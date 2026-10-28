İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi

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İsrail'de oy sayımı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonrası kurulacak hükümete ilişkin planları gündeme geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Başkanı, Netanyahu'yu muhalefetle rotasyon esasına dayalı bir ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlamaya hazırlanıyor.

Trump'ın bu hamleyle, İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesinin önünü açmayı hedeflediği ileri sürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİ DESTEĞİN KARŞILIĞINI İSTEYECEK

ABD'li kaynaklar, Trump'ın seçimlerden önce Netanyahu'ya verdiği desteğin karşılığını talep etmekten vazgeçmeyeceğini belirtti.

Trump'ın kurulacak hükümetin yapısında söz sahibi olmak istediği ve özellikle aşırı sağcı isimlerin kabinede bulunmasına karşı çıktığı aktarıldı.

İKİ BAKANI HÜKÜMETTE İSTEMİYOR

Haberde Trump'ın, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yeni hükümete dahil edilmesini engellemek için elindeki tüm imkanları kullanacağı öne sürüldü.

ABD'li kaynaklar, Washington yönetiminin Ben-Gvir'in yer aldığı bir hükümeti seçenek olarak görmediğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail basınında yer alan haberde, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgedeki Arap ülkelerinin Netanyahu'nun başbakanlığındaki İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini açıkça ifade ettikleri hatırlatıldı.

Trump'ın gündeme getirdiği belirtilen rotasyonlu ulusal birlik hükümeti formülünün, bölge ülkeleriyle normalleşme sürecindeki siyasi engelleri aşmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

İSRAİL'DE OYLARIN YÜZDE 76,8'İ SAYILDI

Öte yandan İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor.

Oyların yüzde 76,8'inin sayıldığı mevcut tabloya göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun 54, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun 47, Arap partilerinin ise 19 sandalye kazanması öngörülüyor.

120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

HİÇBİR BLOK TEK BAŞINA ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMIYOR

Mevcut sonuçlara göre Netanyahu'nun bloğu hükümet kurmak için gereken çoğunluğun 7, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 14 sandalye gerisinde bulunuyor.

Arap partilerinin 19 sandalyeye ulaşması, seçim sonrasında kurulabilecek koalisyonlarda bu partilerin desteğini önemli hale getiriyor.

İsrail basını, oy sayımının tamamlanmasının ardından partilerin sandalye sayılarının değişebileceğine dikkat çekiyor.

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Kaynak: AA