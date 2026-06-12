Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si anaokulu öğrencisi olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat şehir merkezi istikametinden Çeltikçi Mahallesi yönüne seyreden Ramazan U. yönetimindeki 07 C 74020 plakalı anaokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi, ara sokaktan çıkmak için bekleyen Makbule Y. idaresindeki 07 LUL 57 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada okul servisi sürücüsü Ramazan U., servis görevlisi Sümeyra T. ile serviste bulunan A.B., A.B., İ.K., F.Z.İ., U.C.T., B.K. ve İ.Ş. isimli anaokulu öğrencileri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı