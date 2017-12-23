Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter'den Gündeme Dair Önemli Açıklamalar 1

(Özel) Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter'den gündeme dair önemli açıklamalar'Sinan'ın takımda kalması için yapabileceğimizin üzerine çıktık''Sinan olsaydı her şey daha farklı olurdu''Geçmişte altyapıya yeteri kadar önem verilmemiş''Şu anda Can Topsakal'la çalışıyoruz ve kendi...