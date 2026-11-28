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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimi, güvenlik ve askeri yapılanma başta olmak üzere farklı alanlarda yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde açılan ilk subay eğitim programı da tamamlandı.

7 AYLIK EĞİTİMİ 732 SUBAY TAMAMLADI

Esad rejiminin devrilmesinin ardından açılan ilk eğitim programına katılan 732 kadın ve erkek subay, 7 aylık eğitimin ardından Şam'da düzenlenen törenle mezun oldu. Mezun olan 651 erkek subay başyardımcı, yardımcı, başçavuş ve çavuş rütbelerini aldı. Programı tamamlayan 81 kadın subay ise başçavuş ve çavuş rütbeleriyle mezun oldu.

"KURTULUŞ SONRASI BİR İLK"

Eğitmen Yetiştirme Enstitüsü Müdürü Albay Abdullah Eymen El-Mağribel, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada programın önemine değindi. El-Mağribel, "Bugün Suriye tarihinin büyük bir yıl dönümünde; hakkını savunanların cellatlarına karşı zafer kazandığı Saldırganlığa Caydırıcılık Harekatı'nın başlangıç yıl dönümünde bir araya geliyor, kurtuluş sonrası ilk astsubay döneminden seçkin evlatlarımızın mezuniyetini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

MEZUNİYET TÖRENİNDE TÜRK YAPIMI TÜFEKLER

Mezuniyet töreninde öne çıkan ayrıntılardan biri de Türk savunma sanayisi ürünü KCR556 piyade tüfekleri oldu. Mezun olan subayların tören sırasında Türk yapımı KCR556 tüfeklerini kullandıkları görüldü.

YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Türk savunma sanayisi bünyesinde Kalekalıp tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 5,56 mm NATO kalibreli KCR556 piyade tüfeği, kısa stroklu gaz piston mekanizması ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma birimlerinin kullandığı silah sistemleri arasında bulunan KCR556, üç farklı namlu uzunluğu seçeneğiyle üretiliyor. Zorlu muharebe koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkan milli tüfek, yurt içindeki operasyonların yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin güvenlik güçlerinin envanterinde de yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi