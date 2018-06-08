Eski Halini Sıkıcı Bulan Genç Kadın, Vücudunu Sanat Eserine Çevirmek İçin 10 Bin Dolar Harcadı
23 yaşındaki İngiliz genç, vücuduna yaptırdığı dövmeler ve geçirdiği pek çok işlem ile vücudunu bir sanat eserine çevirmeye çalıştı.
16 yaşındayken dövmelere karşı bağımlılık geliştiren Amber Luke isimli kadın, göz bebekleri dahil vücudunu dövmelerle kapladı ve yaptığı başka değişikliklerle vücudunu bir sanat eserine çevirmeyi başardı.
PİŞMAN DEĞİL
23 yaşındaki genç kadın 10 bin dolar harcayarak başka bir insana dönüşmesinden asla pişmanlık duymadığını söyledi.
"ESKİ HALİM SIKICIYDI"
Eski halini sade ve sıkıcı olarak bulan kadın, dilini bile bu amaçla ortadan iki ayırttı. Takma ismi Mavi Gözlü Beyaz Ejder olan kadın, Instagram'da binlerce takipçiye sahip. 50'den fazla dövmesi olan Amber, bağımlılığın ise gün geçtikçe arttığını söylüyor.
KÖR OLMA TEHLİKESİ ATLATTI
Gözlerine dövme yaptırırken kör olma tehlikesi atlatan, dilini kestirdiğinde bir hafta yemek yiyemeyen Amber, geçirdiği dönüşem ainnesi ve arkadaşlarının sonuna kadar destek verdiğini anlattı.
Amber, sırada dişlerini kestirip sivrilterek vampir dişlerine çevirtmek olduğunu söylerken kendisine dünyanın en modifiye insanı ünvnını alan ve kendisinden 40 adet daha fazla işlem geçiren Avustralyalı Ethan Bramle'ı örnek aldığını anlatıyor.
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eski hali daha da güzelmiş kendini neye çevirmiş malCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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beyinsizCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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dövmeler şaşırtmadı yakında elbisse yerine dövme giyecekler aman yapacaklar. . o dili kim kopardı. . mavi dövme olmamış. rüküşsün şekerim sınıfta kaldın. . yorum yaparken utandımCevap Yaz Yayından Kaldır
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İĞRENÇ BİR YARATIĞA DÖNÜŞMÜŞ :(Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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