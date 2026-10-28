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Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

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Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
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Bir genç, düzenli beslenme ve sporla yalnızca 6 ayda yaşadığı fiziksel değişimi paylaştı. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını yan yana getiren gencin vücudundaki değişim dikkat çekti.

Fiziksel görünümünü değiştirmek isteyen genç, düzenli beslenme ve sporla geçirdiği 6 aylık sürecin sonuçlarını paylaştı. İlk fotoğrafında daha az belirgin kas yapısına sahip olduğu görülen gencin, ikinci fotoğrafında özellikle omuz, kol ve karın kaslarındaki değişim dikkat çekti.

ÖNCESİ VE SONRASI FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Genç adamın paylaştığı iki fotoğraf, 6 aylık süreçte yaşadığı fiziksel değişimi gözler önüne serdi. İkinci karede daha belirgin kas yapısına ve daha düşük yağ oranına işaret eden bir görünüm ortaya çıktı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Bilmesek olmazdı ne kadar önemli bir haber ama

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