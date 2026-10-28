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Alibey Barajı’nda "kritik seviye" alarmı! Belediye'den vatandaşlara uyarı

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Alibey Barajı’nda 'kritik seviye' alarmı! Belediye'den vatandaşlara uyarı
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İstanbul’da son haftalarda etkili olan sağanağın ardından Alibey Barajı’nın doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığını açıklayan Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşları uyardı. Baraj doluluğu, 14-15 Ekim yağışlarından önce yüzde 34,44'ken yüzde 77'nin üzerine çıktı. Fazla suyun Alibeyköy Deresi’ne kontrollü olarak bırakılmasının planlandığı belirtilirken, vatandaşlardan dere yatağına yaklaşmamaları istendi.

  • Eyüpsultan'daki Alibey Barajı'nda doluluk oranı 14-15 Ekim yağışları öncesinde yüzde 34,44 iken yağışların ardından yüzde 77,29'a yükseldi; İSKİ'nin 28 Ekim verilerine göre oran yüzde 72,6 olarak ölçüldü.
  • Eyüpsultan Belediyesi, barajdaki fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü şekilde tahliye edilmesinin planlandığını ve dere yatağı ile çevresinde bulunulmaması gerektiğini duyurdu.
  • İSKİ'nin 28 Ekim verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 53,71 olurken, en yüksek oran yüzde 89,42 ile Darlık Barajı'nda kaydedildi.

Eyüpsultan’daki Alibey Barajı’nda su seviyesi yağışlarla hızla yükseldi. Belediye, olası tahliye öncesinde dere çevresinde bulunanlara can ve mal güvenliği uyarısında bulundu.

“DERE YATAĞINA YAKLAŞMAYIN”

Eyüpsultan Belediyesi’nin açıklamasında, Alibey Barajı’ndaki doluluk oranının “kritik seviyeye ulaştığı” belirtildi. Barajdaki fazla suyun Alibeyköy Deresi’ne kontrollü şekilde tahliye edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, dere yatağı ve çevresinde yaşayan, çalışan ya da bölgeden geçen vatandaşların dikkatli olması istendi. Yetkililer, can ve mal güvenliğinin korunması için dere yatağı ve çevresinde bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

DOLULUK YÜZDE 34'TEN YÜZDE 77'YE ÇIKTI

14-15 Ekim’deki yağışlardan önce yüzde 34,44 olan Alibey Barajı’nın doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 77,29'a yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 28 Ekim verilerine göre barajın doluluk oranı yüzde 72,6 olarak ölçüldü. Oranın son 2 gündür yüzde 72,5 ile 73 arasında seyrettiği belirtildi.

Alibeyköy Deresi, Arnavutköy ve Sultangazi sınırlarından geçerek Kağıthane Deresi ile birleşiyor ve Haliç’e dökülüyor.

İSTANBUL’U SAĞANAK VURMUŞTU

İstanbul’da 14-15 Ekim’de etkili olan sağanak, başta Sarıyer ve Eyüpsultan olmak üzere birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde iş yerleri ve araçlar zarar görmüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağışın son 83 yılın en yüksekleri arasında olduğunu, bazı bölgelerde metrekareye 273 kilogram yağış düştüğünü açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Beykoz’da metrekareye 277,1 kilogram yağış ölçmüştü.

BARAJLARDA GENEL DOLULUK YÜZDE 53,71

İSKİ’nin 28 Ekim verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 53,71 oldu. En yüksek doluluk oranı yüzde 89,42 ile Darlık Barajı’nda ölçülürken, Ömerli Barajı’nı yüzde 77,47 ve Alibey Barajı’nı yüzde 72,6 izledi.

Bazı barajlarda ise doluluk oranı oldukça düşük seviyede kaldı. Pabuçdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2,91, Kazandere Barajı’nda yüzde 4,73 olarak kaydedildi. Büyükçekmece’de yüzde 31,19, Sazlıdere’de yüzde 32,83, Terkos’ta yüzde 37,3 ve Istrancalar’da yüzde 45,82 doluluk ölçüldü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

43 senelik bir baraj...%72 su doluluk oranında tehlikeli duruma gelmesi barajın tehlike arzeder duruma gelmesi endişe verici olması çok düşündürücü bir durum...acaba güçlendirme çalışması es mi? geçildi....

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Haber YorumlarıKayıp KİTAP:

Sadece %70 dolu olan barajda nasıl su bırakılıyor anlamadım? Barajda sıkıntı mı var? Seviye %90 larda olsa anlardık ama araştırılması gereken bir durum

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