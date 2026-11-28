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Peru'nun "Kokain Vadisi" olarak bilinen VRAEM bölgesinde, bir ordu devriyesini tahliye etmek için görev yapan askeri helikopter düştü ve 8 asker hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre helikopterde bulunan 9 askerden yalnız pilot kurtuldu.

Peru Savunma Bakanlığı, kazadan sağ çıkan tek kişinin Enzo Espinoza Roque adlı pilot olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre pilot, özel tedavi görmesi için başkent Lima'ya götürüldü. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

KURTARDIĞI ASKERLERLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Helikopter, ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesine bağlı Sanabamba kasabası yakınlarında yere çakıldı. Perşembe gecesi 3 askeri bölgeden aldıktan sonra helikopterden haber alınamadı.

Bakanlık, helikopterin kurtardığı 3 askerin de kazada ölenler arasında olduğunu doğruladı. Askerlerin neden tahliye edilmesi gerektiği açıklanmadı.

Arama kurtarma ekipleri enkazı ve helikopterdeki 9 askeri buldu. Peru Silahlı Kuvvetleri Ortak Komutanlığı, görev sırasında hayatını kaybeden VRAEM Özel Komutanlığı mensuplarının ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

ÇETELERİN VE KOKA TARLALARININ BÖLGESİ

Apurimac, Ene ve Mantaro nehirlerinin oluşturduğu vadinin İspanyolca baş harfleriyle anılan VRAEM, Peru'nun en büyük koka ekim alanı. Bölgede uyuşturucu çeteleri ve eski Aydınlık Yol (Sendero Luminoso) örgütünün kalıntıları faaliyet gösteriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Peru, Kolombiya ile birlikte dünyanın en büyük koka yaprağı ve kokain üreticileri arasında yer alıyor.

Ülkede bu yıl ilk kez askeri helikopter kazası yaşanmıyor. Şubat ayında güneyde düşen bir MI-17 helikopterindeki 15 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC