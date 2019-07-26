Elma sirkesinin faydaları nedir? Elma sirkesi neye iyi gelir?

Elma sirkesi halk tarafından her türlü derde deva olarak bilinir. Evde doğal yollarla kolay bir şekilde hazırlanabilen elma sirkesi, kolesterolü ve kan şekerini düşürür. Bakterileri öldüren sirke, dezenfekte aracı olarak da kullanılır. Kanser hücreleri üzerinde iyileştirici etkisi kanıtlanmıştır. Peki elma sirkesinin faydaları nedir? Elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi cilde faydaları nedir?

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NEDİR?

1- Bakterileri yok eder.

Yüzyıllardan beri bir dezenfekte aracı olarak kullanılan sirke bit, siğil, mantar, kulak enfeksiyonları gibi birçok sorunun giderilmesi için kullanıldı. Doğrudan etkisi araştırmalar ile kanıtlanmamış olsa da modern tıbbın temsilcilerinden Hipokrat, 2 bin yıl önce yara temizliği için sirkeyi tercih ediyordu.

2. Akne oluşumunu engeller, doğal bir cilt toniğidir.

Son zamanlarda cilt bakımı için oldukça sık kullanılan sirkenin en bilinen etkilerinden biri de suyla seyreltilmiş halde cilde uygulandığında sivilceleri ortadan kaldırması. Bu da bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi olmamakla birlikte birçok insanın başvurduğu ve olumlu sonuç aldıkları bir yöntem. Ayrıca genel olarak insanlar cilt temizliği için tonik olarak kullanıyor.

3. Kan şekerini düşürerek diyabetle savaşır.

Özellikle Tip 2 diyabet hastalarında sirkenin kan şekeri seviyesi için dengeleyici etkiye sahip olduğu yönünde görüşler vardır. Ama ilaç kullanan diyabet hastalarının elma sirkesi kullanmadan mutlaka doktorlarına başvurmaları gerekiyor.

4. Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.

Tokluk hissi sağlayan sirke günde 300 kaloriden daha az kalori tüketmenizi sağlıyor. Ayrıca göbek yağlarının azalmasını ve bel çevresinin incelmesinde yardımcı olduğu düşünülüyor. Tek başına bir etkisi olmasa da kilo vermek için hali hazırda bir diyet programı uygulayanlara yardımcı olabilir.

5. Kolesterolün düşürülmesini sağlıyor ve kalp rahatsızlıkları riskini düşürüyor.

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp ve damar hastalıklarını önlediği ya da ilerlemesini durduğu düşünülüyor. Yapılan deneylerin tamamı hayvanlar üzerinde olsa da kalp ve damar hastalıkları üzerinde sirkenin olumlu etkiler oluşturduğu düşünülüyor. Harvard'da yapılan bir araştırmada salatasının sosuna her zaman sirke ekleyen kadınların kalp hastalığı riskinin düşük olduğu anlaşılmıştır.

6. Kansere karşı olumlu etkiler oluşturur.

Yine kanıtlanmış olmamakla birlikte yapılan araştırmalar ve gözlemlerle elma sirkesinin kanser hücreleri üzerinde iyileştirici etkisi olduğu düşüncesi mevcuttur.

7. Migreni olanlara iyi gelir.

Yoğun baş ağrısına sebep olan migren atakları bazen saatlerce sürer. Elma sirkesi de birçok insan tarafından migren tedavisinde baş ağrılarını kesmek için kullanılıyor. Ama tabii ki hazırladığınız elma sirkesi karışımını düzenli kullanmalısınız. Migren tedavisinde oldukça etkili olan sirke kullanımındaki önemli nokta, böyle bir yöntemi uygulamadan önce vücudunuzda oluşabilecek diğer etkiler için mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğidir.

8. Vücudunuzun toksinlerden arındırılmasında etkilidir.

Sirke vücudunuzun pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur, bağırsak hareketliliğini sağlar ve doğrudan karaciğere etki ettiğinden yağın yakılmasına yardım eder. Öyle ki; bir bardak içme suyuna bir çay kaşığı elma sirkesi karıştırıp içtikten sonra aşırı rahatlayacağınızı göreceksiniz.

9. Saçlarınız canlanarak daha parlak olmasını sağlar.

Elma sirkesi, saçlarınızın ve saç diplerinizin temizlemesine yardımcı olur ve aynı zamanda saçlarınızın canlanarak daha parlak olmasını sağlar. Saç diplerinizin ölü hücrelerden de arınmasına yardımcı olur, saçın pH dengesini düzenler. Ayrıca saçların daha hızlı uzamasını, daha yumuşak olmasını ve saç kepeğinin azalmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.

10. Dişlerin beyazlamasını sağlar.

Elma sirkesi, dişlerinize sürüp duruladığınızda ve bunu düzenli olarak tekrarladığınızda dişlerinizdeki çay, kahve ve sigara lekelerini azaltır. Böylelikle işlerinizin daha beyaz görünmesini sağlar.

11. Reflü rahatsızlığına iyi gelir.

Elma sirkesi mide asit dengesini sağlayacağı, pH seviyesini dengeleyeceği için reflü problemi olanlara iyi gelir.

12. Vücudun pH dengesini düzenler.

Vücudunuzun sağlıklı olabilmesi ve vücut fonksiyonlarınızın sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli olan pH dengesinin korunması gerekir. Vücudun sağlıklı olması için pH 7.4 dengesinde olmalıdır. Elma sirkesi de bunu korumaya yardımcı olur.

13. Güneş yanıklarını ve cilt tahrişlerini iyileştirir.

Elma sirkesinin bir diğer faydası, güneşten yanmış cildi rahatlatma ve yatıştırma özelliği bulunmasıdır.

14. Meyve ve sebzeleri mikroorganizmalardan arındırmasını sağlar.

Meyve ve sebzeleri sirkeyle yıkamak iyice dezenfekte edilmesini sağlıyor. Bunun için önerilen miktar ise 3 bardak suya 1 bardak sirke koyularak hazırlanan karışımda meyve ve sebzelerin yıkanmasıdır.

15. Gıdaların kısa sürede bozulmasını engeller.

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez ama bunların arasında en önemlilerinden sayılabilecek gıdaların kısa sürede bozulmasını önlemesidir.

16.Boğaz ağrısını geçirir.

Yarım fincan ılık suyun için katılan bir çorba kaşığı elma sirkesi, boğaz ağrısına çok iyi gelir. Bu karışımı gargara olarak kullandığımızda boğazdaki bakterilerin yok edilmesini sağlar. Diğer taraftan bu karışım sinüsleri de rahatlatır.

17. Ağız kokusunu engeller.

Elma sirkesi ile gargara yapmak, ağızdaki bakterileri öldürerek ağız kokusu oluşmasını engeller. Ağız kokusunda kurtulmak için bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz yeterli gelecektir.

18. Ayak kokusunu yok eder.

Ayak kokusunu yok etmek için, elma sirkesine batırılan pamuk ile ayaklarınızı silmeniz yeterli gelecektir.

19. Ter kokusunu engeller.

Koltukaltında oluşan ter kokusundan kurtulmak için elma sirkesi doğal bir çözümdür. Bir pamuk üzerine damlatılan birkaç damla elma sirkesi ile koltuk altlarınızı silerek ter kokusundan kurtulabilirsiniz.

20. Yorgunluğa faydası vardır.

Elma sirkesi ile el ve ayaklara yapılan masajın rahatlatıcı etkisi vardır. Bu şekilde yaptığınız bir masaj, el ve ayaklarınızdaki yorgunluğu gidererek sizi rahatlatır.

21. Morlukları azaltır.

Elma sirkesi vücuttaki morluklara iyi geldiği için, morlukların azalmasına yardımcı olur.

22. Soğuk algınlığını azaltır.

Yüksek malik asit içeren elma sirkesi, bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarında enfeksiyonların önlenmesine katkı sağlar.

23. Kaşıntı gidermeye yardımcıdır.

Böcek ısırığı sonucunda oluşan kaşıntıların giderilmesi için elma sirkesi kullanılır. Bu şekilde kaşıntıyı gideren elma sirkesi, rahatlamanızı sağlar.

24. Hıçkırık geçiricidir.

Hıçkırığınızı elma sirkesi ile ortadan kaldırabilirsiniz. Hıçkırık anında bir çay kaşığı elma sirkesi içerek acımtırak tadı sayesinde boğazdaki sinirleri uyarır ve hıçkırığınızı geçirir.

25. Uykusuzluk sorununu ortadan kaldırır.

Elma sirkesi, karın şişkinliği ve hazımsızlığa iyi geldiği için bu sebeplerden kaynaklanan uyku problemlerini de önlemiş olur. Bunun için bir bardak su içine bir çay kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı bal katılarak yatmadan yarım saat önce içmeniz yeterli gelecektir.

26. Ev temizliğinde kullanılır.

Elma sirkesi, ev temizliğinizde kullanabileceğiniz önemli bir malzemedir. Yarım çay bardağı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırarak kullanırsanız yüzeylerde leke bırakmadığı gibi pırıl pırıl olmasını sağlar. Bu karışımı, mutfak yüzeyleri, fırın, pencere ve cam temizliği için kullanabilirsiniz.

27. Oda kokusunu giderir.

Elma sirkesinin sigara gibi kötü kokuları yok etme özelliği mevcuttur. Bu etkisinden faydalanabilmek için bir kase içine konulan elma sirkesi, odanın bir köşesine yerleştirilir ve bekletilir. Zamanla kötü kokuların ortadan kalktığını göreceksiniz.

ELMA SİRKESİ NASIL TÜKETİRSEK FAYDALI OLUR?

Elma sirkesi faydalı olması için günde iki kez tüketilmesi gerekir. Bunun için bir bardak suyun içine iki yemek kaşığı elma sirkesi koyup karıştırarak hazırlanan karışımı, sabah kahvaltı öncesi ve akşam yatmadan önce içmelisiniz. Eğer elma sirkesi tadı rahatsız ederse bu karışım içine bal ekleyebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ İLE KİLO VERİLİR Mİ?

Elma sirkesinin faydaları araştırılırken en çok merak edilen soru elma sirkesi ile kilo verilip verilmediğidir. Zayıflamak için elma sirkesi formülünü kullanmak istiyorsanız gün boyu içebileceğiniz bir karışım oluşturmanız gerekmektedir. Bu kolay karışım, bir bardak suyun içine bir çay kaşığı elma sirkesi koyarak oluşturulur. Yapılan bir araştırma sonucunda, elma sirkesi içinde bulunan asetik asit tüketenlerin vücut ağırlığı ile birlikte bel ve karın çevresindeki yağların azaldığı tespit edilmiştir. Zayıflamak isteyenler yemeklere ve salatalara elma sirkesi ekleyerek tüketebilir.

ELMA SİRKESİ İLE SAÇ BAKIMI YAPILIR MI? ELMA SİRKESİYLE SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Elma sirkesinin saça parlaklık verdiğini faydalarının içinde söylemiştik. Bunun için yapmanız gereken şey, yarım yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suyun içine koyarak bir karışım hazırlamak. Bu karışımı, saçlarını şampuanladıktan sonra durulama suyuna ekledikten sonra saçlarınızın zamanla parladığına şahit olacaksınız. Ama bu tarifi haftada en az iki kez yapmaya devam etmeniz gerekiyor.

Elma sirkesinin saça diğer bir faydası da kepeği yok etmesidir. Kepek sorunu için bir bardak suya, bu sefer bir veya iki yemek kaşığı elma sirkesi, bir bardak su ile karıştırılıp şampuanlama sonrasında durulamada kullanılmasıdır. Bir diğer yöntem ise şöyle; boş bir sprey şişesi içine birebir ölçüde elma sirkesi ve su konularak karıştırılmasıdır. Bu karışımı saçlarımıza püskürtüp bu şekilde bir saat bekletmeniz, daha sonrasında da yıkamanız gerekmektedir. Bu şekilde zamanla saçtaki kepeklerden kurtulmuş olacaksınız.