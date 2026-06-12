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Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
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Sadettin Saran, daha önce kaza yaptığı lüks otomobilini 13 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı. Aracın kendi adıyla ilana konulması ve 3 milyon TL'yi aşan hasar kaydının bulunması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, daha önce kaza yaptığı lüks otomobilini satışa çıkardı. Aracın satış ilanında belirlenen fiyatın 13 milyon 250 bin TL olduğu belirtildi.

KENDİ ADIYLA İLAN VERDİ

Saran'ın aracı kendi adıyla satışa çıkarması dikkat çekti. Yüksek fiyatlı araçların çoğunlukla galeriler veya vekiller aracılığıyla satışa sunulduğu bilinirken, ilanın doğrudan Sadettin Saran adına açılması ilgi uyandırdı.

HASAR KAYDI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Satışa çıkarılan araçla ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise hasar kaydı oldu. Aracın 3 milyon TL'nin üzerinde hasar kaydının bulunduğu ifade edildi. Lüks otomobilin geçmişte karıştığı kazanın ardından satışa çıkarılması otomobil tutkunlarının da ilgisini çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRaşan Karaduman:

kaza yapmış arabayı bu fiyattan satmak çok garip yani ne mal mı var biz ?? atatürk bu dönemleri görüyo muydu acaba böyle saçma şeyleri yapan insanlar var diye

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Haber YorumlarıMustafa Nafiz Alagöz:

Hasar kaydı var ama yine de güzel fiyat koymuş, eski başkanın aracı tabi ki bu değerini koruyo

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Haber YorumlarıMehmet Gökçe Hilaly:

3 milyon liralık hasar var hala bu fiyattan satıyo ya ?? insanlar hiç ders almıyo mu böyle şeyleri görerek ???>?

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