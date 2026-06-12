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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Murat Saygı ve Hasan Vatan dahil 9 kişi tutuklandı. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Enis Arıkan'ın da bulunduğu 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu Oğzuzhan Beker ile Ali Efe Bezci'ye ev hapsi verildi.

  • İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
  • 9 şüpheli tutuklandı, 14 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • CHP milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu 14 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler şöyle:

  • 1 -Tolga Çam
  • 2-Murat Saygı
  • 3-Enis Ahmet Onat
  • 4-Emre Tari
  • 5-Hasan Vatan
  • 6-Reyhan Küçükyeğen
  • 7-Mehmet Yıldız
  • 8-Ramos correıra
  • 9-Eren Yorulmaz

ADNAN BEKER'İN OĞLUNA EV HAPSİ

Şüphelilerden CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ve Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Arif Kalkan:

vay canına böyle bir operasyon yapılması iyi de neden bu kadar geç kalınmış hani daha önce fark edilmiş olması gerekmez miydi

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Haber YorumlarıKamil Öner:

operasyonun bu şekilde yapılması güvenlik ve hukuk devleti açısından olumlu bir gelişme sayılabilir ancak bu tür soruşturmaların kamuoyuna açık tutulması ve şeffaflığı sağlanması önemli meseleler olarak kalıyor devlet kurumlarının bu konuda hassas davranması bekleniyor

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Haber YorumlarıFaruk Çelebi:

ya işte böyle işte başından biliyoduk hani belli değil mi zaten bu kadar ünlü bi anda nasıl yaşıyo diye

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Demek ki paraları yetmemiş.

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