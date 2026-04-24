Yapımı yılan hikayesine dönen Geminbeli Tüneli için bir kez daha tarih verildi

Sivas'ta Bayburt Grup tarafından yapımı üstlenilen Geminbeli Tüneli aradan geçen 13 yıla rağmen hala bitirilemezken, tünelin açılışı için yeni bir tarih verildi. Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, "Hava koşullarının biraz daha düzelmesiyle beraber Geminbeli Tünelimizi 4 Eylül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımına 2013 yılında başlandı. Bayburt Group tarafından inşası süren tünelin 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, aradan geçen 13 yıla rağmen hala tamamlanamadı. 8 farklı ulaştırma bakanının döneminde bitirilemeyen ve yapımı adeta yılan hikayesine dönen Geminbeli Tüneli, kış aylarında sürücülere zor anlar yaşattı. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel bölge halkını mağdur etti.

Geminbeli Tüneli için 7'nci kez tarih verildi

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, "İlimizde devam eden 35 adet projemiz bulunuyor. Bunlardan önem arz eden birkaç tanesi ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Geminbeli Tüneli'nde çalışmalarımıza 2 hafta önce başlandı. Tünel içerisinde şu anda eksik imalatlarımızı tamamlıyoruz. Yılın ikinci yarısında trafiğe açacağız inşallah. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Hava koşullarının biraz daha düzelmesiyle beraber Geminbeli Tünelimizi 4 Eylül'e yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu tarihte Sivas için de anlamlı bir açılış olacaktır" dedi. - SİVAS

