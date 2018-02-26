Eliz Sakuçoğlu'na Ehliyet Sorulunca Gazı Kökleyip Kaçmaya Başladı

Eliz Sakuçoğlu'na Ehliyet Sorulunca Gazı Kökleyip Kaçmaya Başladı

Sosyal medyada verdiği ateşli pozlarla gündemden düşmeyen ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, "Ehliyetiniz var mı?" sorusunu duyunca kaçtı.

İki hafta önce Etiler'deki bir polis çevirmesinde, 55 promil alkollü olduğu için ehliyetini kaptırdığı iddia edilen Eliz Sakuçoğlu, direksiyon başında görüntülendi.

EHLİYET SORUSUNU DUYUNCA HEMEN KAÇTI

Bebek trafiğinde seyrederken gazetecileri fark eden modacı, panikledi. Sakuçoğlu, muhabirlerin "Aracınızı ehliyetsiz mi kullanıyorsunuz?" sorusu üzerine, otomobilinin camını kapatıp, gaza bastı.

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YORUMLAR (12)

  • CAN:
    onemlımı carparak bırının canına kıysada paran varsa sorun yok adam polıse carpıp olduruyor serbest kalıyor bu ulkede
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  • ÜNAL ÖZER:
    bazılarını sanatçı olmamasına rağmen yönetmen odasından geçip rol kapar ünlü olur olmadı soyunur, bu da trafik şube de bayağı oyalanmış ehliyet almak için
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  • İRONİK:
    ehliyete el koysan ne olur. arabayı da bağlayacaksın bak ne güzel olur. ehliyetini tekrar aldığında ver arabayı. olay böyle çözülür
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    OLMADI: Abicim sen hayatında tabi anca bir iki araba alcak parayı kazanabildiğin için mantıklı da, sanatçılar gecede o arabanın parasını alıyor; öbür taraftan büyük şirketlerin patronları araba almıyor yıllık, aylık kiralıyor; hem gider gösteriyor, hem bakımdı, vizeydi uğraşmıyor . . . Senin bu dediğin sadece garibana söker, çalışmaz
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  • AH HAYAT AH KOCA YALAN DÜNYA:
    Kimi torpille akraba ve tanıdığı sayesinde ünlü oluyor normel kişide uğraşsın dursun gircem diye Ehliyet yoksa bana ne bu kadar hayat steresi varken bu mu şimdi uğraşılcak şey herkesin tuzu kuru bize ne bu haberden
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