Eliz Sakuçoğlu'na Ehliyet Sorulunca Gazı Kökleyip Kaçmaya Başladı

onemlımı carparak bırının canına kıysada paran varsa sorun yok adam polıse carpıp olduruyor serbest kalıyor bu ulkede
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İki hafta önce Etiler'deki bir polis çevirmesinde, 55 promil alkollü olduğu için ehliyetini kaptırdığı iddia edilen Eliz Sakuçoğlu, direksiyon başında görüntülendi.
EHLİYET SORUSUNU DUYUNCA HEMEN KAÇTI
Bebek trafiğinde seyrederken gazetecileri fark eden modacı, panikledi. Sakuçoğlu, muhabirlerin "Aracınızı ehliyetsiz mi kullanıyorsunuz?" sorusu üzerine, otomobilinin camını kapatıp, gaza bastı.