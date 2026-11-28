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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, aile içinde yaşanan miras anlaşmazlıklarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mal paylaşımının aile büyükleri hayattayken yapılması gerektiğini savunan sanatçı, miras için babasının ölümünü bekleyen evlatlara 5 kuruş bile bırakmak istemeyeceğini söyledi.

"ÖYLE ÇOCUĞA 5 KURUŞ BIRAKMAK İSTEMEM"

MagazinBurada muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, miras nedeniyle aile içinde yaşanan anlaşmazlıklara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı evlatlar da var ki baba ölsün de mirasını alayım diye bekliyor. Öyle çocuğa ben 5 kuruş bırakmak istemem. Allah herkese vefalı, merhametli, hayırlı evlatlar nasip etsin."

GELİNLER ARASINDAKİ REKABETE DİKKAT ÇEKTİ

Aile içindeki anlaşmazlıkların çocukların evlenmesinin ardından başlayabildiğini belirten Kırmızıgül, "Ailede çocuklar büyüyüp evlenince gelinler arasında inanılmaz bir rekabet oluyor. O kadar çok bu olaylara şahit oldum ki." dedi.

Miras kavgalarının önüne geçilmesi için mal paylaşımının ertelenmemesi gerektiğini ifade eden sanatçı, "En güzeli baba yaşarken konunun çözüme kavuşturulması." diye konuştu.

SERVETİ MERAK KONUSU OLDU

Müzik kariyerinin yanı sıra Beyaz Melek ve Güneşi Gördüm gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kırmızıgül'ün açıklamaları, sanatçının mal varlığını da yeniden gündeme taşıdı. Kırmızıgül'ün servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor.

BOŞANIRKEN SERVETİNİN YARISINI BIRAKTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Mahsun Kırmızıgül, 2022 yılında Ece Binay ile boşandığı dönemde de mal paylaşımıyla gündeme gelmişti. O dönem basına yansıyan haberlerde sanatçının, oturdukları villa ve aracın da aralarında bulunduğu mal varlığının yaklaşık yarısını eski eşine bıraktığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi