Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU ATANDI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım da şirketlere yönelik oldu. Bakan Gürlek, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atandığını duyurdu.

Denetim kayyumu atanan şirketler şöyle:

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)

32 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturmada, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonun, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen ve piyasa düzenini bozmaya yönelik girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Gürlek açıklamasında, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür etti.

Operasyona ilişkin şüpheli listesi şöyle:

Tolga Gündüz – Banvit CEO

Emre Karabatak – Banvit Muh. Müd.

Levent Aytimur – Banvit Finans Yön.

Mustafa Fahrettin Aksoy – Akpiliç Yön. Kur. Başkanı

Bahattin Bak – Bakpiliç Şirket Ortağı

Seyfi Sedat Demirci – Bakpiliç Muh. Müd.

Galip Yeşilbaş – Aspiliç Yön. Kur. Başkanı

Arif Yakup Kaplan – Aspiliç Genel Md. Yrd.

Onur Özkul – Bupiliç Yön. Kurulu Üyesi

Mustafa Baramuk – Bupiliç Finansman Yönt.

Hüseyin Durmaz – Bupiliç Muhs. Müd.

Mehmet Aydın – Erpiliç Müdür Yardımcısı

Musa Erkal – Erpiliç Muh. Müd.

Mustafa Ericek – Erpiliç Yön. Kur. Bşk. V.

Nihat Özbey – Gedik Pazarlama Müdürü

Hüsniye Kara – Gedik Finansman Yönt.

Özer Usta – Hastavuk Genel Müdür

Özgür Yılmaz – Hastavuk Yönt. Başk. V.

Özer Matlı – Keskinoğlu Yön. Kur. Üyesi

Pınar Kap – Keskinoğlu Muh. Müd.

Başak Kılıç – Şenpiliç Muh. Müd.

Zeynep Çiçek – Şenpiliç Finansman Yön.

Batuhan Tiryakioğlu – Orvital Yön. Kur. Başkanı

Özkan Gültekin – Orvital Yönetici

İsmail Hakkı Aydın – Aypi Yön. Kur. Üyesi

Ergun Abalıoğlu – Lezita Yön. Kur. Üye

Muammer Harmancı – Lezita Genel Md. Yrd.

Musa Örsan Dursun – Lezita Finansman Yönt.

Kaynak: Haberler.com