKLEME SÜRESİ: 80 saniye > 100/90/80 saniye

3. VURUŞUN PASİF İLAVE BÜYÜ HASARI: 100/140/180 (+%70 YG) > 80/120/160 (+%60 YG)

BİR DE GERÇEK ANİMASYONUM OLSAYDI: Jax'in R'sinin pasifinin artık güncellenmiş animasyonları, ses efektleri ve görsel efektleri var.

YENİ AKTİF: Jax fenerini etrafında sallayarak yakınındaki rakiplere 150/250/350 (+%100 YG) Büyü Hasarı verir. Bu yetenek bir şampiyona isabet ederse 8 saniyeliğine 25/45/65 (+%40 İlave SG) artı isabet alan şampiyon başına %15/20/25 (+%10 İlave SG) Zırh ve bu miktarın %60'ı kadar büyü direnci kazanır. Bu süre boyunca pasif hasarı her 3. vuruş yerine 2. vuruşta uygulanır.

Diğer

BİR DE GERÇEK SİMGEM OLSAYDI: Jax'in tüm yetenek simgeleri güncellendi.

BİR DE GERÇEK OLTAM OLSAYDI: Jax'in gizli pasifi balıkçılık oyuna eklendi.

Aatrox

Pasif - Ölümün Ulağı

YÜZDELİK AZAMİ CANA BAĞLI İLAVE HASAR: Seviyeye bağlı olarak %5-12 > Seviyeye bağlı olarak %4-10

E - Karanlık Hücum

PASİFİN DÜNYALARIN SONU SIRASINDA ARTAN İYİLEŞTİRME ORANI: %25/30/35/40/45 > %20/24/28/32/36

R - Dünyaların Sonu

İLAVE HAREKET HIZI: %60/80/100 > %50/65/80

Dr. Mundo

Taban nitelikler

TABAN CAN: 653 > 613

ZIRH BÜYÜME ORANI: 4,2 > 3,7

E - Beyin Sarsıntısı

İLAVE SALDIRI GÜCÜ: Azami canın %2,5/3/3,5/4/4,5'i > Azami canın %2/2,5/3/3,5/4'ü

Fiora

Pasif - Düellocunun Dansı

AZAMİ CANA BAĞLI HASARIN SALDIRI GÜCÜ ORANI: 100 SG başına azami canlarının %4,5'ine eşdeğer miktarda gerçek hasar > 100 SG başına azami canlarının %4'üne eşdeğer miktarda gerçek hasar

Q - Hamle

FİZİKSEL HASAR: 70/80/90/100/110 (+%95/100/105/110/115 İlave SG) >70/80/90/100/110 (+%90/95/100/105/110 İlave SG)

Jayce

Taban nitelikler

TABAN SALDIRI GÜCÜ: 54 > 57

Q (Çekiç Hali) - Göklere!

TABAN FİZİKSEL HASAR: 55/100/145/190/235/280 > 60/110/160/210/260/310

W (Çekiç Hali) - Şimşek Sahası

SANİYE BAŞINA BÜYÜ HASARI: 25/40/55/70/85/100 > 35/50/65/80/95/110

K'Sante

Taban nitelikler

TABAN HAREKET HIZI: 335 > 330

Pasif - Cesur Yürek

TABAN HASAR: Seviyeye bağlı olarak 10-25 > Seviyeye bağlı olarak 5-20

W - Yolaçan

ASGARİ FİZİKSEL HASAR: Hedefin azami canının %4,25/4,5/4,75/5/5,25'i > Hedefin azami canının %2/2,25/2,5/2,75/3'ü

AZAMİ FİZİKSEL HASAR: Hedefin azami canının %8,25/8,5/8,75/9/9,25'i > Hedefin azami canının %7/7,25/7,5/7,75/8'i

Lissandra

Taban nitelikler

CAN BÜYÜME ORANI: 104 > 110

Q - Keskin Buz

YAVAŞLATMA: %16/19/22/25/28 > %20/24/28/32/36

W - Kırağı Çemberi

BEKLEME SÜRESİ: 14/13/12/11/10 saniye > 12/11/10/9/8 saniye

Rammus

Taban nitelikler

TABAN SALDIRI GÜCÜ: 56 > 53

TABAN CAN: 634 > 614

W - Tortop

SABİT ZIRH: 40 > 25

YÜZDELİK ZIRH: %60/70/80/90/100 > %40/55/70/85/100

TAMATEMATİK: Rammus'un W'sunun sağladığı sabit zırh ve büyü direnci artık W'sunun sağladığı yüzdelik zırh ve büyü direnci artışlarından etkileniyor.

Shaco

Q - Kandırmaca

MANA BEDELİ: 60 > 40

ARKADAN VURUŞ'UN İLAVE KRİTİK VURUŞ HASARI: %30 > %40

W - Çift Zehirli Bıçak

BÜYÜ HASARI: 70/95/120/145/170 (+%75 İlave SG) (+%60 YG) > 70/95/120/145/170 (+%80 İlave SG) (+%60 YG)

CANI %30'UN ALTINDA OLAN HEDEFLERE YÖNELİK BÜYÜ HASARI: 105/142,5/180/217,5/255 (+%112,5 İlave SG) (+%90 YG) > 105/142,5/180/217,5/255 (+%120 İlave SG) (+%90 YG)

Sion

Taban nitelikler

TABAN CAN: 615 > 655

Q - Kırıp Geçir

TAM GÜCE ULAŞTIĞINDA HASARI: 70/135/200/265/330 > 90/155/220/285/350

Twisted Fate

Q - Koz: Ölüm

BEKLEME SÜRESİ: Bütün yetenek seviyelerinde 6 saniye > 6/5,75/5,5/5,25/5 saniye

W - Bir Kart Seç

MAVİ KARTIN BÜYÜ HASARI: 40/60/80/100/120 (+%100 SG) (+%90 YG) > 40/60/80/100/120 (+%100 SG) (+%115 YG)

KIRMIZI KARTIN BÜYÜ HASARI: 30/45/60/75/90 (+%100 SG) (+%60 YG) > 30/45/60/75/90 (+%100 SG) (+%70 YG)

Xayah

Taban nitelikler

TABAN SALDIRI HIZI/SALDIRI HIZI ORANI: 0,625 > 0,658

Yuumi

Q - Sinsi Atış

TABAN HASAR: 50/90/130/170/210/250 > 50/80/110/140/170/200

GÜÇLENDİRİLMİŞ TABAN HASAR: 60/110/160/210/260/310 > 60/100/140/180/220/260

Zeri

Taban nitelikler

SALDIRI GÜCÜ BÜYÜME ORANI: 1,5 > 1,3

Q - Taramalı

TOPLAM TABAN FİZİKSEL HASAR: 15/18/21/24/27 > 15/17/19/21/23

EŞYALAR

Aksiyom Akımı

ZIRH DEŞME: 10 > 18

Ufukgetiren

YETENEK GÜCÜ: 85 > 100

Şahbaz Jak'Sho

TOPLAM BEDEL: 3100 >3200

HİÇLİKDOĞAN DİRENCİ YÜKLERİ: Her saniye 2 yük (azami yüke ulaşınca +%15 İlave Zırh ve Büyü Direnci) > Her saniye 2 yük (azami yüke ulaşınca +%20 İlave Zırh ve Büyü Direnci)

SÖMÜRÜ HASARI: Azami canın %3'ü > 80 (+%7 İlave Can)

ŞAMPİYONLARA ÖZEL: Hiçlikdoğan Direnci'nin sömürü hasarı artık minyonları ve canavarları etkilemiyor.

Asırlık Sopa

GÖRDÜKLERİNİZE İNANABİLİRSİNİZ: Artık Antik Dönüşüm'ün hareket hızı ilavesi tetiklendiğinde bu güçlendirme oyuncunun arayüzünde beliriyor.

ÜSTÜ KALMASIN: Artık can veya mana tam doluyken gerçekleştirilen can veya mana yenilemesi de Antik Dönüşüm'ün hareket hızı tetiklenmesi sayacına etki ediyor.

YÜK KONTROLÜ: Antik Dönüşüm azami yüke ulaşınca azami iyileştirme sınırının artmamasına yol açan hata giderildi.

CAN: 300 > 400

ANTİK DÖNÜŞÜM'ÜN HAREKET HIZININ TETİKLENME GEREKSİNİMİ: 250 Can veya Mana Yenilenmesi > 200 Can veya Mana Yenilenmesi

ANTİK DÖNÜŞÜM İLAVE HAREKET HIZI: %25 > %35

HAREKET HIZI SÜRESİ: 2 saniye >3 saniye

HAREKET HIZI AZALMASI: Antik Dönüşüm'le elde edilen hareket hızı artık daha yavaş azalıyor.

Pasif - Antik Dönüşüm

(Not: Bu pasif değişiklikleri Antik Dönüştürücü'yü ve Cehennem Maskesi'ni de etkiliyor.)

AZALTMA ETKİLERİ ÖNCESİ HASARIN MANA OLARAK YENİLENEN YÜZDESİ: %8 > %7

HARCANAN MANA BEDELİNİN CAN OLARAK YENİLENEN YÜZDESİ: %20 > %25

YETENEK KULLANIMI BAŞINA (AÇIP KAPATILABİLEN YETENEKLER İÇİN SANİYEDE) ELDE EDİLEBİLEN AZAMİ İYİLEŞTİRME: 15 > 20

Başmelek Asası/Seraph'ın Şefkati

Başmelek Asası

TOPLAM BEDEL: 2600 > 3000

YETENEK GÜCÜ: 60 > 80

YETENEK HIZI: 0 > 10

PASİF - HAŞMET: İlave mananın %0,5'i kadar yetenek hızı sağlar > İlave mananın %1'i kadar yetenek gücü sağlar

Seraph'ın Şefkati

PASİF - ARŞEJDERİ: Seraph'ın Şefkati'nin Arşejderi pasifi kaldırıldı ve onun yerine Can Simidi pasifi eklendi.

PASİF - CAN SİMİDİ: Canını %30'un altına düşürecek miktarda hasar aldığında 250 (+%20 Mevcut Mana) Kalkan sağlar (90 saniye bekleme süresi).

PASİF - HAŞMET: İlave mananın %1,3'ü kadar yetenek hızı sağlar > İlave mananın %2,5'i kadar yetenek gücü sağlar

Yaklaşan Kış

TOPLAM BEDEL: 2700 > 2600

CAN: 350 > 400

Son Kış

CAN: 350 >400

RÜNLER

Efsane: Sıvışma

EFSANE YÜKÜ BAŞINA SIVIŞMA: %5 (Efsane yükü başına +%2,5) > %5 (Efsane yükü başına +%1,5)

AZAMİ YÜKE ULAŞINCA ELDE EDİLEN SIVIŞMA: %30 > %20

ARAM DÜZENLEMELERİ

Güçlendirmeler

MİNYONLARA KARŞI CAN ÇALMA ETKİSİ: %50 > %60 (Not: Değişiklerin ardından en çok nişancılar zayıfladığı için tüm sınıfı güçlendirmek adına can çalma etkisinin bir kısmını geri veriyoruz. Nişancıları av belleyen ezergeçerleri ve suikastçıları da bu yamada değiştirdiğimiz için şimdilik bu değişikliği küçük tutuyoruz. Kim bilir, belki ileride nişancıları daha da güçlendiririz.)

%50 > %60 (Not: Değişiklerin ardından en çok nişancılar zayıfladığı için tüm sınıfı güçlendirmek adına can çalma etkisinin bir kısmını geri veriyoruz. Nişancıları av belleyen ezergeçerleri ve suikastçıları da bu yamada değiştirdiğimiz için şimdilik bu değişikliği küçük tutuyoruz. Kim bilir, belki ileride nişancıları daha da güçlendiririz.) DİRİLİŞ SÜRELERİ: 1-18. seviyelerdeki diriliş sürelerinin tümü 1 saniye kısaltıldı (Not: 12.23 Yaması'nda diriliş sürelerini ileri safhalarda 3 saniye daha uzun olacak şekilde değiştirmiştik. Bu değişikliğin bir kısmını geri alıyoruz ve farklı değişiklikleri değerlendirirken oyun sürelerini yakından takip etmeye devam ediyoruz.)

1-18. seviyelerdeki diriliş sürelerinin tümü 1 saniye kısaltıldı (Not: 12.23 Yaması'nda diriliş sürelerini ileri safhalarda 3 saniye daha uzun olacak şekilde değiştirmiştik. Bu değişikliğin bir kısmını geri alıyoruz ve farklı değişiklikleri değerlendirirken oyun sürelerini yakından takip etmeye devam ediyoruz.) Draven: Verdiği Hasar : %100 > %105

: %100 > %105 Kai'Sa: Verdiği Hasar: %100 > %105, Saldırı Hızı Artışı: %100 > %102,5

%100 > %105, Saldırı Hızı Artışı: %100 > %102,5 Kalista: Verdiği Hasar: %105 > %110

%105 > %110 Lucian: Verdiği Hasar: %103 > %105, Sıvışma: %0 > %20

%103 > %105, Sıvışma: %0 > %20 Lulu: Kalkan Çarpanı: %100 > %110

%100 > %110 Nunu ve Willump : V erdiği Hasar: %108 > %110, Aldığı Hasar: %92 > %90, Sıvışma: %0 > %20

: V %108 > %110, Aldığı Hasar: %92 > %90, Sıvışma: %0 > %20 Udyr: Verdiği Hasar: %100 > %105, Sıvışma: %0 > %20

%100 > %105, Sıvışma: %0 > %20 Yuumi: İyileştirme Çarpanı: %100 > %110

%100 > %110 Zeri: Verdiği Hasar: %105 > %110

Zayıflatmalar

Bel'Veth: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %95 > %100

%105 > %100, Aldığı Hasar: %95 > %100 Darius: Aldığı Hasar: %95 > %100, İyileştirme Çarpanı: %120 > %100

%95 > %100, İyileştirme Çarpanı: %120 > %100 Ekko: Aldığı Hasar: %95 > %100

%95 > %100 Elise: Verdiği Hasar: %110 > %105

%110 > %105 Illaoi: Aldığı Hasar: %95 > %100

%95 > %100 Irelia: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %95 > %100

%105 > %100, Aldığı Hasar: %95 > %100 Kassadin: Aldığı Hasar: %95 > %100, Sıvışma: %20 > %0

%95 > %100, Sıvışma: %20 > %0 Katarina: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %90 > %100

%105 > %100, Aldığı Hasar: %90 > %100 Kha'Zix: Verdiği Hasar: %110 > %105, Aldığı Hasar: %85 > %90

%110 > %105, Aldığı Hasar: %85 > %90 Kled: Verdiği Hasar: %105 > %100, Aldığı Hasar: %90 > %100

%105 > %100, Aldığı Hasar: %90 > %100 Maokai: İyileştirme Çarpanı: %100 > %80

%100 > %80 Mordekaiser: Verdiği Hasar: %100 > %95, Aldığı Hasar: %100 > %105

%100 > %95, Aldığı Hasar: %100 > %105 Nilah: Verdiği Hasar: %100 > %95, İyileştirme Çarpanı: %100 > %90

%100 > %95, İyileştirme Çarpanı: %100 > %90 Rek'Sai: Verdiği Hasar: %110 > %100

%110 > %100 Rengar: Verdiği Hasar: %108 > %100, İyileştirme Çarpanı: %120 > %100

%108 > %100, İyileştirme Çarpanı: %120 > %100 Sett: Verdiği Hasar: %95 > %90

%95 > %90 Sion: Verdiği Hasar : %92 > %90, Aldığı Hasar: %108 > %110

: %92 > %90, Aldığı Hasar: %108 > %110 Talon: Verdiği Hasar : %110 > %105, Aldığı Hasar: %92 > %95

: %110 > %105, Aldığı Hasar: %92 > %95 Teemo: Yetenek Hızı: %0 > -%20, Verdiği Hasar: %90 > %85

%0 > -%20, Verdiği Hasar: %90 > %85 Urgot: Aldığı Hasar: %100 > %110

%100 > %110 Zed: Verdiği Hasar: %110 > %100

%110 > %100 Ziggs: Yetenek Hızı: %0 > -%20

REKABET SİSTEMLERİ

Tırmandıkça kazanabileceğiniz yeni dereceli ödülleri eklendi! Bu ödülleri oyun tamamlayıp mevsim puanı kazanarak elde edebilirsiniz. Galibiyet başına 10, mağlubiyet başınaysa 6 Mevsim Puanı kazanırsınız. İstemcinin Dereceli sekmesinden ödüllere göz atabilirsiniz.

1. Mevsim'in dereceli kostümünü herhangi bir derecedeki tüm oyuncular kazanabilir fakat kostüm için gereken mevsim puanı dereceye göre değişiyor: Gümüş ve altı için 1600 puan gerekirken Altın ve üstü için 80 puan yeterli oluyor. Ayrıca bu kostümü kazandıktan sonra bir alttaki kademeye düşseniz bile kostümünüzü koruyorsunuz. Kostüm, 2023 Sezonu - 1. Mevsim bittikten sonra dağıtılacak.

Terfi serisi artık 5 değil, 3 karşılaşma üzerinden oynanıyor.

Ustalık Aşaması veya üstündeki bir derecede MMR'a sahip oyunculara uygulanan Dereceli Tekli/Çiftli sırasına çift olarak girememe kısıtlamasını 13.3 Yaması'na kadar devre dışı bıraktık. Fakat görünür dereceye bağlı olarak uygulanan kısıtlama hâlâ yürürlükte, yani Ustalık Aşaması'na ulaşan bir oyuncu hâlâ çift olarak sıraya giremiyor.

Artık eşleştirme kriteri olarak görünür derece değil, sadece MMR kullanılıyor (Not: Bu değişiklik aslında 12.23 Yaması'nda yürürlüğe konmuştu).

Yeni dereceli sezonu için kariyer istatistikleri sıfırlandı.

İADE BİLETLERİ

2023'ün başında her oyuncunun azami iade bilet miktarı kadar, yani 3 tane bilet sahibi olması sağlanacak. Geçmişte bu sistemi sürdürürken yaşanılan bazı karmaşıklıklar yüzünden yıllık bilet yenilenmelerinde gecikmelerle karşılaşıldığı için bu kez tüm League of Legends oyuncularının en fazla 3 bilete sahip olacağı bildirildi.

İHTİŞAMLI İÇERİKLER

İhtişamlı Mağaza'ya Merhaba Diyenler

Prestij Denge Ejderi Volibear

Prestij K/DA Ahri

Fırtına Ejderi Lee Sin İhtişamlı Rengi

İhtişamlı Mağaza'ya Veda Edenler

Prestij Arcade Caitlyn

Prestij KOD ADI: Sylas

Prestij Uzayın Ritmi Nami

Galaksi Katili Zed İhtişamlı Rengi

Anima Timi 2022 Tut-Çek Çantası

Yıldız Muhafızı 2022 Tut-Çek Çantası

Anima Timi 2022 İhtişamlı Öz Simgesi

Yıldız Muhafızı 2022 İhtişamlı Öz Simgesi

MSI Vahşi Batılı 2022 İhtişamlı Öz Simgesi

Çelik Kanatlar 2022 İhtişamlı Öz Simgesi

2022 Dünya Şampiyonası İhtişamlı Öz Simgesi

Tutulma Şövalyeleri 2022 İhtişamlı Öz Simgesi

Okyanus Şarkısı 2022 İhtişamlı Öz Simgesi

GİDERİLEN HATALAR

Önerilen Rünler

Artık aynı ekranda önerilen rünler ve rün düzenleme sayfaları arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Çarp, artık en popüler rolleri orman olsa da orman rolünde oynamayan şampiyonlara sihirdar büyüsü olarak önerilmiyor.

Şampiyon Seçimi

ARAM şampiyon seçiminde artık şampiyon isimleri görünüyor.

Netliği arttırmak adına şampiyon değiştirme görselleri güncellendi.

Diğer

Sıralı seçimler için konum tercihleriniz (birincil ve ikincil seçim) artık istemciyi kapatıp açtığınızda veya farklı bir sıraya girmek istediğinizde korunuyor.

Giderilen Hatalar

ARAM'da kule molozunun üstünde beliren Azir'in pasifi Güneş Kursu'na saldırılmasını zorlaştıran ve bunların bazen rakip takıma görünmemesine yol açan hata giderildi.

Yıldız Muhafızı Ezreal ve Pijamalı Muhafız Ezreal kostümlerinin sığınak efektlerinin doğru görünmemesine yol açan hata giderildi.

K'Sante'nin R - Hodri Meydan yeteneğinin Vi'ın R'sine doğru kullanıldığında animasyonunun bir kısmının oynatılmamasına yol açan hata giderildi.

Karthus'un Ölüm Tanımaz pasifi tetiklendiğinde altındaki zeminde bir küpün belirmesine yol açan hata giderildi.

Viego'nun sığınaktan yürümeye geçme animasyonu düzeltildi.

Bard'ın bazen W - Koruyucunun Mabedi yeteneğini arka arkaya iki kere kullanabilmesine yol açan hata giderildi.

Mundo'nun E - Beyin Sarsıntısı yeteneğinin canavarlara olması gerekenden yüksek hasar vermesine yol açan hata giderildi.

K'Sante R - Hodri Meydan yeteneğini kullandıktan sonra ARAM'da kameranın bazen yüksekte takılı kalmasına yol açan hata giderildi.

Braum'un W - Yettim Gari yeteneğiyle asist alamamasına yol açan hata giderildi.

Braum'un W - Yettim Gari yeteneğinin hiçbir görsel efekt oynatmamasına yol açan hata giderildi.

Amumu'nun E - Sinir Krizi ölüm özetinin, bu yeteneğin bekleme süresinin alınan hasarlarla ne kadar azaltıldığını doğru göstermemesine yol açan hata giderildi.

Denge Örtüsü'nün ihtişamlı eşya etiketinin dükkânda görüntülenmemesine yol açan hata giderildi.

Yeni geçildiğinde Dizginsiz Büyü Kitabı'nın Çarp büyüsünün 0 Hasar vermesine yol açan hata giderildi.

Mordekaiser'in yetenek kullandığında Karanlık Azap pasifinin küçük orman canavarları üstünde tetiklenmesine yol açan hata giderildi.

Lee Sin ve Yone'nin yetenek göstergelerinde ve ölüm özetlerinde hata ayıklama metninin belirmesine yol açan hata giderildi.

Ekko'nun W - Paralel Yakınsama yeteneğinin bazen etki alanında olmayan rakipleri de sersemletmesine yol açan hata giderildi.

Kalista'nın Guinsoo'nun Hiddeti sayesinde iki şampiyona aynı anda saldırabilmesine imkân tanıyan hata giderildi.

Syndra'nın üstünde Işınlan büyüsü kullanılan minyonları W - İrade Gücü yeteneğiyle tutup fırlatabilmesine yol açan hata giderildi.

Kassadin'in E - Güç Darbesi yeteneği bekleme süresindeyken W - Cehennem Kılıcı bekleme süresinin azalmamasına rağmen azalmış gibi görünmesine yol açan hata giderildi.

Kassadin'in E - Güç Darbesi yeteneği kullanıma hazır olduğunda ses efektlerinin oynatılmamasına yol açan hata giderildi.

Orman canavarlarının üst üste konan iki adet Heimerdinger H-28G Evrim taretine saldırırken devamlı olarak sıfırlanmalarına yol açan hata giderildi.

Buzdoğan Eldiven ve Bami'nin Alevi'nin Alev Kusan etkilerinin iki farklı güçlendirme olarak görünmesine yol açan hata giderildi.

Kimliğini Kişiselleştir menüsünün tutarlı şekilde filtrelenmemesine yol açan hata giderildi.

Kırık Kronometre'ye sahip olduğunuzda Zhonya'nın Kumsaati tarifindeki Kuvvet Kitabı eşyasının bazen dükkânda satın alınmış gibi görünmesine yol açan hata giderildi.

Vex'in pasifinin simgesinin güçlendirme göstergesinde görüntülenmemesine yol açan hata giderildi.

YAKINDA GELECEK KOSTÜMLER