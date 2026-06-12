Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu 14 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler şöyle:

1 -Tolga Çam

2-Murat Saygı

3-Enis Ahmet Onat

4-Emre Tari

5-Hasan Vatan

6-Reyhan Küçükyeğen

7-Mehmet Yıldız

8-Ramos correıra

9-Eren Yorulmaz

ADNAN BEKER'İN OĞLUNA EV HAPSİ

Şüphelilerden CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı