Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Tayland Veliaht Prensesi Bajrakitiyabha, 2022 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından girdiği komadan çıkamadı. Üç yılı aşkın süredir tedavi gören prenses, 47 yaşında yaşamını yitirdi.

KRALİYET AİLESİ ACI HABERİ DUYURDU

Tayland Kraliyet Ailesi Ofisi, yazılı bir açıklamayla Veliaht Prensesi Bajrakitiyabha'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Aralık 2022'de kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini kaybeden ve o tarihten bu yana tedavi altında bulunan prensesin yaşamını yitirdiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU SON DÖNEMDE KÖTÜLEŞTİ

Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, prensesin 21 Mayıs'ta bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun ağırlaştığı ifade edildi.

Düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele ettiği belirtilen Bajrakitiyabha'nın sağlık durumunun giderek kötüleştiği kaydedildi. Prensesin dün yerel saatle 19.48'de 47 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

KRALİYET TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kraliyet yetkilileri, Prenses Bajrakitiyabha için geleneklere uygun cenaze törenleri düzenleneceğini bildirdi. Prensesin naaşının, başkent Bangkok'taki Büyük Saray Kompleksi içerisinde yer alan Piman Rattaya Taht Salonu'na nakledileceği belirtildi.

TAYLAND MONARŞİSİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yedi çocuğunun en büyüğü olan Bajrakitiyabha, 7 Aralık 1978'de dünyaya geldi. Prenses, Aralık 2022'de köpeklerini eğittiği sırada bilincini kaybetmiş, doktorlar olayın kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklandığını açıklamıştı.

Üç yılı aşkın süredir komada tedavi gören Bajrakitiyabha, Tayland monarşisinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyordu.