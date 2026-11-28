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Uşak'ta otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu sürücü, eşi ve kayınvalidesi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, astsubay olduğu öğrenilen Mehmet Bulanmaz'ın (27) kullandığı 06 AJ 0643 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi.

Kaynak: AA