Erdoğan'dan gençlerle buluşmada sosyal medya açıklaması: Atılacak adım daha huzurlu hale getirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Organizasyon kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından da "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım" notuyla paylaşımında bulundu.

"ATILACAK ADIM GENÇLERİ DAHA HUZURLU HALE GETİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gençlerle gerçekleştirdiği buluşmanın özel anları da bugün yayınlandı. Bir hemşirelik öğrencisi tarafından sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya ile ilgili attığımız adım gençliğimizi daha huzurlu, rahat hale getirmek ve kendisini tamamen derslerine vermesini sağlamak içindir" dedi.

"DONANIMINIZI ARTIRMANIZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satır başlıkları şu şekilde:

"Hayata atıldığınızda inşallah ayrı başarıyı göstereceğinize enimin. Üniversite maratonunda elbette önceliğiniz derslerinizde başarılı olmanızdır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerde donanımınızı arttırmanız gerekiyor. Hayatınız bundan sonraki safhasında en hazırlıklı şekilde ona da başlayacağınızdan şüphem yok.

Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri bu bakımdan önemli bir imkandır. Sizlerden spordan teknolojiye, sosyal sorumluluklara kadar öğrenci kulüplerinde aktif şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızın belki de en güzel dönemlerini geçireceğiniz üniversite yıllarını ileride özlemle, hayırla yad etmek için her bir günü dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum.

"ASIL KAYNAKLARIMIZI SORGULAMADAN SİYASİ KİMLİK EDİNMEYİN"

Sizlerden istirhamım, asıl kaynaklarına girip araştırmadan, sorgulamadan, tefekkür etmeden bilhassa kendi medeniyet, kültür, tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük kısmı yalan veya saptırmaya kurulu olan mecralardaki fenomenlerin, kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Önce kendiniz olun. Kendinizin içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Fikri ve siyasi safınızın adını koyun. Bir diğer önemli husus yabancı dil eğitimine önem vermenizdir.

Artık bir yabancı dil dahi yeterli olmuyor. İkinci, üçüncü yabancı dil bilmek tercih sebebi haline geliyor. Meseleye bu açıdan baktığınızda yabancı dil öğrenmenizin size katkı sağlayacağını göreceksiniz. Hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden, bilgi kaynaklarından ne kadar çok yararlanırsanız üniversite eğitiminin bu yönünü o derece değerlendirmiş olursunuz.

"SİZLER MİLLETİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ"

Merhum Nurettin Topçu 'gençler geleceğin tohumudur' diyor. Sizler önce filize ardından görkemli çınarlara dönüşecek, kendinizle birlikte bu milletin geleceğini şekillendireceksiniz. Aileniz sizlerin en büyük destekçiniz olacaktır. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. 19 yıl önce ülkemizde 9 olan gençlik merkezi sayısını 376'ya, gençlik ofisi sayısını 223'e çıkardık.

Sayılarını 51'e yükselttiğimiz gençlik kamplarına 17 bin, STK gençlik kamplarına 6 bin genç katıldı. Lisanslı sporcu sayımız 10 milyon 200 bine, spor kulübü sayımız 19 bine yükseldi. Spor tesisi sayımız 3 bin 915'e çıkartarak her gencimizin erişimine ve kullanımına açtık.

"ÖĞRENCİLERE VERDİĞİMİZ DESTEKLERİ YILBAŞINDA YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ"

Ülkemize kazandırmak için kolları sıvadığımız modern stadyumlardan 32'sini tamamladık, 9'unun yapımına devam ediyoruz. 5 tanesi ihale aşamasında. Ülkemizin olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası müsabakalardaki başarısında böyle bir altyapı vardır.

Yüksek öğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için 650 liraya çıkardık. Yüksek lisans öğrencileri için aylık 1300 liraya çıkardık. Doktora öğrencileri için ise aylık 1950 liraya yükselttik. Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize verdiğimiz aylık beslenme yardımını 480 lira seviyesine çıkardık. İnşallah bu rakamları yılbaşında tekrar düzenleyeceğiz. Üniversite sayımızı 207'ye, akademik personel sayımızı 181 bine yükselterek yüksek öğrenime geçişteki tıkanıklığı ortadan kaldırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın cevapları şöyle:

"İnanın benim sosyal medyayla hiç işim yok. Ondan dolayı da çok rahatım. Benim tek derdim var, o gün programım nedir, o programa sabahtan itibaren dersime çalışmak. Çünkü sosyal medya inanın şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur. Ve şu anda toplumda ciddi manada yaralarımız varsa bunun arkasında sosyal medya vardır. Getirisi olumlu değil ama götürüsü çok ağır. Bu bakımdan diyorum ki derslerimize daha çok çalışalım. Bu sosyal medya belasından da mümkün oldukça sıyrılalım.

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN"

Sosyal medya kanunu konusunda hiç endişelenmeyin, çok rahat olun. Bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek. Bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak ve yarınlara baş hemşire olarak sizi görmek."

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