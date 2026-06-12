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Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
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Beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri ve haksız fiyat artışlarına yol açtıkları iddiasıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken, 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

  • Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı gerekçesiyle 8 ilde eş zamanlı adli operasyon düzenlendi.
  • Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atandı.
  • 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU ATANDI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım da şirketlere yönelik oldu. Bakan Gürlek, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atandığını duyurdu.

Denetim kayyumu atanan şirketler şöyle:

  • Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
  • Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi
  • Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi
  • Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  • Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi
  • Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
  • Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  • Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi
  • Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)

32 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturmada, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonun, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen ve piyasa düzenini bozmaya yönelik girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Gürlek açıklamasında, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür etti.

Operasyona ilişkin şüpheli listesi şöyle:

  • Tolga Gündüz – Banvit CEO
  • Emre Karabatak – Banvit Muh. Müd.
  • Levent Aytimur – Banvit Finans Yön.
  • Mustafa Fahrettin Aksoy – Akpiliç Yön. Kur. Başkanı
  • Bahattin Bak – Bakpiliç Şirket Ortağı
  • Seyfi Sedat Demirci – Bakpiliç Muh. Müd.
  • Galip Yeşilbaş – Aspiliç Yön. Kur. Başkanı
  • Arif Yakup Kaplan – Aspiliç Genel Md. Yrd.
  • Onur Özkul – Bupiliç Yön. Kurulu Üyesi
  • Mustafa Baramuk – Bupiliç Finansman Yönt.
  • Hüseyin Durmaz – Bupiliç Muhs. Müd.
  • Mehmet Aydın – Erpiliç Müdür Yardımcısı
  • Musa Erkal – Erpiliç Muh. Müd.
  • Mustafa Ericek – Erpiliç Yön. Kur. Bşk. V.
  • Nihat Özbey – Gedik Pazarlama Müdürü
  • Hüsniye Kara – Gedik Finansman Yönt.
  • Özer Usta – Hastavuk Genel Müdür
  • Özgür Yılmaz – Hastavuk Yönt. Başk. V.
  • Özer Matlı – Keskinoğlu Yön. Kur. Üyesi
  • Pınar Kap – Keskinoğlu Muh. Müd.
  • Başak Kılıç – Şenpiliç Muh. Müd.
  • Zeynep Çiçek – Şenpiliç Finansman Yön.
  • Batuhan Tiryakioğlu – Orvital Yön. Kur. Başkanı
  • Özkan Gültekin – Orvital Yönetici
  • İsmail Hakkı Aydın – Aypi Yön. Kur. Üyesi
  • Ergun Abalıoğlu – Lezita Yön. Kur. Üye
  • Muammer Harmancı – Lezita Genel Md. Yrd.
  • Musa Örsan Dursun – Lezita Finansman Yönt.
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıİbrahim Yakar:

Ben Adana da yaşıyorum böyle bir sorun yok hatta diyorum ki tavuk eti aşırı ucu adamlar bu gidişle iş yerlerini kapatacaklar

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Haber YorumlarıMurat Gündüz:

Bir gir pir girdi. Bozulmazssa orataılı dagıtacak.

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Haber YorumlarıÖzgül Tenor:

kadın girişimcilerin hiçbiri bu operasyonlarda gözaltına alınmadığı bile gösteriyo erkek patronlar ne kadar rahat hareket ediyo

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Haber Yorumlarıömer kılıç:

OKUDUĞUN MEKTEBİN

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Haber YorumlarıAysun Işık:

avrupa da böyle operasyonlardan sonra insanlar ucuz yiyebiliyo biz ne zaman o noktaya gelicez

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