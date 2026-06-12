Haberler

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği Dünya Kupası açılış maçında tribünlerdeki renkli görüntüler ve taraftarların oluşturduğu atmosfer dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksika, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Mücadelede iki takım da kırmızı kart görürken, Meksika maçı 10 kişi, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı.

TRİBÜNLERDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan stadyumda tribünler tamamen dolarken, Meksikalı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Maç boyunca coşkulu tezahüratlar yapan taraftarlar, renkli kıyafetleri ve oluşturdukları atmosferle dikkat çekti.

TARAFTAR GÖRÜNTÜLERİ İLGİ ÇEKTİ

Dünya Kupası'nın ilk gününde tribünlerden yansıyan görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Özellikle Meksikalı taraftarların maç öncesi ve sırasında verdiği görüntüler, karşılaşmanın öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMürsel Fidan:

Güzel görüntüler çıkmış gerçekten taraftarlar harika atmosfer oluşturmuş. Futbolun bu yanı çok güzel insanlar bir araya geliyor ve birlik oluyor. Zaman zaman bu tür etkinlikler toplumu biraz dinlendirir ve eğlendirir. Tabi maçın kalitesi de önemli ama tribün kültürü olmasa futbol sıkıcı olurdu herhalde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahir Yeşiloğlu:

vay canına bu kadar kalabalık olması normal mi tribünler nasıl dayanıyo bu insanların ağırlığına acaba yetkililer bunu kontrol ediyo mu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Yılmaz:

eskiden böyle değildi yahu tribünler hep sakin geçerdi şimdi herkes çılgın gibi atlıyo zıplıyo bu da mı ilerleme diye soruyorum ben ama ne bileyim futbola da zamanı geçti herhalde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş

Zirveden çarpıcı detay! Kılıçdaroğlu o haberi alınca küplere binmiş
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay! Ortalık karıştı
Rusya'da saldırıya uğrayan tanker İçin İstanbul Boğazı kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini durduran olay
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Ve bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Hiçbiri kurtarılamadı
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş