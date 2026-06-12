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Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
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Antalya'da 34 yaşındaki Ufuk Kılıç, 4 katlı bir apartmanın bahçesinde kanlar içinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Kılıç'ın boyun ve bileklerinde kesikler tespit edilirken, yanında kesici alet bulunduğu öğrenildi. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da 34 yaşındaki Ufuk Kılıç, 4 katlı bir apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Boyun ve bileklerinde kesikler tespit edilen Kılıç'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz ve kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden Ufuk Kılıç adına kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi.

BOYNUNDA VE BİLEKLERİNDE KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Kılıç'ın boyun ve bilek bölgelerinde kesikler bulunduğu belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerinde kesici alet bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin intihar ihtimali üzerinde de durduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖznur Akman:

yok artık her gün böyle haberler var da siz fark etmiyor musunuz hepimiz aynı şeyi paylaşıyo retweet yapıyo paylaşıyo da sonra ne oluyo hiçbir şey olumuyor ülkede ruh sağlığı hizmetleri de gözlerinin önünde çöküyo ama kimse çıkıp konuşmuyo yok

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Haber YorumlarıYaser Enal:

yazık yaa insan ne zaman bu kadar umutsuz hissetmeye başlıyo bilmiyom ama geçmiş olsun ailesine

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Haber Yorumlarıİbrahim Tayfun Adam:

bahçede ölü bulunmak ne kadar korkutucu bi şey

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