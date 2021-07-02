FM 21 Wonderkids listesi! Football Manager 2021 Türk Wonderkids listesi ucuz!

Footbal Manager 2021'de başarıya giden yolda takımınızın geleceğini garantiye almak ister misiniz? FM 21'in en potansiyelli wonderkidlerini sizler için derledik. Football Manager 2021 en iyi Wonderkids listesi! FM 21 Türk wonderkids listesi! FM 21 en ucuz Türk wonderkidleri hangileri? FM 21 Wonderkids nedir? İşte detaylar!

Football Manager 2021'de kısıtlı bütçeyle başarılı olmak isteyen oyuncuların ilk tercihi genç yetenek diye tanımlanan "wonderkids" oluyor. Nitekim bu futbolcular; daha az maliyetli ve geleceği parlak olacağı için ileride kulübe yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırabiliyor. Ayları hatta yılları tüketen bir bağımlılık olan Football Manager 2021'in en değerli wonderkids listesi nedir? FM 21 en iyi Türk Wonderkids oyuncuları hangileri? Sizler için derledik...

WONDERKIDS NEDİR?

Wonderkids, "genç yetenek" olarak tanımlanır. En az 150 potansiyel deresine sahip olan ve 20 yaşın altındaki futbolcular için yapılan bir isimlendirmedir. 10 Kasım 2020'de tüm dünyada satışa sunulan Football Manager 2021 oyununda 760 adet Wonderkids'in olduğu biliniyor. Ayrıca, oyunun geliştiricisi Sports Interactive'in yaptığı güncellemeler ile bu sayının değişkenlik gösterdiğini de belirtelim.

FM 2021 GK Kaleci Wonderkids - Genç Yetenek

Maarten Vandevoort Mikki van Sas Tom Mabon

Stoper (DM) Football Manager 2021 Wonderkids - Genç Yetenek

Mattia Viti Pascal Struijk Leon Kral

FM 2021 Sol Bek Wonderkids - Genç Yetenek

Luke Thomas Toni Herrero Dennis Cirkin

FM 2021 Sağ Bek Wonderkids - Genç Yetenek

Max Aarons Pierre Kalulu Marc Jurado

FM 2021 Ön Libero Wonderkids - Genç Yetenek

Sandro Tonali Manuel Ugarte Mattia Viviani

FM 2021 Merkez Orta Saha Wonderkids - Genç Yetenek

Eduardo Camavinga Ilaix Moriba Hannibal

FM 2021 Wonderkids Sol Kanat - Genç Yetenek

Jadon Sancho Curtis Jones Ansu Fati

FM 2021 Wonderkids Sağ Kanat - Genç Yetenek

Antony Yeremi Pino Ferran Torres

FM 2021 Wonderkids Ofansif Orta Saha - Genç Yetenek

Pedri Yusuf Demir Joao Felix

FM 2021 Wonderkids Forvet - Genç Yetenek

Erling Haaland Jamal Musiala Evanilson

FM 2021 EN İYİ TÜRK WONDERKIDS LİSTESİ

Dünya çapında 140 ve üzeri potansiye sahip olan Türk Wonderkidler var. Bu en nitelikli geleceği parlak Türk wonderkids listesinde 14 oyuncu bulunuyor. Yabancı sınırı olan ligimizde mücadele ediyorsanız ve takımınıza düşük ücretlerle geleceği parlak Türk wonderkidleri transfer etmek istiyorsanız, bu listeyi kaçırmayın. Hazırsanız hemen başlayalım.

Naci Ünüvar Mert Müldür Atalay Babacan Ozan Kabak Ravil Tagir Erkan Süer Atakan Kesgin Yunus Akgün Orkun Kökçü Emrehan Gedikli Abdülkadir Ömür Erencan Yardımcı Arda Kızıldağ Güven Yalçın



