Eliz Sakuçoğlu'na Ehliyet Sorulunca Gazı Kökleyip Kaçmaya Başladı

OLMADI:

Abicim sen hayatında tabi anca bir iki araba alcak parayı kazanabildiğin için mantıklı da, sanatçılar gecede o arabanın parasını alıyor; öbür taraftan büyük şirketlerin patronları araba almıyor yıllık, aylık kiralıyor; hem gider gösteriyor, hem bakımdı, vizeydi uğraşmıyor . . . Senin bu dediğin sadece garibana söker, çalışmaz