Rektör kardeşinden tartışma yaratan "kadro" paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Güncelleme:
Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış'ın sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen paylaşım büyük tartışma yarattı. Üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanının kendisi için olduğunu belirten Alkış, "Üniversitede klimalı odam hazır; ilan prosedür, çatlayın" ifadelerini kullandı.

  • Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin 17 Kasım'da açtığı büro personeli kadrosunun kendisi için hazırlandığını Facebook paylaşımında belirtti.
  • Abdullah Alkış, Aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak rektör abisine bağlı çalışmaya başlayacağını iddia etti.
  • Aynı ilanda yer alan teknisyen kadrosunun aile dostlarının yakını için açıldığını Abdullah Alkış paylaşımında yazdı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanının kendisi için olduğunu Facebook hesabından açık açık itiraf etti.

"O NAMUZSUZLARA DERS VERME SIRASI GELDİ"

"Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz" diyen Alkış, "Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi" ifadelerini kullandı.

Üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışmasının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Abdullah Alkış, bir kişilik büro personeli kadrosuna başvurular devam ederken kadronun kendisi için açıldığını ve aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak rektör abisine bağlı çalışmaya başlayacağını iddia etti.

KADRONUN KENDİSİ İÇİN AÇILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Oda TV'den Oğuz Ok'un haberine göre; Rektör Alkış, üniversitede 17 Kasım'da açılan 4/B sözleşmeli büro personeli kadrosunun yayınlanmasından bir gün sonra, kadronun kendisi için açıldığını öne sürdü. Rektörün kardeşi, tüm bunları kişisel Facebook hesabından 18 Kasım'da yaptığı paylaşımla itiraf etti.

"KADRO BENİM İÇİN HAZIRLANDI"

Abdullah Alkış, kendisi için özel oda ve bilgisayar dahi hazırlandığını, işe alım sürecinde "prosedür" gereği ilan açıldığını, ancak aslında tüm planlamanın çok önceden yapıldığını söyledi. Abdullah Alkış'ın, 12 gün önce 18 Kasım Salı günü Facebook'tan yaptığı paylaşım şöyle: "Beni seven dostlarıma Facebook'umda ekli tüm arkadaşlarıma duyurulur!!! Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı. Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedürdür, sıkıntı yok. Dualarınızı, tebriklerinizi şimdiden arayıp iletebilirsiniz, kabul ederim. Yakında üniversite konukevinde geçici olarak yaptığım görevden ayrılıyorum. Aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak, doğrudan rektör abime bağlı şekilde görevime başlıyorum. Bu sefer hiçbir sorun yaşanmayacak inşallah.

HAKARETLER SAVURDU

2023'te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığımda kıskançlığından çatlayan, karakter yoksunu şikayetçi namussuz mahluklar yüzünden kadrom iptal olduğunda en çok üzülen rektör abimdi. Bana 'Abdullah ben bu üniversitenin rektörüyüm, seni bu üniversiteden kimse koparamaz. Personel başkanıyla oturduk planladık, bir süre seni konukevinde asgari ücretle çalıştıracağım. Sen biraz sabret, bu sefer seni direkt rektörlüğe büro personeli olarak alacağım, merak etme' demişti. Abim sözünde durur, dediğini de aynen yaptı. O şikayet eden namussuzlar oturup yansın haline.

"BU ÜNİVERSİTENİN GERÇEK SAHİBİ BİZİZ"

Şimdi çok şükür direkt abime bağlı çalışacağım. Aralıkta büro personeli olarak göreve başladığım gün, o şikayetçi tayfayı sinirden kudurtup çatlatma günüm olacak. Rektör abime ve bana şikayetlerle bulaşmaya kalkanlara, bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi. Aralık ayında atamam yapılıp yeni görev yerime geçtiğimde, tüm dostlarımı ve arkadaşlarımı büromda çayımı, kahvemi içmeye beklerim."

AKRABALARI İÇİN DE KADRO AÇILMIŞ

Abdullah Alkış, paylaşımında kendisi için açılan büro personeli kadrosunu açıklamasının yanı sıra aynı ilanda yer alan teknisyen kadrosunun da aile dostlarının yakını için açıldığını yazdı. Paylaşımının devamında Alkış, şöyle yazdı: Benim büro personeli kadrom haricinde, ilanda bir güvenlik görevlisi ve bir teknisyen kadrosu da var. Teknisyen kadrosu, abimin çok sevdiği bir dostunun yakını için açıldı. O kadroya da başvuramazsınız. oraya heves etmeyin. Başvursanız da boşuna, şartları size uymaz, kazanamazsınız, boşuna uğraşmayın. Ama güvenlik görevlisi kadrosu müsait; ön lisans mezunu olan, KPSS P93 puanı en az 70 olan ve bizden yana nasibi olan tüm dostlarım bu kadroya başvurabilir. Şartları tutup da gerçekten ihtiyacı olan dostlarım girer inşallah. Başvuru için son tarih 1 Aralık, unutmayın. İlanı ve ilan linkini aşağıya bırakıyorum, detayları oradan okuyun. Aklınıza takılan bir şey olursa beni ararsınız, gereken yönlendirmeyi yaparım. Hadi bana eyvallah.

AKADEMİSYEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Üniversitede görev yaparken görevine mahkeme kararlarına rağmen iki defa son verilen akademisyen Ahmet Selçuk Bayburtlu, konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bayburtlu, "Rektör hukuk, kanun tanımıyor. Üniversiteyi kendisinin çiftliği haline getirmiş. Sayıştay raporlarında da otaya çıktığı üzere üniversitede her türlü yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırmacılık, kişiye özel adrese teslim ilanlarla Şırnak Üniversitesi'nin Türkiye'nin en başarısız ve en kötü yönetilen üniversitesi haline geldiği ÜNİAR araştırma sonuçlarında tespit edildi. İlan süresi bitmeden Rektörün kardeşinin 'İlan benim için açıldı, Aralık ayında ziyaretime beklerim' demesi rektörün kardeşini istihdam etmek için suç işlediğini açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBabayaro:

bu hükümet döneminde ilanların prosedür olduğunu işe alınacak adamın zaten önceden belli olduğunu bilmeyen var mı

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Tabi canıım öncekiler de hep adalet hep riyakat vardı değil mi.hep işe ehlini secerlerdi hiç torpil olmazdı .Bu ülkenin kuruluşundan beri hepsi aynıdır adam kayırımak adamını kayırmak bu milletin ruhunda var hangisi gelirse gelsin aynı bo...lacivertidir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTürk:

yazık ilk defa klima görmuş :)))))))))))))))))

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

akıllı biri olsaydı hiç paylaşım yapmaz, sessiz sedasız malı götürürdü..

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıD:

niyetin ne paylaşım yaparak abine zarar vermek mi.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

hiç şikayet etmenin anlamı yok bizler seçtik bizler kendimize layık gördük bunlarda seçimimizin ne kadar doğru olup olmadığını gösteren sadece bir zerresi.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
